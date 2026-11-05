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Θετικά μηνύματα για την πορεία ανάκαμψης της Diageo έστειλαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της οικονομικής χρήσης, καθώς ο βρετανικός όμιλος αλκοολούχων ποτών ανακοίνωσε απροσδόκητη αύξηση πωλήσεων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Ντέιβ Λιούις.

Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία που παράγει, μεταξύ άλλων, το ουίσκι Johnnie Walker, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν υποχώρηση.

Η ανάπτυξη σε όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές υπεραντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη αδυναμία στη Βόρεια Αμερική, με την μπίρα Guinness και το έτοιμο προς κατανάλωση ποτό βότκας Smirnoff Ice να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις.

Παρά τη θετική έκπληξη, η Diageo διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για μηδενική αύξηση των καθαρών πωλήσεων στο σύνολο της οικονομικής χρήσης.

«Έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας και ασυνέπειας, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν μια πρώτη ένδειξη ότι η νέα στρατηγική της Diageo έχει θέσει τον όμιλο στη σωστή πορεία», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Citi, Σάιμον Χέιλς.

Η αγορά υποδέχθηκε θετικά τα αποτελέσματα, με τη μετοχή της Diageo να ενισχύεται έως 5,2% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από τον Αύγουστο. Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, η μετοχή σημείωνε κέρδη περίπου 13% από την αρχή του έτους.

Το σχέδιο Λιούις: Περικοπές κόστους και πιο προσιτά προϊόντα

Ο Ντέιβ Λιούις έχει θέσει στο επίκεντρο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Diageo τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της προώθησης οικονομικότερων εμπορικών σημάτων, επιδιώκοντας να προσαρμόσει τον όμιλο στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Από τον Ιανουάριο, όταν ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας, έχει προχωρήσει στην κατάργηση περίπου 2.000 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 6% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, έχει ζητήσει από τις επιμέρους ομάδες να εντοπίσουν πρόσθετες δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών και έχει εισαγάγει μια απλούστερη διοικητική δομή.

«Μαθαίνουμε διαφορετικούς τρόπους εργασίας», δήλωσε ο Λιούις κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές. «Το 80% όσων κάνουμε λειτουργεί. Στο υπόλοιπο 20% δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με την πρώτη προσπάθεια και χρειάζεται να ανασυνταχθούμε και να δοκιμάσουμε ξανά», πρόσθεσε.

Ο Λιούις, πρώην επικεφαλής της βρετανικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Tesco, έχει επίσης προχωρήσει σε σειρά αλλαγών στην ανώτατη διοίκηση του ομίλου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επιλογή της Τζοάν Γουίλσον, πρώην συνεργάτιδάς του στην Tesco, για τη θέση της οικονομικής διευθύντριας. Η Γουίλσον κατέχει σήμερα τη θέση της CFO στον διαφημιστικό όμιλο WPP και πρόκειται να αντικαταστήσει τον Νικ Τζανγκιάνι το επόμενο έτος.

«Ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ο επικεφαλής της Diageo χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της οικονομικής χρήσης «ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αποφεύγοντας ωστόσο να καλλιεργήσει υπερβολικές προσδοκίες για την ταχύτητα της ανάκαμψης.

Προειδοποίησε ότι οι συνολικές συνθήκες στην αγορά «παραμένουν δύσκολες», εν μέρει εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στο ενεργειακό κόστος, στις προμήθειες και στη διανομή προϊόντων.

Η Diageo και οι ανταγωνιστές της βρίσκονται αντιμέτωποι με μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης της ζήτησης στις δύο σημαντικότερες αγορές τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Η πίεση που ασκεί ο πληθωρισμός στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς συμπίπτει με μια ευρύτερη τάση περιορισμού της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς ολοένα περισσότεροι καταναλωτές επιδιώκουν να βελτιώσουν την υγεία τους.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει περαιτέρω τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας και τις λειτουργικές δαπάνες.

Ο Λιούις έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι η ανάκαμψη της Diageo θα στηριχθεί κυρίως στην αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων, και όχι σε μεγάλες εξαγορές ή εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Έχει επίσης αναγνωρίσει ότι ο όμιλος πραγματοποίησε υπερβολικές επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα και στις υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός που αύξησε το κόστος χωρίς να αποφέρει την αναμενόμενη ανάπτυξη.

Ισχυρή ανάπτυξη στην Αφρική, πιέσεις στην αγορά τεκίλας των ΗΠΑ

Στη θετική εικόνα του τελευταίου τριμήνου συνέβαλε και η διψήφια αύξηση των πωλήσεων στον επιχειρηματικό τομέα που περιλαμβάνει την East Africa Breweries Limited (EABL).

Η Diageo είχε συμφωνήσει πέρυσι να πουλήσει το πλειοψηφικό της ποσοστό στην EABL στον ιαπωνικό όμιλο Asahi Group Holdings, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, η κατάσταση παραμένει περισσότερο σύνθετη.

Σύμφωνα με τον Λιούις, η υποχώρηση της ζήτησης για τεκίλα αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ανησυχίας για τη Diageo στην αμερικανική αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει αδύναμες πωλήσεις στο καναδικό ουίσκι Crown Royal και στη βότκα Smirnoff, δύο από τα γνωστότερα εμπορικά της σήματα.

Η εικόνα είναι πιο ενθαρρυντική σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς, όπως επισήμανε ο επικεφαλής του ομίλου, οι πωλήσεις ουίσκι επέστρεψαν σε τροχιά ανάπτυξης κατά το τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ισχυρή πορεία της Guinness και των έτοιμων προς κατανάλωση ποτών, προσφέρει στη διοίκηση τις πρώτες ενδείξεις ότι η νέα στρατηγική μπορεί να αποδώσει, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στις βασικές αγορές του ομίλου.