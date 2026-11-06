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Μία από τις ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις της κατέγραψε η Dorian LPG, συμφερόντων της οικογένειας Χατζηπατέρα, καθώς η μεγάλη άνοδος των ναύλων στη μεταφορά υγραερίου μετέτρεψε το εξάμηνο Απριλίου–Σεπτεμβρίου 2026 σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλής κερδοφορίας. Η εισηγμένη στη Wall Street ναυτιλιακή εταιρεία αξιοποίησε τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά των VLGC, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τα αποτελέσματά της με κέρδη από πωλήσεις πλοίων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου, τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ανήλθαν σε 352,1 εκατ. δολάρια, έναντι 65,5 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, η κερδοφορία υπερπενταπλασιάστηκε, καταγράφοντας αύξηση περίπου 438%.

Την ίδια περίοδο, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 409,2 εκατ. δολάρια, από 208,3 εκατ. δολάρια πέρυσι. Η αύξηση κατά 96,5% αποτυπώνει το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εταιρεία από την ενίσχυση των ναύλων, σε μια αγορά όπου η διαθεσιμότητα πλοίων και οι μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφοράς.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα του τριμήνου Ιουλίου–Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα της Dorian LPG διαμορφώθηκαν στα 221,3 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 78,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 213,9 εκατ. δολάρια, από 55,4 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η εξέλιξη που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την επίδοση είναι η εντυπωσιακή άνοδος της ημερήσιας απόδοσης των πλοίων. Ο μέσος ναύλος σε ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) έφτασε τα 96.990 δολάρια ημερησίως, όταν έναν χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στα 53.725 δολάρια. Η διαφορά των 43.265 δολαρίων ανά ημέρα αντιστοιχεί σε αύξηση 80,5%.

Η ανοδική πορεία δεν περιορίστηκε στις επιδόσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Στη διαδρομή Ras Tanura–Chiba, μία από τις σημαντικότερες για τη μεταφορά LPG από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία, ο Baltic LPG Index διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 228,915 δολάρια ανά τόνο κατά το τρίμηνο, έναντι 81,320 δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρόκειται για αύξηση περίπου 181%, η οποία δείχνει την ένταση της ανόδου στη συγκεκριμένη αγορά.

Η Dorian LPG δεν στηρίχθηκε, πάντως, αποκλειστικά στα έσοδα από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οι συναλλαγές πώλησης πλοίων απέφεραν κέρδη 63,6 εκατ. δολαρίων μόνο στο τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ένα σημαντικό ποσό στην τελική κερδοφορία.

Ακόμη και μετά την αφαίρεση των συγκεκριμένων κερδών και άλλων λογιστικών προσαρμογών, τα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλη βελτίωση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τριμήνου ανήλθαν σε 148,5 εκατ. δολάρια, από 55,8 εκατ. δολάρια το 2025, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφθασε τα 242 εκατ. δολάρια, έναντι 85,7 εκατ. δολαρίων.

Σε επίπεδο εξαμήνου, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 407,5 εκατ. δολάρια, υπερτριπλάσιο των 124,3 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στο μεταξύ, η εταιρεία περιόρισε τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των πλοίων της κατά 11,6% στο τρίμηνο, στα 18,3 εκατ. δολάρια, από 20,7 εκατ. δολάρια. Το μέσο ημερήσιο λειτουργικό κόστος ανά πλοίο υποχώρησε στα 10.264 δολάρια, έναντι 10.705 δολαρίων.

Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν σημαίνει ότι έχουν περιοριστεί όλες οι κατηγορίες δαπανών. Εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων δεξαμενισμού, το ημερήσιο λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 8,4%, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων αμοιβών των ναυτικών και των δαπανών συντήρησης και επισκευών.

Η Dorian LPG διαχειριζόταν στις 30 Οκτωβρίου 2026 συνολικά 22 πλοία VLGC, με μεταφορική ικανότητα περίπου 1,9 εκατ. κυβικών μέτρων. Από αυτά, τα 17 ανήκαν στην εταιρεία και τα υπόλοιπα πέντε είχαν ναυλωθεί από τρίτους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Χατζηπατέρας, συνέδεσε τις επιδόσεις-ρεκόρ με τις εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις της ναυλαγοράς και τα οικονομικά οφέλη από τις πωλήσεις πλοίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε, ωστόσο, και στον ανθρώπινο παράγοντα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές έχει οδηγήσει ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον πλοίων μεταφοράς υγραερίου, υπογράμμισε ότι τα πληρώματα της Dorian LPG έχουν παραμείνει ασφαλή.

Η πορεία των αποτελεσμάτων αναδεικνύει τις μεγάλες αποδόσεις που μπορεί να δημιουργήσει η αγορά των VLGC όταν οι ναύλοι κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Για τη Dorian LPG, το ζητούμενο το επόμενο διάστημα θα είναι η διατήρηση της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα έσοδα από πωλήσεις πλοίων έχουν έκτακτο χαρακτήρα και η πορεία της ναυλαγοράς παραμένει καθοριστική για τις μελλοντικές επιδόσεις.