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Η easyJet, μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, επενδύοντας σε νέες συνδέσεις και επιπλέον ταξιδιωτικές επιλογές για τους πελάτες της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη δύο νέων συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για το καλοκαίρι του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας με μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού.

Από την 1η Μαΐου 2027, η easyJet θα συνδέει απευθείας τη Θεσσαλονίκη με το αεροδρόμιο London Luton, με μία πτήση κάθε Σάββατο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας ακόμη μία επιλογή σύνδεσης με το Λονδίνο και τη βρετανική αγορά.

Παράλληλα, από τις 27 Απριλίου 2027, η εταιρεία εγκαινιάζει νέα σύνδεση μεταξύ Ρόδου και London Southend, με πτήσεις κάθε Τρίτη και Σάββατο, διευρύνοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης μεταξύ του δημοφιλούς ελληνικού προορισμού και της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Οι νέες συνδέσεις αναμένεται να ενισχύσουν τη ροή επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και στη στήριξη των τοπικών οικονομιών. Παράλληλα, προσφέρουν στους Έλληνες ταξιδιώτες ακόμη περισσότερες δυνατότητες απευθείας πρόσβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πτήσεις είναι ήδη διαθέσιμες προς κράτηση μέσω του δικτύου πωλήσεων της easyJet, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις για το 2027.

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