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Tα οικονομικά αποτελέσματά της για το γ’ τρίμηνο ανακοίνωσε η Eldorado Gold με την παραγωγή χρυσού να ανέρχεται στις 106,351 ουγκιές και τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους σε 118 εκατ. δολάρια ή 0,45 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή. Να σημειωθεί, ότι με βάση τις επιδόσεις από την αρχή του έτους έως και το τρίτο τρίμηνο, η Eldorado αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις παραγωγής για το 2026 από τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία της, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, σε 405.000–440.000 ουγκιές χρυσού.

Σημαντικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2026

Λειτουργικές δραστηριότητες

• Παραγωγή χρυσού: 106,351 ουγκιές.

• Πωλήσεις χρυσού: 107.164 ουγκιές με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή χρυσού ανά ουγκιά που πωλήθηκε(1) 4.326 $.

• Συνολικό κόστος μετρητών(1): 1.415 $ ανά ουγγιά που πωλήθηκε.

• Συνολικό κόστος διατήρησης (“AISC”)(1): 2,050 $ ανά ουγγιά που πωλήθηκε.

• Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 452,3 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 108,6 εκατ. δολαρίων σε κεφάλαιο έργου και 84,3 εκατ. δολαρίων σε επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο στις Σκουριές, καθώς και 87,5 εκατ. δολαρίων σε κεφάλαιο έργου που επενδύθηκε στο McIlvenna Bay. Το κεφάλαιο ανάπτυξης^(1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 105,1 εκατ. δολάρια, ενώ το κεφάλαιο διατήρησης^(1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε σε 52,1 εκατ. δολάρια.

Χρηματοοικονομικά

• Έσοδα: 511,9 εκατομμύρια δολάρια.

• Κόστος παραγωγής: 199,8 εκατομμύρια δολάρια.

• Καθαρά μετρητά που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 134,8 εκατομμύρια δολάρια.

• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης(1): 248,8 εκατομμύρια δολάρια.

• Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών: 396,8 εκατ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς να περιλαμβάνονται 71,9 εκατ. δολάρια δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων που προορίζονται για την αποπληρωμή του δανείου της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης των Σκουριών.

• Καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους: 118,0 εκατομμύρια δολάρια ή 0,45 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη(1): 127,0 εκατ. δολάρια ή 0,49 δολάρια ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι προσαρμογές του τρίτου τριμήνου του 2026 περιλαμβάνουν ζημία 7,4 εκατ. δολαρίων από τη μετατροπή σε συναλλαγματικές ισοτιμίες των υπολοίπων αναβαλλόμενων φόρων και μη πραγματοποιηθείσα ζημία 4,0 εκατ. δολαρίων από χρηματοοικονομικά παράγωγα.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (“Προσαρμοσμένο EBITDA”)(1): 275,2 εκατομμύρια δολάρια το 3ο τρίμηνο του 2026.

• Ελεύθερες ταμειακές ροές(1): Οι ενοποιημένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 191,1 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, αντανακλώντας το σημαντικό ύψος των επενδύσεων στις Σκουριές και στο McIlvenna Bay, καθώς και τα δύο έργα προχωρούν προς την εμπορική παραγωγή. Για πρόσθετη πληροφόρηση, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay^(1) ανήλθαν σε 98,3 εκατ. δολάρια. Προοπτικές παραγωγής και κόστους

Προοπτικές παραγωγής και κόστους

Προβλέψεις παραγωγής

• Με βάση τις επιδόσεις από την αρχή του έτους έως και το τρίτο τρίμηνο, η Eldorado αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις παραγωγής για το 2026 από τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία της, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, σε 405.000–440.000 ουγκιές χρυσού, έναντι της αρχικής πρόβλεψης των 430.000–490.000 ουγκιών. Οι ισχυρές επιδόσεις στο Lamaque, με την αυξανόμενη συνεισφορά του υψηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματος από το Ormaque, αντισταθμίζουν εν μέρει τη χαμηλότερη αναμενόμενη παραγωγή στα Kisladag και Ολυμπιάδα.

