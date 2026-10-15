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Η ElvalHalcor εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγνώριση δύο επενδυτικών έργων της ως Στρατηγικών Έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Critical Raw Materials Act (CRMA). Πρόκειται για το νέο κέντρο ανακύκλωσης αλουμινίου στον Κλάδο Αλουμινίου της ElvalHalcor και το ETEOCLES στον Κλάδο Χαλκού, που αφορά την αξιοποίηση σκραπ χαλκού χαμηλής ποιότητας.

Το νέο κέντρο ανακύκλωσης αλουμινίου έχει ήδη ενταχθεί στο πρόσφατα ανακοινωθέν επενδυτικό πλάνο της εταιρίας το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στην ανακύκλωση και την επεξεργασία μετάλλων αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, καθώς περιορίζει τις εξωτερικές εξαρτήσεις και ενισχύει την ανθεκτικότητα των παραγωγικών αλυσίδων που υποστηρίζουν κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Τα έργα αυτά τοποθετούν την Ελλάδα στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ένωσης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Παράλληλα, αποδεικνύουν ότι η ελληνική μεταποίηση δεν είναι απλώς ένας παραγωγικός πυλώνας της οικονομίας αλλά φορέας τεχνογνωσίας, καινοτομίας και βιομηχανικής ανθεκτικότητας με ευρωπαϊκή εμβέλεια.

Όπως σημειώνεται στην εταιρική ανακοίνωση, η αναγνώριση αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ElvalHalcor στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας αλουμινίου και χαλκού. Με ισχυρή παραγωγική παρουσία, διεθνή προσανατολισμό και στοχευμένες επενδύσεις στην ανακύκλωση, η εταιρία συμβάλλει αποφασιστικά στη μετάβαση από ένα γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης πόρων σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό πρότυπο ανάπτυξης που διατηρεί πολύτιμες πρώτες ύλες εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τα έργα της ElvalHalcor εντάσσονται, συνεπώς, σε μια ευρύτερη στρατηγική για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Συνδέουν την κυκλική οικονομία με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική βάση της Ευρώπης και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

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