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Σημαντικά εμπόδια στον ανταγωνισμό στους κλάδους της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων εντοπίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην τελική έκθεσή της. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η αγορά διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, καθώς μόλις δύο εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες για στερεά απόβλητα στους 13 Οργανισμούς Λιμένων, ενώ μία μόνο εταιρεία καλύπτει τα υγρά απόβλητα. Η έρευνα επισημαίνει ότι οι πολυετείς αποκλειστικές συμβάσεις, οι διαδοχικές παρατάσεις και οι απευθείας αναθέσεις περιορίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων, δημιουργώντας κινδύνους αυξημένων τιμών και χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσιών. Η Επιτροπή προτείνει ανοιχτούς και διαφανείς διαγωνισμούς, ενίσχυση της εποπτείας και διεύρυνση της πρόσβασης νέων παρόχων στην αγορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε την Τελική Έκθεση επί της κλαδικής της έρευνας στη Διαχείριση Αποβλήτων και την Ανακύκλωση, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Τελική αυτή Έκθεση έρχεται σε συνέχεια της Ενδιάμεσης Έκθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2024 και με τη δημοσίευση της οποίας προσκλήθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το Σεπτέμβριο του 2024, η ΕΑ προσκάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει τις απόψεις και τα σχόλιά του επί της Ενδιάμεσης αυτής Έκθεσης με τη διοργάνωση του συνεδρίου “Ανταγωνισμός και Πράσινη Οικονομία: Μια Υπόθεση Όλων“.

Η κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού επικεντρώνεται στα προϊόντα που έχουν ήδη ενταχθεί έως σήμερα στην εναλλακτική διαχείριση και τα αντίστοιχα απόβλητά τους (αναφερόμενα ως «ρεύματα»), για τα οποία έχουν εκδοθεί ειδικότερες ρυθμίσεις, μέσω υπουργικών αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων, και έχουν συσταθεί ή λειτουργούν ήδη συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Απόβλητα συσκευασιών,

Λιπαντικά έλαια και Απόβλητα αυτών,

Ελαστικά οχημάτων και Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων,

Ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) & συσσωρευτές και Απόβλητα αυτών,

Οχήματα και Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής,

Ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός και απόβλητα αυτού,

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων,

Γεωργικά πλαστικά,

Σύστημα επιστροφής εγγύησης (DRS).

Επιπλέον της διαχείρισης των ανωτέρω ρευμάτων, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων ανήκει σε άλλους φορείς και τα οποία στη συνέχεια μπορεί να διατίθενται ή όχι για ανακύκλωση. Η διαχείριση αποβλήτων στους χρήστες των λιμένων είναι μια από αυτές τις κατηγορίες που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και αναλύεται επίσης στην Τελική Έκθεση.

Η κλαδική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει τις συνθήκες ανταγωνισμού και να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα ανταγωνισμού στους ανωτέρω κλάδους της οικονομίας. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται:

οι δυνάμεις (διαπραγματευτική ισχύς) που αναπτύσσονται σε κάθε οικοσύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συγκεκριμένου ρεύματος όπου το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) μπορεί να λειτουργεί ως μια δίπλευρη ή και πολύπλευρη πλατφόρμα,

οι διαρθρωτικοί δεσμοί μεταξύ των παικτών σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο στη διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων και ο βαθμός που αυτοί δύνανται να επηρεάσουν τις μεταβλητές ανταγωνισμού,

η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου σε κάθε μία από τις ερευνώμενες αγορές και τυχόν αντιφάσεις του με το δίκαιο του ανταγωνισμού – ρυθμιστικά εμπόδια και πώς η άρση αυτών θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των αγορών,

ο βαθμός που συγκεκριμένες πρακτικές μπορεί να δικαιολογούνται στο όνομα της αποτελεσματικότητας και της επίτευξης στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και πως αυτό μπορεί να αιτιολογείται βάσει διαφορετικών εργαλείων του δικαίου του ανταγωνισμού,