• Kisladag: Η χαμηλότερη παραγωγή για το 2026 οφείλεται κυρίως στο μετάλλευμα χαμηλότερης περιεκτικότητας που συνδέεται με την τρέχουσα ακολουθία εξόρυξης, καθώς και στη βραδύτερη από την προγραμματισμένη πρόοδο των εξορυκτικών εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο, η οποία καθυστέρησε την πρόσβαση σε υλικό υψηλότερης περιεκτικότητας. Υλικό υψηλότερης περιεκτικότητας αποτίθεται πλέον στη βόρεια εγκατάσταση σωρών έκπλυσης (North Heap Leach Pad). Ωστόσο, λόγω του κύκλου έκπλυσης διάρκειας περίπου 300 ημερών, το σχετικό όφελος στην παραγωγή αναμένεται προς το τέλος του τέταρτου τριμήνου και εντός του 2027.

• Ολυμπιάδα: Η χαμηλότερη παραγωγή για το 2026 αντανακλά κυρίως το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης δυναμικότητας στους 650 χιλ. τόνους ετησίως (ktpa), η οποία μειώνει την αναμενόμενη δυναμικότητα επεξεργασίας και παραγωγή του τέταρτου τριμήνου. Η επίτευξη της ονομαστικής δυναμικότητας επεξεργασίας των 650 ktpa αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027. Επιπλέον, υλικό με αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο και ψευδάργυρο, το οποίο επρόκειτο να υποβληθεί σε επεξεργασία κατά το τρίτο τρίμηνο, αποθηκεύτηκε προσωρινά σε σωρούς. Η επεξεργασία του υλικού αυτού αναμένεται να ξεκινήσει κατά το τέταρτο τρίμηνο, μέσω προγράμματος ελεγχόμενης ανάμειξης, με στόχο τη διατήρηση της σταθερής λειτουργίας της μονάδας και τη βελτιστοποίηση των ανακτήσεων.

• Lamaque: Η ισχυρή επιχειρησιακή εκτέλεση και η αυξανόμενη συνεισφορά του υψηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματος από το Ormaque εξακολουθούν να στηρίζουν τις ισχυρές παραγωγικές επιδόσεις. Το Ormaque καθίσταται ολοένα σημαντικότερη πηγή μεταλλεύματος υψηλής περιεκτικότητας για το Lamaque.

• Σκουριές: Η πρόβλεψη παραγωγής χρυσού για το 2026 αναθεωρήθηκε σε 10.000–35.000 ουγκιές, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης των 60.000–100.000 ουγκιών, λόγω της βραδύτερης από την αναμενόμενη σταδιακής αύξησης της παραγωγής. Η αναθεώρηση αφορά το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής αύξησης της παραγωγής και δεν μεταβάλλει τις προσδοκίες της Εταιρείας για τη μακροπρόθεσμη σχεδιαστική δυναμικότητα των Σκουριών. Η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2026.

• McIlvenna Bay: Η παραγωγή χρυσού εξακολουθεί να κινείται εντός του προβλεπόμενου εύρους των 5.000–10.000 ουγκιών για το 2026. Η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2026.

Τα εύρη προβλέψεων για την παραγωγή βασικών μετάλλων αναθεωρήθηκαν επίσης, κυρίως λόγω της βραδύτερης από την αναμενόμενη σταδιακής αύξησης της παραγωγής στις Σκουριές και της χαμηλότερης παραγωγής στην Ολυμπιάδα:

• Παραγωγή χαλκού: 10–25 εκατ. λίβρες (προηγουμένως 20–40 εκατ. λίβρες).

• Παραγωγή αργύρου: 1,2–1,5 εκατ. ουγκιές (προηγουμένως 1,55–1,75 εκατ. ουγκιές).

• Παραγωγή μολύβδου: 11–14 χιλ. τόνοι (προηγουμένως 15–18 χιλ. τόνοι).

