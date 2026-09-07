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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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