πώς η υπάρχουσα δομή των αγορών συντελεί, εντέλει, στην ανάπτυξη, καινοτομία και αποτελεσματικότητα της κάθε επιμέρους αγοράς διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Η Τελική Έκθεση αποτελείται από δύο μέρη: στο Α Μέρος παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας της ΕΑ στα ρεύματα ανακύκλωσης και στο Β Μέρος παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας της ΕΑ στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Στο Α΄ Μέρος ως προς τα εμπόδια εισόδου διαπιστώνεται ότι η διαδικασία έγκρισης και εισόδου στην οικεία αγορά νέων επιχειρήσεων απαιτεί σημαντικό κόστος (κόστος μελετών, τέλη, εγγυήσεις επίτευξης στόχων, χρηματικές ποινές σε περιπτώσεις παραβάσεων) και είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, παράγοντες οι οποίοι αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την είσοδο νέων παικτών στην αγορά. Η διάρκεια των συμβολαίων μεταξύ εταιριών και ΣΕΔ, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτείται για τη δραστηριοποίηση στην αγορά, το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και η υπάρχουσα γραφειοκρατία αποτελούν και αυτά παράγοντες που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά.

Ως προς το βαθμό συγκέντρωσης στα ρεύματα ανακύκλωσης διαπιστώνεται ότι τα εξεταζόμενα ρεύματα ανακύκλωσης δεν έχουν τον ίδιο βαθμό συγκέντρωσης και ακολούθως στην αγορά κάποιου ρεύματος είναι πιθανό να υπάρχει εντονότερος ανταγωνισμός μεταξύ ΣΕΔ συγκριτικά με την αντίστοιχη αγορά άλλου ρεύματος. Το παραπάνω συμπέρασμα επιτείνεται εφόσον ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα σε σχέση με την αρχή της εγγύτητας, στο πλαίσιο της οποίας τα απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Περαιτέρω, ο αριθμός των ενεργών μονάδων ανακύκλωσης διαφέρει σημαντικά ανά ρεύμα. Έτσι, σε ορισμένα ρεύματα μπορεί να υπάρχει ακόμη και μονοψήφιος αριθμός μονάδων, ο οποίος ενδέχεται να είναι άνισα κατανεμημένος από γεωγραφική άποψη.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένα ρεύματα, δημιουργείται ενδεχομένως ένα φαινόμενο lock-in της αγοράς, καθότι, ακόμη και αν εισέλθει νέα επιχείρηση προκειμένου να δραστηριοποιηθεί ως ΣΕΔ, δεν θα βρει μονάδες ανακύκλωσης για να συμβληθεί και άρα δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς. Επιπλέον, σημαντική φαίνεται να είναι και η σημασία των οικονομιών κλίμακας, γεγονός που επίσης δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ήδη δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις. Ενόψει των ανωτέρω, φαίνεται ότι στις εδώ εξεταζόμενες περιπτώσεις συντρέχουν αρκετά στοιχεία που υποστηρίζουν την απόκτηση σημαντικής ισχύος αγοράς ή αύξησης της ήδη υπάρχουσας από τις ήδη δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις. Παρατηρείται επίσης ότι ενώ τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στην αγορά είναι περιορισμένα σε αριθμό, τη στιγμή που οι μονάδες επεξεργασίας ή/και ανακύκλωσης είναι πολυπληθείς.

Η ύπαρξη μικρού αριθμού ΣΣΕΔ ανά ρεύμα ανακύκλωσης ενδεχομένως δικαιολογείται από τη δομή και τα διακριτικά χαρακτηριστικά του κλάδου ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως από τα δικτυακά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των ΣΣΕΔ ως «πλατφόρμας» που ενώνει και εποπτεύει τα διάφορα επίπεδα της αλυσίδας αξίας (παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία/ανακύκλωση) εντός του οικοσυστήματος ανακύκλωσης. Ωστόσο, τα ίδια διακριτικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να σχετίζονται με ενίσχυση της ισχύoς στην αγορά και να δημιουργήσουν δυνητικά, ανάλογα με τις περιστάσεις, προκλήσεις και ζητήματα ανταγωνισμού.

Η έρευνα κατέδειξε επίσης τον καίριο ρόλο του ΕΟΑΝ ως εποπτικού και ελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση πρακτικών παράβασης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου που προκαλούν στρεβλώσεις στον κλάδο. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ, και συνεπακόλουθα η επιβολή κυρώσεων, είναι εξαιρετικά σημαντική και για την αντιμετώπιση ανακλαστικών ζητημάτων από τον τρόπο εφαρμογής του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου. Ειδικότερα, εφόσον λειτουργούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας που οφείλουν να τηρούν, τότε ενδέχεται ανακλαστικά να προκύπτουν προβλήματα και στην υγιή λειτουργία του ανταγωνισμού. Και αυτό, διότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τους σχετικούς όρους έχουν μεγαλύτερα περιθώρια διαμόρφωσης της επιχειρηματικής τους πολιτικής και ενδεχομένως και χαμηλότερο κόστος εισόδου και λειτουργίας στην αγορά σε σχέση με τις επιχειρήσεις που πληρούν τους σχετικούς όρους. Έτσι, διαμορφώνονται προϋποθέσεις ακόμη και για τον εκτοπισμό από την αγορά των επιχειρήσεων που λειτουργούν τηρώντας την κείμενη νομοθεσία.