• Παραγωγή ψευδαργύρου: 14–20 χιλ. τόνοι (προηγουμένως 16–19 χιλ. τόνοι).

Προβλέψεις κόστους

Η ενοποιημένη πρόβλεψη συνολικού κόστους μετρητών για τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, αναθεωρήθηκε σε 1.400–1.500 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, έναντι της αρχικής πρόβλεψης των 1.220–1.420 δολαρίων ανά πωληθείσα ουγκιά.

Η πρόβλεψη για το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) αναθεωρήθηκε σε 1.975–2.125 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, έναντι της αρχικής πρόβλεψης των 1.670–1.870 δολαρίων ανά πωληθείσα ουγκιά. Οι αναθεωρήσεις αντανακλούν κυρίως:

• Υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της νωρίτερης από το αναμενόμενο μετάβασης της υπόγειας ανάπτυξης του Ormaque στο Lamaque από κεφάλαιο ανάπτυξης σε κεφάλαιο διατήρησης, μετά την έγκαιρη έκδοση της σχετικής άδειας και την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης, καθώς και τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου διατήρησης στην Ολυμπιάδα.

• Χαμηλότερη παραγωγή στα Kisladag και Ολυμπιάδα, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την υψηλότερη παραγωγή στο Lamaque.

• Υψηλότερες δαπάνες δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, λόγω των υψηλότερων πραγματοποιηθεισών τιμών των μετάλλων.

Προβλέψεις κεφαλαιουχικών δαπανών

• Κεφάλαιο διατήρησης: Η πρόβλεψη για τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, αναθεωρήθηκε σε 170–190 εκατ. δολάρια, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης των 140–165 εκατ. δολαρίων. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην πρόωρη μετάβαση της υπόγειας ανάπτυξης του Ormaque στο Lamaque από κεφάλαιο ανάπτυξης σε κεφάλαιο διατήρησης, καθώς και στις υψηλότερες δαπάνες διατήρησης στην Ολυμπιάδα, λόγω του αυξημένου κόστους συντήρησης των εγκαταστάσεων διήθησης και της πρόσθετης υποστήριξης από εργολάβους για την επιτάχυνση της πρόσβασης σε υπόγειες ζώνες υψηλότερης περιεκτικότητας.

• Κεφάλαιο ανάπτυξης: Η πρόβλεψη για τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, αναθεωρήθηκε σε 395–430 εκατ. δολάρια, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης των 375–405 εκατ. δολαρίων. Η αναθεώρηση αντανακλά κυρίως πρόσθετες επενδύσεις στο Kisladag, συμπεριλαμβανομένων αγορών γης και αυξημένων εργασιών μετακίνησης στείρων υλικών στη Δυτική Περιοχή, καθώς και υψηλότερες κεφαλαιουχικές ανάγκες που συνδέονται με την επέκταση δυναμικότητας των 650 ktpa στην Ολυμπιάδα. Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίζονται εν μέρει από τις χαμηλότερες δαπάνες κεφαλαίου ανάπτυξης στο Lamaque, μετά την πρόωρη μετάβαση της υπόγειας ανάπτυξης του Ormaque σε κεφάλαιο διατήρησης.

Σκουριές – Με την εμπορική παραγωγή να αναμένεται στα τέλη του 4ου τριμήνου, το συνολικό κεφάλαιο του έργου για τις Σκουριές εκτιμάται σε περίπου 1,425 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση που αποτελείται από 65 εκατομμύρια δολάρια κόστους έργου και 45 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου ανάπτυξης που είχε προηγουμένως προβλεφθεί και το οποίο αναμενόταν να δαπανηθεί μετά την εμπορική παραγωγή, αλλά τώρα αναμένεται να δαπανηθεί πριν από την εμπορική παραγωγή και, ως εκ τούτου, αναγράφεται ως κεφάλαιο έργου. Η αύξηση αντανακλά κυρίως τις υψηλότερες απαιτήσεις των εργολάβων για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και θέσης σε λειτουργία, την παρατεταμένη χρήση προσωρινών γεννητριών πριν από τη σύνδεση με το μόνιμο ηλεκτρικό δίκτυο, πρόσθετα έξοδα του ιδιοκτήτη και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου και συνδέονται με τη μακρύτερη περίοδο θέσης σε λειτουργία.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε 390 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση που αποτελείται από 95 εκατομμύρια δολάρια πρόσθετων λειτουργικών δαπανών και 35 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου συντήρησης που είχε προηγουμένως προβλεφθεί και το οποίο αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη της εμπορικής παραγωγής. Τώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και να κεφαλαιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την εμπορική παραγωγή και, ως εκ τούτου, αναγράφεται ως επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο. Η αύξηση αυτή είναι ξεχωριστή από την αύξηση του κεφαλαίου του έργου.

Ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα ύψους έως και 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με τον ακριβή χρόνο έναρξης της εμπορικής παραγωγής. Η ταξινόμηση αυτών των δαπανών θα εξαρτηθεί από το πότε θα επιτευχθεί η εμπορική παραγωγή, με τα ποσά να ενδέχεται να καταχωριστούν στο κεφάλαιο του έργου, στο επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο (AOC), στο κεφάλαιο συντήρησης ή στο κεφάλαιο ανάπτυξης.

McIlvenna Bay – Η συνολική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου του έργου από την 1η Ιουνίου 2024 έως την εμπορική παραγωγή αναμένεται να ανέλθει σε 975 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 23 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της βραδύτερης από το αναμενόμενο ρυθμού μετάβασης στην εμπορική παραγωγή. Για το 2026, το κεφάλαιο ανάπτυξης μετά την εμπορική παραγωγή αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κεφάλαιο συντήρησης μετά την εμπορική παραγωγή αναμένεται να ανέλθει σε 10 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόβλεψη δαπανών αποσβέσεων

Η πρόβλεψη για τις δαπάνες αποσβέσεων των λειτουργούντων περιουσιακών στοιχείων, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, μειώθηκε σε 225–235 εκατ. δολάρια, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης των 240–260 εκατ. δολαρίων, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής. Οι δαπάνες αποσβέσεων στις Σκουριές δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 15–35 εκατ. δολαρίων, καθώς η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα τέλη του 4ου τριμήνου του 2026.

Εταιρικά

• Στις 12 Αυγούστου 2026, η Εταιρεία τροποποίησε την εξασφαλισμένη πιστωτική διευκόλυνση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αυξάνοντας το συνολικό διαθέσιμο ποσό στα 600 εκατ. δολάρια, παρατείνοντας τη λήξη της έως την 1η Μαρτίου 2029 και ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.

• Ο George Burns αποχώρησε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eldorado Gold στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση, θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

• Ο Christian Milau ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

• Ο ρόλος του Paul Ferneyhough διευρύνθηκε και πλέον κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Στρατηγικής και Οικονομικού Διευθυντή, με ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

• Η Carissa Browning αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

• Στις 28 Οκτωβρίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 0,075 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, πληρωτέο στις 15 Δεκεμβρίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της 1ης Δεκεμβρίου 2026.

Σχόλιο

«Το τρίτο τρίμηνο σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Eldorado. Οι Σκουριές παρήγαγαν το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού και το McIlvenna Bay συνέχισε να αυξάνει τη παραγωγή του μετά την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού και ψευδαργύρου. Στις Σκουριές, η αύξηση της παραγωγής διήρκεσε περισσότερο και κόστισε περισσότερο από ό,τι αναμέναμε, και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό ευθέως», δήλωσε ο Christian Milau, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. «Εστιάζουμε στην ασφαλή ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών θέσης σε λειτουργία, στην επίτευξη εμπορικής παραγωγής και στη διαμόρφωση σταθερών, προβλέψιμων λειτουργικών επιδόσεων.

