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Ανάπτυξη προκύπτει για την ασφαλιστική αγορά στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να ανέρχεται σε 3,256 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ανοδική πορεία της αγοράς οδηγούν οι ασφαλίσεις Ζωής, οι οποίες κατέγραψαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη μηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και στην οποία συμμετείχαν 43 ασφαλιστικές επιχειρήσεις: 26 ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ένας αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός, 12 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τέσσερις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, 38 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Πρωταγωνιστής οι ασφαλίσεις Ζωής

Στο σκέλος των ασφαλίσεων Ζωής, η παραγωγή το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 1,589 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 20,1% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025. Οι ασφαλίσεις Ζωής αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής παραγωγής της αγοράς.

Στους επιμέρους κλάδους, οι ασφαλίσεις Ζωής διαμορφώθηκαν στα 714,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17,3% και συμμετοχή 45% στο σύνολο των ασφαλίσεων Ζωής. Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, όπου η παραγωγή έφθασε τα 706,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 26,1%, με συμμετοχή 44,4%.

Η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ανήλθε σε 168,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 9,1%, και αντιπροσώπευσε το 10,6% της παραγωγής Ζωής. Η ΕΑΕΕ επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη αύξηση συνδέεται με το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο παραγωγής του κλάδου στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Παρά την άνοδο του 2026, η παραγωγή παραμένει οριακά χαμηλότερη, κατά 0,9%, από εκείνη του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με την παραγωγή να φθάνει τα 1,667 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε ετήσια βάση.

Ο μεγαλύτερος κλάδος ήταν η αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων, με παραγωγή 442,9 εκατ. ευρώ, συμμετοχή 26,6%στο σύνολο των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και αύξηση 5,5%. Ακολούθησαν οι ασθένειες, με παραγωγή 294,5 εκατ. ευρώ, συμμετοχή 17,7% και αύξηση 4,8%, καθώς και οι ασφαλίσεις για πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, με 241,2 εκατ. ευρώ και άνοδο 6,2%.

Οι ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων ανήλθαν σε 195,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,3%, ενώ η γενική αστική ευθύνη έφθασε τα 103,3 εκατ. ευρώ, με αύξηση 8%. Ο κλάδος Βοήθεια ανήλθε σε 100,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι ασφάλειες Ατυχημάτων, με παραγωγή 32,7 εκατ. ευρώ και αύξηση 12,2%, οι Πιστώσεις, με 34,7 εκατ. ευρώ και αύξηση 12,8%, η αστική ευθύνη πλοίων, με 6,6 εκατ. ευρώ και άνοδο 12,9%, καθώς και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, με 18,1 εκατ. ευρώ και αύξηση 7,1%.

Στον αντίποδα, υποχώρηση παρουσίασαν οι εγγυήσεις, κατά 9,2%, οι διάφορες χρηματικές απώλειες, κατά 0,6%, και οι λοιπές ζημίες αγαθών, οριακά κατά 0,1%.

Ο Ιούνιος

Η δυναμική της αγοράς ενισχύθηκε τον Ιούνιο. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του μήνα ανήλθε σε 603 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 18% έναντι του Ιουνίου του 2025.

Οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν παραγωγή 303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 30,6%. Οι παραδοσιακές ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 36%, στα 140,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 35,5%, στα 132,1 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων υποχώρησε κατά 2,6%, στα 30,5 εκατ. ευρώ.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η παραγωγή του Ιουνίου ανήλθε σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,5% σε ετήσια βάση. Η αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων αυξήθηκε κατά 8,1%, στα 75,9 εκατ. ευρώ, οι ασθένειες κατά 5,6%, στα 51,8 εκατ. ευρώ, και τα χερσαία οχήματα κατά 10,9%, στα 35,1 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις τον Ιούνιο εμφάνισαν η αστική ευθύνη πλοίων, κατά 88,6%, οι πιστώσεις, κατά 35,9%, η γενική αστική ευθύνη, κατά 17,4%, και η Βοήθεια, κατά 14,5%. Από την άλλη πλευρά, οι εγγυήσεις μειώθηκαν κατά 38,4%.

Σημειώνεται ότι σε μηνιαία βάση, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 9,3% έναντι του Μαΐου. Η αύξηση ήταν 12,2% στις ασφαλίσεις Ζωής και 6,5% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων Ζωής, οι ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με τον Μάιο, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέγραψαν εντυπωσιακή μηνιαία άνοδο 42,1%. Η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 7,2%.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, ξεχώρισαν οι αυξήσεις στις πιστώσεις (+74,7%), στη γενική αστική ευθύνη (+47,6%), στις λοιπές ζημίες αγαθών (+26,7%), στις διάφορες χρηματικές απώλειες (+19,7%) και στα μεταφερόμενα εμπορεύματα (+14,1%). Η αστική ευθύνη πλοίων αυξήθηκε κατά 102,6%, ενώ αντίθετα η αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων υποχώρησε κατά 7,6% και οι εγγυήσεις κατά 5,2%.

Η εικόνα του τελευταίου δωδεκαμήνου

Σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 10,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025.

Οι ασφαλίσεις Ζωής εμφανίζουν στο δωδεκάμηνο αύξηση 14,7%, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αυξάνονται κατά 6,2%. Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων Ζωής, οι ασφαλίσεις Ζωής αυξάνονται κατά 12,1%, οι ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατά 19% και η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων κατά 7,6%.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις στις εγγυήσεις (+13,4%), στα χερσαία οχήματα (+8,8%), στην πυρκαγιά και τα στοιχεία της φύσεως (+8,2%), στις διάφορες χρηματικές απώλειες (+7,9%), στη Βοήθεια (+7,1%), στα μεταφερόμενα εμπορεύματα (+6,9%) και στην αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων (+6,5%). Αντίθετα, αρνητική μεταβολή καταγράφουν οι λοιπές ζημίες αγαθών (-1,6%) και κυρίως η αστική ευθύνη από αεροσκάφη (-55,2%), ενώ οι ασφαλίσεις πλοίων υποχωρούν κατά 3,7%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η ασφαλιστική αγορά δείχνει σταθερά ανοδική πορεία, με τις ασφαλίσεις Ζωής να αποτελούν τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης της συνολικής παραγωγής, ενώ και οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών διατηρούν θετικό πρόσημο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή άνοδος των ασφαλίσεων Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν πλέον σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής του κλάδου Ζωής.

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