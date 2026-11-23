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Μέσα στο 2027 αναμένεται η πρώτη δικαστική ακρόαση για τη συλλογική αγωγή περισσότερων από 18.100 Ευρωπαίων ξενοδόχων κατά της Booking.com, με αντικείμενο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για πρακτικές που, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, περιόριζαν επί σειρά ετών τον ανταγωνισμό και την εμπορική ελευθερία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στην πανευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία συμμετέχουν και Έλληνες ξενοδόχοι με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) να στηρίζει εξαρχής τη νομική διεκδίκηση.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση της Booking.com βρίσκεται στο μικροσκόπιο και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τη σχετική ακρόαση να έχει μετατεθεί από τις 28 Δεκεμβρίου για τις 19 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας που είχε υποβάλει το ΞΕΕ ήδη από τον Μάιο του 2022 για πρακτικές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Οι δύο παράλληλες διαδικασίες φέρνουν στο προσκήνιο τις σχέσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων, σε μια περίοδο όπου η εξάρτηση σημαντικού μέρους της τουριστικής αγοράς από τα συγκεκριμένα κανάλια διανομής παραμένει υψηλή.

Η πανευρωπαϊκή δικαστική πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη συμμετοχή περίπου 3.000 ξενοδοχείων, για να διευρυνθεί σημαντικά στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών ομαδοποιημένων προσφυγών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το ΞΕΕ στο πλαίσιο και γενικής συνέλευσης στην XENIA το περασμένο Σάββατο, ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει φτάσει πλέον τα 18.135 ξενοδοχεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή και εκατοντάδων Ελλήνων ξενοδόχων.

Η συλλογική αγωγή έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ και αφορά τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για την οικονομική ζημία που οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν εξαιτίας των λεγόμενων ρητρών ισοτιμίας τιμών κατά την περίοδο 2004–2024. Οι συγκεκριμένοι όροι περιόριζαν, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές μέσω των δικών τους καναλιών κρατήσεων, επηρεάζοντας την εμπορική πολιτική τους και τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά.

Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έχοντας και τη διπλή ιδιότητα του προέδρου της HOTREC, της

Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης, η αντιπαράθεση με την Booking.com δεν περιορίζεται στο ζήτημα των υψηλών προμηθειών, αλλά έχει ευρύτερη διάσταση: «Οι ψηφιακές πλατφόρμες προσφέρουν πράγματι πολύτιμες υπηρεσίες και διευκολύνουν τις κρατήσεις. Όταν όμως η εμπορική ισχύς συγκεντρώνεται σε ελάχιστους παίκτες, υπάρχει κίνδυνος καταχρηστικών όρων που περιορίζουν την αυτονομία των ξενοδοχείων. Η νομική μας διεκδίκηση αφορά πρακτικές που επί χρόνια περιόριζαν τη δυνατότητα των ξενοδόχων να προσφέρουν καλύτερες τιμές απευθείας στους πελάτες από τα δικά τους κανάλια.

Αφορά και τον καταναλωτή: μια αγορά χωρίς ανταγωνιστικές προσφορές δεν λειτουργεί σωστά. Η προστασία του ανταγωνισμού είναι δημόσιο συμφέρον. Το ΞΕΕ συμμετέχει εξαρχής στη συλλογική ευρωπαϊκή δικαστική πρωτοβουλία στο Άμστερνταμ όπου σωρευτικά, μέσω ομαδοποιημένων προσφυγών έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 18.100 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Η Ευρώπη έχει θεσπίσει σημαντικά νομοθετήματα, όμως επειδή η τεχνολογία τρέχει ταχύτερα από τη νομοθεσία, απαιτείται εγρήγορση. Δεν επιδιώκουμε λιγότερη ψηφιακή οικονομία, αλλά περισσότερη διαφάνεια, εμπορική ελευθερία και ισότιμο ανταγωνισμό».

Σε εθνικό επίπεδο, η καταγγελία του ΞΕΕ κατά της Booking.com B.V. υποβλήθηκε τον Μάιο του 2022, με αντικείμενο την εξέταση πιθανών πρακτικών κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο εξέτασης από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τη συνεδρίαση, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 28 Δεκεμβρίου 2026, να μετατίθεται για τις 19 Ιανουαρίου 2027. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιολόγηση της συμπεριφοράς της πλατφόρμας και των δεσμεύσεων που έχουν προταθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας, με τις εξελίξεις στην Ελλάδα να έρχονται να προστεθούν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό μέτωπο.