Στο Β΄ Μέρος και αναφορικά με τον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων παρατηρείται η δραστηριοποίηση ενός περιορισμένου αριθμού παρόχων και η συνεργασία των λιμένων με τον ίδιο πάροχο, κατά κανόνα κατ’ αποκλειστικότητα και για πολλά έτη. Ειδικά στους 13 Οργανισμούς Λιμένων σήμερα παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων μόνο 2 εταιρείες, ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες υγρών αποβλήτων καλύπτονται στους 13 ΟΛ από μία μόνο εταιρεία. Η διαχρονική προσφυγή των μεγαλύτερων ΦΛΔ της χώρας στο μοντέλο περιορισμένης πρόσβασης παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στις λιμενικές υποδομές κατ’ επίκληση των εξαιρετικών περιστάσεων του άρθρου 6 του Κανονισμού 2017/352 έχει οδηγήσει στη διατήρηση και ενίσχυση της κατ’ αποκλειστικότητα συνεργασίας με συγκεκριμένους παρόχους και κατ’ επέκταση στο να παραμένει η αγορά κλειστή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η επιλογή οργάνωσης της αγοράς έχει μετουσιώσει τη φύση του ανταγωνισμού από ανταγωνισμό εντός της αγοράς (competition in the market) σε ανταγωνισμό για την αγορά (competition for the market). Τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών υποκαθιστούν πολλαπλές παρατάσεις εν ενεργεία συμβάσεων και απευθείας αναθέσεις, ενίοτε λόγω γραφειοκρατικών-νομικών εμπλοκών. Μια τέτοια κατάσταση παρατεταμένου μονοπωλίου ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς μεσο-μακροπρόθεσμα, με τη μορφή αυξημένων τιμών και μειωμένης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών εις βάρος των χρηστών αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς και της μείωσης επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες που θα επέτρεπαν την πράσινη και αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση των αποβλήτων.

Η έρευνα προτείνει την ενίσχυση της έντασης του ανταγωνισμού για την αγορά μέσω ανοιχτών, αντικειμενικών και διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών, βασισμένων στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ παρόχων και σχεδιασμένων με στόχο τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού. Είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του διαγωνιστικού πλαισίου, τόσο αναφορικά με τη διάρκεια των συναπτομένων συμβάσεων όσο και ως προς τους όρους των διαγωνισμών, ώστε να μην δημιουργούνται προσκόμματα και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή σε αυτούς περισσότερων υποψήφιων ανάδοχων, ιδία δε ευρωπαϊκών εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων οι οποίες παραμένουν για την ώρα απούσες. Προτείνεται επίσης η εκ μέρους των ΦΛΔ τακτική επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας διατήρησης του κλειστού μοντέλου πρόσβασης σε υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. Τέλος, ο ανταγωνισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί και με την επέκταση της λειτουργίας του Μητρώου Παρόχων σε μεγαλύτερο εύρος λιμένων, με διαφανή τρόπο, κριτήρια και διαδικασία, σε συνδυασμό με τη χρήση δεικτών αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (KPIs). Το εν λόγω Μητρώο, το οποίο ήδη χρησιμοποιούν 2 εκ των 13 ΟΛ, επιτρέπει την παράλληλη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός παρόχων που πληρούν τις ελάχιστες τιθέμενες απαιτήσεις και όρους του ΦΛΔ.

Μια τέτοια λύση, εφόσον εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ίσης μεταχείρισης, δύναται να δημιουργήσει «ανταγωνισμό εντός της αγοράς», καθώς η ad hoc επιλογή του παρόχου που θα εξυπηρετήσει καταλείπεται στον ίδιο τον λήπτη των υπηρεσιών (πλοίο) ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. Η εφαρμογή του θεσμού, ιδίως σε μεγάλους λιμένες που δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς χωρητικότητας, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, δίνοντας θετικό σήμα σε δυνητικούς ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά.