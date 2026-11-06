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Αιφνίδιο επιτόπιο έλεγχο διενήργησε την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της προμήθειας, μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και σε σχετική ένωση επιχειρήσεων.

Η ΕΑ διερευνά, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, ενδεχόμενη συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ ανταγωνιστών ή/και απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ιδίως για τον καθορισμό της τιμής αγοράς προϊόντων και άλλων όρων συναλλαγής, κατά παράβαση των άρθρων 1 ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ.

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις ή οι ενώσεις έχουν εμπλακεί σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Οι δράσεις της ΕΑ στον αγροδιατροφικό κλάδο

Ο αγροδιατροφικος κλάδος αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΑ, ειδικά στην παρούσα συγκυρία των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης του κόστους ζωής για τους έλληνες καταναλωτές, των αλυσιδωτών κρίσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και της γεωπολιτικής αστάθειας και με έντονη την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΑ χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που διαθέτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγροδιατροφική αλυσίδα και να παρέμβει στοχευμένα και αποτελεσματικά στις περιπτώσεις εκείνες που εντοπίζονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Η δράση της ΕΑ περιλαμβάνει εργαλεία παρέμβασης με διαφορετικό βαθμό και ένταση:

– Εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, μέσω της διερεύνησης αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στην αγορά και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς και του προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων,

– Προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και

– Έρευνα, μέσω της συστηματικής και στοχευμένης χαρτογράφησης αγορών και διεξαγωγής κλαδικών ερευνών σε κλάδους της οικονομίας.

– Η αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγει η ΓΔΑ στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία δράσεων.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

– Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

– Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

– Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η ΕΑ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) ή άλλως, και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν μετέρχονται αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και 101/102 ΣΛΕΕ.

Το πρόγραμμα επιείκειας της ΕΑ

Η διαπίστωση συμμετοχής επιχείρησης σε συμφωνίες καρτελικής φύσεως, δηλαδή σε μυστικές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό τιμών ή ποσοτήτων, κατανομή πελατών ή μεριδίων αγοράς, ή βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα νόθευση διαγωνισμών, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα από την ΕΑ, σε ποινικές κυρώσεις των υπεύθυνων φυσικών προσώπων και σε αποκλεισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων από δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις παραχωρήσεων για τρία (3) έτη από την έκδοση της απόφασης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας της ΕΑ έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους συμφωνίες, καθώς με αυτή επιτυγχάνεται:

– Ολική ή μερική απαλλαγή από τα διοικητικά πρόστιμα ή μείωση αυτών,

– Εξάλειψη του αξιοποίνου ή μειωμένη ποινή για τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα,

– Πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις, και

– Μη αποκλεισμό των επιχειρήσεων από τους δημόσιους διαγωνισμούς ή τις συμβάσεις παραχώρησης.