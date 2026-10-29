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Πτώση 4,13% κατέγραψε στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης η μετοχή της Samsung Electronics, περιορίζοντας τις αρχικές απώλειες που είχαν φτάσει έως και το 5%, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τα λειτουργικά κέρδη του νοτιοκορεατικού τεχνολογικού κολοσσού να διαμορφώνονται σε επίπεδα που συμβάδιζαν σε γενικές γραμμές με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα αποτελέσματα της Samsung για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις LSEG SmartEstimates, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις προβλέψεις των αναλυτών που εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερη ακρίβεια, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Έσοδα: 195,25 τρισ. γουόν (124 δισ. δολάρια), έναντι εκτιμήσεων για 195,79 τρισ. γουόν.

195,25 τρισ. γουόν (124 δισ. δολάρια), έναντι εκτιμήσεων για 195,79 τρισ. γουόν. Λειτουργικά κέρδη: 107,44 τρισ. γουόν, έναντι προβλέψεων για 107,66 τρισ. γουόν.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 126,88% σε ετήσια βάση και κατά 13,85% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 783,11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, η Samsung ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 30 τρισ. γουόν σε μετρητά για το τρίτο τρίμηνο, ποσό που αντιστοιχεί σε 4.601 γουόν ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επιστρέψει επιπλέον 55 έως 75 τρισ. γουόν στους μετόχους εντός του έτους, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να οριστικοποιήσει το συνολικό ύψος των επιστροφών κεφαλαίου και τα συγκεκριμένα σχέδια υλοποίησης σε συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Ιστορικό ορόσημο για τη Samsung – Πρωταγωνιστούν οι ημιαγωγοί

Η Samsung ανακοίνωσε ότι έγινε η πρώτη τεχνολογική εταιρεία παγκοσμίως που ξεπέρασε τα 100 τρισ. γουόν σε τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη, καταγράφοντας παράλληλα έσοδα και κέρδη-ρεκόρ για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο.

Ο τομέας ημιαγωγών εμφάνισε έσοδα 147,1 τρισ. γουόν και λειτουργικά κέρδη 106,5 τρισ. γουόν, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, η δραστηριότητα μνημών της Samsung κατέγραψε επίσης ιστορικά υψηλά τριμηνιαία έσοδα και λειτουργικά κέρδη.

Καθοριστική ήταν η σημαντική αύξηση των πωλήσεων μνημών HBM4, καθώς και η ενίσχυση της ζήτησης για μονάδες αποθήκευσης στερεάς κατάστασης (SSD) που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές.

Γιατί τα κέρδη-ρεκόρ δεν ενθουσίασαν τους επενδυτές

Παρά τις ιστορικές επιδόσεις, ο Τζος Γκίλμπερτ, επικεφαλής αναλυτής της επενδυτικής πλατφόρμας eToro για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καθώς τα αποτελέσματα δεν προκάλεσαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην αγορά.

«Η αγορά και πάλι δεν εντυπωσιάστηκε», σχολίασε.

«Οι επενδυτές έχουν καλομάθει τόσο πολύ από το επενδυτικό ρεύμα της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε ένα αποτέλεσμα-ρεκόρ αντιμετωπίζεται πλέον ως το ελάχιστο αναμενόμενο και όχι ως λόγος για πανηγυρισμούς», ανέφερε ο Γκίλμπερτ.

Πρόσθεσε ότι ο κλάδος ημιαγωγών της Samsung αντιπροσώπευσε σχεδόν το σύνολο των λειτουργικών κερδών της κατά το τρίτο τρίμηνο, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη εξάρτηση του ομίλου από τα τσιπ μνήμης.

«Παρά τις συζητήσεις για τη Samsung ως έναν διαφοροποιημένο τεχνολογικό κολοσσό, όποιος κατέχει σήμερα τη μετοχή στην πραγματικότητα επενδύει σε έναν κατασκευαστή μνημών που έχει και μια δραστηριότητα κινητών τηλεφώνων», σημείωσε.

Ο αναλυτής επισήμανε ότι η οικονομική πορεία της εταιρείας εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των μνημών.

Οι προβλέψεις για το 2027 και η στρατηγική στην AI

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Samsung εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα επιταχυνθούν το 2027, με την αυξανόμενη ζήτηση να αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τη διαθέσιμη προσφορά μνημών.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις πωλήσεις μνημών HBM (High Bandwidth Memory), μιας κατηγορίας μνημών υψηλών επιδόσεων που χρησιμοποιείται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις και άλλων προϊόντων μνήμης που προορίζονται για διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Samsung Electronics και πέντε συνδεδεμένες εταιρείες της ανακοίνωσαν συνδυασμένη επένδυση 1 δισ. δολαρίων στη Helix Digital Infrastructure, η οποία υποστηρίζεται από την επενδυτική εταιρεία KKR.

Από το συνολικό ποσό, η Samsung Electronics θα επενδύσει 500 εκατ. δολάρια, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος ανακοίνωσε επίσης στρατηγική συνεργασία με τη γαλλική νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI, με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογιών AI στις δραστηριότητες ημιαγωγών.

Η συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την κατασκευή τσιπ, ενώ η Samsung ηγήθηκε και του γύρου χρηματοδότησης Series D της Mistral.