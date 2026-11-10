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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζει να αναπτύσσεται η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), καταγράφοντας αύξηση 60% στα έσοδα του Οκτωβρίου, καθώς η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς.

Η ταϊβανέζικη εταιρεία, που αποτελεί βασικό κατασκευαστή επεξεργαστών για τη Nvidia και την Apple, ανακοίνωσε μηνιαία έσοδα 586,9 δισ. δολαρίων Ταϊβάν (17,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ), επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής τσιπ.

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων επιταχύνθηκε από περίπου 51% το τρίτο τρίμηνο, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν κατά μέσο όρο ανάπτυξη 63% για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική που εξακολουθεί να αναπτύσσει η ζήτηση για επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων, καθώς οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη συστημάτων και υποδομών AI.

Ισχυρές προοπτικές, αλλά και ανησυχίες για τη ζήτηση

Η TSMC, η μεγαλύτερη εταιρεία της Ταϊβάν σε χρηματιστηριακή αξία, είχε παρουσιάσει τον προηγούμενο μήνα προβλέψεις εσόδων υψηλότερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς, διατηρώντας τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν καταγραφεί μετά την εμφάνιση του ChatGPT.

Ωστόσο, παρά τις ισχυρές επιδόσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ζήτησης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης των νέων κέντρων δεδομένων (data centers), αλλά και οι τεράστιες ανάγκες τους σε ενέργεια και άλλους πόρους.

Οι μετοχές της TSMC έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις, ακολουθώντας τη γενικότερη αστάθεια του τεχνολογικού κλάδου.

Πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας αποτελεί η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία έχει ενισχύσει τους φόβους για αυστηρότερη εποπτεία της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις διακυμάνσεις, η μετοχή της TSMC συνεχίζει να καταγράφει καλύτερη επίδοση από τον ευρύτερο κλάδο των ημιαγωγών από την αρχή του έτους.

Πρωτοφανές επενδυτικό πρόγραμμα με 20 νέα εργοστάσια

Η TSMC αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες για την πορεία της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, καθώς κατασκευάζει επεξεργαστές για ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, από κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών έως κορυφαίους ομίλους τεχνητής νοημοσύνης.

Η διοίκησή της εκτιμά ότι η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια θεμελιώδη και μακροχρόνια αλλαγή, η οποία απαιτεί μεγάλη επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να κατασκευάσει και να εξοπλίσει περίπου 20 εργοστάσια στην Ταϊβάν και στο εξωτερικό, ένα πρωτοφανές εγχείρημα για τα δικά της δεδομένα.

Μέχρι σήμερα, η TSMC συνήθως διαχειριζόταν την ανάπτυξη τεσσάρων ή πέντε νέων εγκαταστάσεων ταυτόχρονα.

Η μετάβαση σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας αντανακλά τις προσδοκίες ότι η ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές θα παραμείνει υψηλή τα επόμενα χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σι Σι Γουέι, επισημαίνει πάντως ότι η επέκταση πραγματοποιείται με προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Στα σχέδια που εξετάζονται περιλαμβάνεται μια νέα μονάδα παραγωγής στο Τέξας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πιθανή συνεργασία με το εγχείρημα κατασκευής τσιπ Terafab του Έλον Μασκ.

Επενδύσεις-ρεκόρ έως 64 δισ. δολάρια

Η ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων έχει επιτρέψει στην TSMC να επιταχύνει παράλληλα την υλοποίηση των επενδύσεών της.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2026 θα μπορούσαν να φτάσουν τα 64 δισ. δολάρια, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Οι επενδύσεις κατευθύνονται στην κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, στην αγορά προηγμένου εξοπλισμού και στην ενίσχυση της δυνατότητας παραγωγής των πιο εξελιγμένων ημιαγωγών.

Παρά το τεράστιο κόστος, η TSMC εκτιμά ότι η αύξηση της ζήτησης δικαιολογεί τη διατήρηση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος.

Η στρατηγική αυτή ενισχύει τη θέση της ως βασικού προμηθευτή των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε προηγμένη παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πιθανή υπέρβαση των προβλέψεων για τα κέρδη έως το 2028

Οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence εκτιμούν ότι η TSMC θα μπορούσε να εμφανίσει ακόμη καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από εκείνες που προβλέπει σήμερα η αγορά.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριό τους, τα κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο 2027-2028 ενδέχεται να ξεπεράσουν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών κατά 6%-7%, χάρη στην υψηλότερη αύξηση των εσόδων και στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Παρά το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 250 δισ. δολαρίων, η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας στις πιο προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής τσιπ αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά πλήρως δεσμευμένη έως το 2028.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσφέρει στην TSMC μεγαλύτερα περιθώρια για αυξήσεις τιμών, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία της.

Ωστόσο, η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει από το 2029.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τότε το περιθώριο υπέρβασης των προβλέψεων θα περιοριστεί, καθώς θα αυξηθούν οι αποσβέσεις από τις νέες παραγωγικές μονάδες, ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επιβραδυνθεί και η προσφορά προηγμένων ημιαγωγών θα αρχίσει να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης.

Για την TSMC, το μεγάλο στοίχημα είναι να αξιοποιήσει την εκρηκτική ανάπτυξη της AI, χωρίς οι πρωτοφανείς επενδύσεις της να οδηγήσουν μελλοντικά σε πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.