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Η easyJet εισήγαγε επαναχρησιμοποιούμενους δίσκους γευμάτων πληρώματος σε συνεργασία με την Ecoffee Cup σε όλο τον στόλο της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, συμβάλλοντας στη μείωση των αποβλήτων εν πτήσει και υποστηρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αεροπορικής εταιρείας για βιωσιμότητα.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή τους στον ελβετικό στόλο της εταιρείας και στη βάση της στο Μαρακές (RAK), οι επαναχρησιμοποιούμενοι δίσκοι, που θα χρησιμοποιούνται από το πλήρωμα για όλα τα γεύματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων, επεκτείνονται πλέον σε όλα τα αεροσκάφη της easyJet στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Οι δίσκοι αντικαθιστούν τα χάρτινα κουτιά μίας χρήσης που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα και προσφέρουν μια πιο πρακτική και ανθεκτική λύση για τα γεύματα του πληρώματος εν πτήσει.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να αντικαταστήσει περισσότερα από εκατομμύρια χάρτινα κουτιά γευμάτων πληρώματος ετησίως, μειώνοντας περαιτέρω τον όγκο των υλικών μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες της εταιρείας.

Κατασκευασμένοι από πιστοποιημένο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, οι επαναχρησιμοποιούμενοι δίσκοι συμπληρώνουν άλλα μέτρα βιωσιμότητας που εφαρμόζονται ήδη εντός των αεροσκαφών, όπως τα επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και μαχαιροπίρουνα που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για όλα τα γεύματά του από το 2024.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία από τις πολλές δράσεις που υλοποιεί η easyJet για τη μείωση των αποβλήτων εν πτήσει και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μικρές λειτουργικές αλλαγές συμβάλλουν σταδιακά στη μείωση του λειτουργικού αποτυπώματος της αεροπορικής εταιρείας.

Ο Michael Brown, Director of Cabin Services της easyJet, δήλωσε: «Στην easyJet αναζητούμε διαρκώς πρακτικούς τρόπους για να μειώσουμε τα απόβλητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας. Τα πληρώματά μας αγκάλιασαν πραγματικά την εισαγωγή επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών και μαχαιροπίρουνων και η προσθήκη επαναχρησιμοποιούμενων δίσκων θα συμβάλει στην περαιτέρω αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων από προϊόντα μίας χρήσης.»

«Πρόκειται για ένα ακόμη μικρό αλλά σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να μειώσουμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας και θα συνεχίσουμε να διερευνούμε πρόσθετες ευκαιρίες για τον περιορισμό των αποβλήτων στα αεροσκάφη μας και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.»

Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας για τη μείωση του λειτουργικού αποτυπώματος: Οι επαναχρησιμοποιούμενοι δίσκοι γευμάτων πληρώματος αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου πρωτοβουλιών που υλοποιεί η easyJet για τη μείωση των αποβλήτων στα αεροσκάφη και τη συγκέντρωση πολλών μικρών βελτιώσεων που οδηγούν σε συνολική μείωση των εκπομπών. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Ψηφιακή εφαρμογή καυσίμων: Η easyJet συνεργάζεται με την i6 Group για την εισαγωγή της πλατφόρμας ψηφιακού ανεφοδιασμού eHandshake, η οποία εκσυγχρονίζει τον τρόπο με τον οποίο παραγγέλλονται, παραδίδονται και επαληθεύονται τα καύσιμα σε όλο το δίκτυό της. Ενσωματωμένη στο υφιστάμενο σύστημα ETechlog των πιλότων, η τεχνολογία παρέχει ακριβέστερα δεδομένα καυσίμων, συμβάλλοντας στη μείωση του περιττού ανεφοδιασμού, της κατανάλωσης καυσίμων και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η πλατφόρμα αναμένεται να εξοικονομεί περίπου 10.000 τόνους CO₂ ετησίως, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία διαχείρισης καυσίμων που βελτιώνει την ακρίβεια των δεδομένων, ενισχύει την επαλήθευση τιμολογίων και εξαλείφει τη χρήση περίπου 600.000 φύλλων χαρτιού κάθε χρόνο.

Ελαφρύτερα συστήματα βαφής: Το 2025, η easyJet ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος βαφής χαμηλότερου βάρους, το οποίο αναμένεται να επιτύχει εξοικονόμηση 1.296 τόνων καυσίμων και μείωση εκπομπών CO₂ κατά 4.095 τόνους όταν εφαρμοστεί πλήρως σε ολόκληρο τον στόλο έως το 2030. Η easyJet είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που δοκιμάζει αυτή τη λύση βαφής που αναπτύχθηκε από τη Mankiewicz Aviation Coatings.

Νέα υπερελαφριά καθίσματα: Η easyJet επέλεξε τα νέα υπερελαφριά καθίσματα Kestrel της Mirus Aircraft Seating για μελλοντικές παραδόσεις αεροσκαφών Airbus A320neo και A321neo από το 2028. Τα καθίσματα είναι περισσότερο από 20% ελαφρύτερα από εκείνα που χρησιμοποιούνται σήμερα, συμβάλλοντας στη μείωση του βάρους του αεροσκάφους, της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση άνω των 40.000 τόνων CO₂ ετησίως. Παράλληλα, θα βελτιώσουν την εμπειρία των επιβατών προσφέροντας έως και δύο επιπλέον ίντσες χώρου για τα πόδια, ενώ ο ανθεκτικός και ιδιαίτερα ανακυκλώσιμος σχεδιασμός τους υποστηρίζει τους ευρύτερους στόχους της easyJet για βιωσιμότητα και λειτουργική αποδοτικότητα.