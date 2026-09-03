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Η easyJet ανακοίνωσε την έναρξη του δημοφιλούς προγράμματος προσφορών «Big Orange Sale», προσφέροντας εκπτώσεις έως και 20% σε επιλεγμένες απευθείας πτήσεις προς και από την Αθήνα και επιλεγμένους προορισμούς στην Ευρώπη.

Η προσφορά είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της easyJet έως τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ταξιδιώτες μπορούν να εξασφαλίσουν ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές για τις φθινοπωρινές και χειμερινές τους αποδράσεις, είτε σχεδιάζουν ένα σύντομο city break είτε ένα μεγαλύτερο ταξίδι τους επόμενους μήνες. Η προσφορά αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να οργανώσουν το επόμενο ταξίδι τους με χαμηλότερο κόστος.

Οι εκπτώσεις ισχύουν για επιλεγμένα δρομολόγια και αφορούν ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 14 Σεπτεμβρίου 2026 και 18 Μαρτίου 2027, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες.

Το ευρύ φάσμα συνδέσεων της Αθήνας δίνει στους επιβάτες της easyJet πρόσβαση σε μοναδικούς προορισμούς της Ευρώπης. Στο Μιλάνο (Malpensa) μπορούν να ανακαλύψουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτεύουσα της μόδας και του design, στο Λονδίνο (Gatwick) να απολαύσουν εμβληματικά αξιοθέατα, πολιτιστικές εμπειρίες και έντονη αστική ζωή, στη Λυών να γνωρίσουν μία από τις σημαντικότερες γαστρονομικές πρωτεύουσες της Ευρώπης με την ξεχωριστή αρχιτεκτονική και ιστορία της, ενώ η Γενεύη εντυπωσιάζει με τη Λίμνη Λεμάν, τα φυσικά τοπία και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά της. Κάθε προορισμός υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Η easyJet διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο από την Αθήνα, συνδέοντας την ελληνική πρωτεύουσα με κορυφαίους προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και προσφέροντας προσιτές επιλογές ταξιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για να δείτε όλες τις πτήσεις και να επωφεληθείτε από αυτή την αποκλειστική προσφορά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.easyjet.com/el

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