«Καθώς αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου ως Διευθύνων Σύμβουλος, η προσοχή μου επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της βάσης περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας και μακράς διάρκειας της Eldorado, καθώς και των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, βελτιώνοντας παράλληλα τη συνέπεια στην εκτέλεση, ενισχύοντας την κεφαλαιακή πειθαρχία και μετατρέποντας αυτές τις επενδύσεις σε ισχυρότερες ταμειακές ροές και αξία ανά μετοχή. Οι μέτοχοι πρέπει να αναμένουν από εμάς να θέτουμε σαφείς προσδοκίες, να αναφερόμαστε με διαφάνεια σχετικά με την πρόοδό μας και να παραμένουμε πειθαρχημένοι στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουμε το κεφάλαιο.

«Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αυξήσεις της παραγωγής, διαθέτουμε σημαντικές ευκαιρίες στο χαρτοφυλάκιό μας. Εστιάζουμε στη μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ήδη κατέχουμε, στη διατήρηση της ισχύος του ισολογισμού και της χρηματοοικονομικής ευελιξίας, καθώς και στην πραγματοποίηση επενδύσεων όπου οι αναμενόμενες αποδόσεις δικαιολογούν την επένδυση κεφαλαίου.

Καθώς οι νέες δραστηριότητες αυξάνουν την παραγωγή και δημιουργούν αυξανόμενες ταμειακές ροές, αναμένουμε να διαθέτουμε μεγαλύτερη ευελιξία για την εξισορρόπηση της μείωσης του χρέους, των επανεπενδύσεων και των αποδόσεων προς τους μετόχους. Με τα έργα σε Σκουριές και McIlvenna Bay να προχωρούν στη φάση της θέσης σε λειτουργία και της αύξησης της παραγωγής, προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε τις εναπομένουσες εργασίες και να μετατρέψουμε το δυναμικό ταμειακών ροών αυτών των επενδύσεων σε ισχυρότερη, βιώσιμη δημιουργία ταμειακών ροών και αξία ανά μετοχή.»

Σημαντικές εξελίξεις στις Σκουριές

Το μεταλλείο των Σκουριών, μέρος του Συγκροτήματος των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βρίσκεται στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα, και αποτελεί ένα μεταλλείο χαλκού-χρυσού υψηλής περιεκτικότητας. Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας για το έργο των Σκουριών, η οποία προβλέπει διάρκεια ζωής μεταλλείου 20 ετών και μέση ετήσια παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατ. λιβρών χαλκού, ή περίπου 240.000 ισοδύναμων ουγκιών χρυσού^( ).

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού επιτεύχθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2026. Η πρόβλεψη παραγωγής χρυσού για το 2026 αναθεωρήθηκε σε 10.000–35.000 ουγκιές, ενώ η παραγωγή χαλκού εκτιμάται σε 5–15 εκατ. λίβρες.

Συμφωνίες αγοράς συμπυκνώματος

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις πώλησης συμπυκνώματος με πολλούς αγοραστές για το σύνολο των προβλεπόμενων όγκων παραγωγής του ορυχείου Σκουριών για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιπλέον συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους που καλύπτουν την παραγωγή έως το 2029. Οι συνθήκες της αγοράς για το συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.

Εκτίμηση κεφαλαίου και χρονοδιάγραμμα

Με την εμπορική παραγωγή να αναμένεται στα τέλη του 4ου τριμήνου, το συνολικό κεφάλαιο του έργου για τις Σκουριές εκτιμάται σε περίπου 1,425 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση που αποτελείται από 65 εκατομμύρια δολάρια κόστους έργου και 45 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου ανάπτυξης που είχε προηγουμένως προβλεφθεί και το οποίο αναμενόταν να δαπανηθεί μετά την εμπορική παραγωγή, αλλά τώρα αναμένεται να δαπανηθεί πριν από την εμπορική παραγωγή και, ως εκ τούτου, αναγράφεται ως κεφάλαιο έργου. Η αύξηση αντανακλά κυρίως τις υψηλότερες απαιτήσεις των αναδόχων για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και θέσης σε λειτουργία, την παρατεταμένη χρήση προσωρινών γεννητριών πριν από τη σύνδεση με το μόνιμο ηλεκτρικό δίκτυο, πρόσθετα έξοδα του ιδιοκτήτη και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου και συνδέονται με τη μακρύτερη περίοδο θέσης σε λειτουργία.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε 390 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση που αποτελείται από 95 εκατομμύρια δολάρια πρόσθετων λειτουργικών δαπανών και 35 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου συντήρησης που είχε προηγουμένως προβλεφθεί και το οποίο αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη της εμπορικής παραγωγής. Τώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και να κεφαλαιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την εμπορική παραγωγή και, ως εκ τούτου, αναγράφεται ως επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο. Η αύξηση αυτή είναι ξεχωριστή από την αύξηση του κεφαλαίου έργου.

Ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα ύψους έως και 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με τον ακριβή χρόνο έναρξης της εμπορικής παραγωγής. Η ταξινόμηση αυτών των δαπανών θα εξαρτηθεί από το πότε θα επιτευχθεί η εμπορική παραγωγή, με τα ποσά να ενδέχεται να καταχωριστούν στο κεφάλαιο του έργου, στο επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο, στο κεφάλαιο συντήρησης ή στο κεφάλαιο ανάπτυξης.

Με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα και τις υποθέσεις κόστους της Εταιρείας, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μέσω των ταμειακών διαθεσίμων, των λειτουργικών ταμειακών ροών και των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η μακροπρόθεσμη πιστωτική γραμμή συνολικού ύψους 740,4 εκατ. ευρώ (840,7 εκατ. δολάρια) έχει αναληφθεί πλήρως (συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής γραμμής για ενδεχόμενες υπερβάσεις ύψους 60,0 εκατ. ευρώ, η οποία αναλήφθηκε το 2ο τρίμηνο του 2026).

Το κεφάλαιο του έργου ανήλθε σε 108,6 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026 και σε 398,9 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε σε 84,3 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026 και σε 192,5 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που επενδύθηκε στη Φάση 2 της κατασκευής ανήλθε σε 1,379 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το σωρευτικό επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε σε 285,6 εκατομμύρια δολάρια.

Κτίριο Πρωτογενούς Θραυστήρα

Ο πρωτογενής θραυστήρας συνέθλιψε το πρώτο μετάλλευμα τον Ιούλιο και πλέον λειτουργεί ως μέρος του ολοκληρωμένου κυκλώματος επεξεργασίας. Η κατασκευή του θόλου αποθήκευσης, των βοηθητικών τροφοδοτών και των συναφών τμημάτων των χοανών και των αγωγών μεταφοράς έχει ολοκληρωθεί και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες λειτουργίες.

Εργοστάσιο επεξεργασίας

Το εργοστάσιο επεξεργασίας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σταδιακής αύξησης της παραγωγής. Οι εργασίες θέσης σε λειτουργία έχουν προχωρήσει σε όλο το κύκλωμα επεξεργασίας, με το μετάλλευμα να υποβάλλεται σε επεξεργασία έως την παραγωγή συμπυκνώματος. Η βελτιστοποίηση και οι δοκιμές απόδοσης διαφόρων συστημάτων συνεχίζονται στο πλαίσιο της σταδιακής αύξησης της παραγωγής προς την εμπορική λειτουργία.

Παχυντές

Δύο από τους τρεις παχυντές τελμάτων έχουν τεθεί σε λειτουργία και υποστηρίζουν τις τρέχουσες δραστηριότητες. Η κατασκευή του τρίτου παχυντή τελμάτων, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος για την επίτευξη της εμπορικής παραγωγής, συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Εγκατάσταση αφυγρασμένων μεταλλευτικών καταλοίπων

Οι εργασίες θέσης σε λειτουργία της εγκατάστασης φιλτραρισμένων τελμάτων προχωρούν, με δύο από τις έξι φιλτρόπρεσσες να βρίσκονται σε λειτουργία. Με τις φιλτρόπρεσσες αυτές σε λειτουργία, η μονάδα λειτουργεί αδιάλειπτα και αυξάνει σταδιακά τη δυναμικότητα επεξεργασίας, καθώς προχωρούν οι εργασίες θέσης σε λειτουργία και τίθενται σε λειτουργία οι υπόλοιπες φιλτρόπρεσσες. Η θέση σε λειτουργία των υπόλοιπων τεσσάρων φιλτρόπρεσσων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026.

