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Τον σχεδιασμό και τους στόχους της κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ για περισσότερα έσοδα από περιστολή της φοροδιαφυγής αποκαλύπτει το νέο Δημοσιονομικό Σχέδιο (budgetary plan) το οποίο υπέβαλε εχθές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για το 2027 προγραμματίζεται μια σειρά από ψηφιακές, οργανωτικές και ελεγκτικές παρεμβάσεις, που αλλάζουν το ελεγκτικό μοντέλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο στόχος, όπως αποτυπώνεται στο Δημοσιονομικό Σχέδιο, είναι η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η αποτελεσματικότερη ιεράρχηση των ελέγχων και η επιτάχυνση του μετασχηματισμού της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Ο σχεδιασμός στηρίζεται στην περαιτέρω αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, με την αξιοποίηση μοντέλων ανάλυσης και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ψηφιακή διασύνδεση πληροφοριών από φορολογικές δηλώσεις, συναλλαγές μέσω καρτών, περιουσιακά στοιχεία και ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να αναδεικνύει αποκλίσεις και να κατευθύνει τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται ενδείξεις κινδύνου.

Συγκεκριμένα το budgetary plan περιγράφονται 7 μέτρα:

1. Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής καταγραφής στοιχείων για τα ακίνητα, ώστε η φορολογική διοίκηση να μπορεί να διασταυρώνει πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται κατακερματισμένες σε διαφορετικά συστήματα.

2. Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μικρότερες επιχειρήσεις

Προβλέπεται σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα κάτω του 1 εκατ. ευρώ. Η διεύρυνση του μέτρου συνεπάγεται καθολικό έλεγχο της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, κλείνει «παράθυρα» και «γκρίζες ζώνες» και ενισχύει την ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών, επιτρέποντας περισσότερες διασταυρώσεις παραστατικών με τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA.

3. Ψηφιακό Πελατολόγιο στις εκδηλώσεις

Η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο των εκδηλώσεων προσθέτει ένα επιπλέον ψηφιακό ίχνος για τις συναλλαγές. Οι καταγραφές πελατών και πωλήσεων μπορούν να διασταυρώνονται με τα εκδοθέντα παραστατικά και τα δεδομένα των ταμειακών μηχανών, περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης εσόδων.

4. Αναβάθμιση του «ΕΛΕΓΧΟΣ Live»

Η εφαρμογή «ΕΛΕΓΧΟΣ Live», που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές στις επιτόπιες δράσεις, αποκτά περισσότερες λειτουργίες. Η αναβάθμιση στοχεύει σε ταχύτερη πρόσβαση σε διαθέσιμα στοιχεία, καλύτερη καταγραφή των ελεγκτικών ενεργειών και πιο τεκμηριωμένη αξιοποίηση των ευρημάτων.

5. Νέα πλατφόρμα για πολυεθνικούς ομίλους

Η ΑΑΔΕ προχωρά στην ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της Παγκόσμιας Δήλωσης Πληροφοριών (GIR) και της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου. Η παρέμβαση εντάσσεται στην εφαρμογή του ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία για τις πολυεθνικές ομάδες.

6. Ανάλυση δεδομένων και έλεγχοι ΑΙ

Στην «καρδιά» του σχεδίου βρίσκεται η αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων ΑΙ και μοντέλων ανάλυσης κινδύνου. Η υποδομή περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και πλήρη ανάπτυξη εργαλείων Business Intelligence και Data Analytics. Με αυτόν τον τρόπο, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην εκ των υστέρων διαπίστωση παραβάσεων, αλλά στηρίζονται όλο και περισσότερο σε πρόδρομες ενδείξεις για έγκαιρους, στοχευμένους και πιο αποδοτικούς ελέγχους.

7. Νέα ελεγκτικά και τελωνειακά κέντρα

Το 2027 προβλέπεται η δημιουργία επτά νέων Περιφερειακών Κέντρων Φορολογικών Ελέγχων και η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Τελωνείων Θεσσαλονίκης. Οι νέες δομές αποσκοπούν στην καλύτερη κατανομή των ελεγκτικών πόρων, στην ενίσχυση της εξειδίκευσης και στον συντονισμό των ελέγχων.

Παράλληλα, οργανώνεται η λειτουργία του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής με έδρα τα Σπάτα. Η νέα δομή θα συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες των τελωνείων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», του Λαυρίου και της Ραφήνας, ολοκληρώνοντας τον νέο τελωνειακό χάρτη της Αττικής.

Η ίδια αναδιοργάνωση συνεχίζεται με την ανάπτυξη των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης, των Ελεγκτικών Κέντρων και του δικτύου myPoint. Έξι πρότυπα καταστήματα myPoint λειτουργούν ήδη, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει επέκταση του δικτύου σε 15 σημεία.

Τι έχει ήδη γίνει

Στο πεδίο των ελέγχων και της εξυπηρέτησης, το 2025 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα 46.535 από τα 53.043 αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ. Επιπλέον, το 97,83% των επιλέξιμων αιτημάτων ολοκληρώθηκε εντός 90 ημερών.

Στην ίδια κατεύθυνση, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B για την πρώτη ομάδα επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της δεύτερης φάσης της ηλεκτρονικής αποστολής για την ψηφιακή παρακολούθηση της μεταφοράς εμπορευμάτων και στην έναρξη λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης εισροών–εκροών καυσίμων στη ναυτιλία.

Σε οργανωτικό επίπεδο, λειτούργησε πλήρως από τον Νοέμβριο του 2025 το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, μετά τη συγχώνευση των τελωνείων Ελευσίνας και Αθηνών. Τον Δεκέμβριο του 2025 ακολούθησε η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαφθοράς και Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΟΕΞ).

Η κεντρική δομή εξυπηρέτησης ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η ΟΠΕΚΕΠΕ εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ, με μεταφορά προσωπικού, υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων και αρμοδιοτήτων στη νεοϊδρυθείσα Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔ ΕΕΠ). Η μετάβαση υποστηρίχθηκε από την πλατφόρμα myAGRO, που τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2026 για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

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