Οι εργασίες θέσης σε λειτουργία των συναφών υποδομών διαχείρισης τελμάτων συνεχίζονται, με στόχο την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης λειτουργίας.

Γραμμή ηλεκτροδότησης και υποσταθμοί

Η ηλεκτροδότηση του μεταλλείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της σύνδεσής του με το μόνιμο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύνδεση υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες θέσης σε λειτουργία και σταδιακής αύξησης της παραγωγής των βασικών συστημάτων σε όλο το εργοτάξιο και παρέχει την αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη ενεργειακή υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία του μεταλλείου. Όλα τα προσωρινά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έχουν αποσυναρμολογηθεί και απομακρυνθεί από το εργοτάξιο.

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Μεταλλευτικών Καταλοίπων

Οι αρχικές περιοχές απόθεσης φιλτραρισμένων τελμάτων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Η πλατφόρμα για τον αποθέτη τελμάτων (tailings stacker) έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για συναρμολόγηση, ενώ η ράμπα πρόσβασης και η πλατφόρμα για τους κινητούς μεταφορικούς ιμάντες τύπου «grasshopper» έχουν εκσκαφθεί και διαμορφωθεί, ώστε να τοποθετηθούν οι μονάδες των μεταφορικών ταινιών.

Η κατασκευή του λιθόρριπτου αντερείσματος που στηρίζει το κατάντη ανάχωμα της πρώτης περιοχής απόθεσης φιλτραρισμένων τελμάτων στην κοιλάδα Καράτζα Λάκκος («KL») προχωρά και θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της απόθεσης τελμάτων.

Η προετοιμασία του θεμελίου για την πρώτη φάση του αναχώματος φιλτραρισμένων τελμάτων στην περιοχή KL έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και η διάστρωση κατάλληλα επιλεγμένων και ελεγμένων υλικών επίχωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την επιφάνεια του έργου.

Οι εργασίες κατασκευής του σωρού αποθήκευσης μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας συνεχίστηκαν. Το κατώτερο τμήμα έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες επικεντρώνονται πλέον στο ανώτερο τμήμα.

Επιφανειακή εξόρυξη

Το μεταλλείο επιφανειακής εξόρυξης τροφοδοτεί τον θραυστήρα τόσο από τους σωρούς αποθήκευσης όσο και απευθείας από το ανοικτό όρυγμα. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026, οι σωροί αποθήκευσης περιείχαν περίπου 4,8 εκατ. τόνους επιφανειακού και υπόγειου μεταλλεύματος, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη ποσότητα 176.000 ουγκιών χρυσού και 61 εκατ. λιβρών χαλκού.

Υπόγεια Ανάπτυξη

Το υπόγειο μεταλλείο παρέδωσε 179 χιλ. τόνους μεταλλεύματος στους σωρούς αποθήκευσης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι εργασίες υπόγειας ανάπτυξης συνεχίστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, με συνολικά 2.101 μέτρα ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Κατά το τρίμηνο ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της ανατολικής ράμπας έως τις υπόγειες εργασίες, και πλέον και οι δύο ράμπες παρέχουν πρόσβαση προς και από το υπόγειο μεταλλείο.

Ανθρώπινο δυναμικό

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, απασχολούνταν στο εργοτάξιο περίπου 2.297 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 622 εργαζομένων της εταιρείας Σκουριές.

Ολυμπιάδα

Η Ολυμπιάδα παρήγαγε 13.430 ουγκιές χρυσού το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 13.597 ουγκιών το τρίτο τρίμηνο του 2025. Η μεταβολή οφείλεται στις χαμηλότερες περιεκτικότητες χρυσού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την υψηλότερη δυναμικότητα επεξεργασίας στο εργοστάσιο, σε συνδυασμό με σταθερή ανάμειξη μεταλλεύματος και σταθερές επιδόσεις της επίπλευσης, που οδήγησαν σε αυξημένες ανακτήσεις μετάλλων.

Οι περιεκτικότητες ήταν χαμηλότερες από τις προγραμματισμένες, επειδή υλικό με αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο και ψευδάργυρο, το οποίο επρόκειτο να υποβληθεί σε επεξεργασία κατά το τρίτο τρίμηνο, αποθηκεύτηκε προσωρινά σε σωρούς. Η επεξεργασία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω προγράμματος ελεγχόμενης ανάμειξης κατά το τέταρτο τρίμηνο, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα της διεργασίας και να βελτιστοποιηθούν οι ανακτήσεις.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 96,7 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 65,8 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, λόγω της υψηλότερης μέσης πραγματοποιηθείσας τιμής χρυσού, των αυξημένων πωλήσεων παραπροϊόντων χάρη στην υψηλότερη παραγωγή και των περισσότερων ουγκιών χρυσού που πωλήθηκαν.

Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε σε 56,0 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 45,8 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, λόγω του υψηλότερου εργασιακού κόστους και των αυξημένων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών χρυσού, σε συνδυασμό με τους μεγαλύτερους όγκους πωληθέντων μετάλλων.

Σε βάση ανά πωληθείσα ουγκιά, οι υψηλότερες πιστώσεις από παραπροϊόντα και η μέτρια αύξηση των πωληθεισών ουγκιών, παράγοντες που αντιστάθμισαν εν μέρει το υψηλότερο άμεσο λειτουργικό κόστος και τα αυξημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης, οδήγησαν σε μείωση του συνολικού κόστους μετρητών ανά πωληθείσα ουγκιά στα 1.493 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 1.869 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) ανά πωληθείσα ουγκιά μειώθηκε σε 2.067 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, από 2.421 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω του χαμηλότερου συνολικού κόστους μετρητών και της ελαφρώς υψηλότερης ποσότητας πωληθεισών ουγκιών χρυσού.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης ανήλθαν σε 7,6 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026 και σε 19,9 εκατ. δολάρια κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αφορούσαν κυρίως υπόγεια ανάπτυξη, γεωτρήσεις για την ταξινόμηση υπόγειων πόρων, αναβάθμιση των ηλεκτρικών συστημάτων και των συστημάτων ελέγχου αερισμού στο υπόγειο μεταλλείο, ανακατασκευή φιλτρόπρεσσων και ανακατασκευές και αγορές κινητού μεταλλευτικού εξοπλισμού.

Οι επενδύσεις σε κεφάλαιο ανάπτυξης ανήλθαν σε 15,3 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026 και σε 37,7 εκατ. δολάρια κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αφορούσαν κυρίως το έργο επέκτασης του εργοστασίου επεξεργασίας και, σε μικρότερο βαθμό, την υπόγεια ανάπτυξη και τις αγορές εξοπλισμού.

Στην Ολυμπιάδα, η παραγωγή έχει σταθεροποιηθεί κατά τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα, με τις ανακτήσεις της επίπλευσης να έχουν επανέλθει στα προβλεπόμενα από το μοντέλο επίπεδα. Συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης της επέκτασης δυναμικότητας των 650 ktpa, συμπεριλαμβανομένων των νέων υποδομών που κατασκευάζονται σε νέα θέση, όπως η θέση σε λειτουργία του μύλου πύργου, του παχυντή χρυσού, του φίλτρου ψευδαργύρου και της επέκτασης του κυκλώματος επίπλευσης.

Οι τελικές συνδέσεις των κυκλωμάτων θα απαιτήσουν πλήρη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, η οποία αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η σταδιακή αύξηση της παραγωγής προς την ονομαστική δυναμικότητα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027.