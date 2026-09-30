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Ο Αυστραλός διαχειριστής hedge fund Ράφαελ Λαμ, του οποίου το long-short fund σε χρυσό έχει αποφέρει καθαρή απόδοση άνω του 200% στους επενδυτές από την έναρξή του πέρυσι, θεωρεί την πρόσφατη πτώση της τιμής του χρυσού προσωρινή, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανοδική του πορεία παραμένουν ανέπαφοι.

Ο χρυσός βρίσκεται υπό πίεση από τότε που έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Ιανουάριο, καθώς η ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων από την Fed επιβαρύνουν το πολύτιμο μέταλλο.

Ως μέρος της L1 Group Ltd. με έδρα τη Μελβούρνη, το αμοιβαίο κεφάλαιο του Λαμ συνδυάζει θετικές θέσεις σε μετοχές σχετικές με τον χρυσό με μια αρνητική θέση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ως αντιστάθμιση κινδύνου και έχει αποφέρει καθαρή απόδοση 235% έως τον Αύγουστο από την έναρξή του τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας. Αυτό συγκρίνεται με κέρδος περίπου 148% για το ETF VanEck Gold Miners και άνοδο 55% στις τιμές του φυσικού χρυσού κατά την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το εμβληματικό αμοιβαίο κεφάλαιο του ομίλου, το L1 Long Short Fund, το οποίο επίσης συνδιαχειρίζονται οι Λαμ και Μαρκ Λάνταου, έχει αποφέρει ετήσια καθαρή απόδοση 20,7% από την ίδρυσή του το 2014, σε σύγκριση με 8,2% για τον δείκτη αναφοράς της Αυστραλίας, σύμφωνα με ενημέρωση του Αυγούστου. Η L1 Group, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει μεταξύ των πελατών της μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία, οικογενειακά γραφεία, επενδυτές υψηλής καθαρή αξίας και ιδιώτες επενδυτές.

Το L1 Gold Fund αξιοποιεί την πτώση της τιμής του χρυσού για να ενισχύσει τις θετικές θέσεις του σε μετοχές εταιρειών χρυσού. Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου αφορά εταιρείες με αγοραία αξία τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για προστασία από τον κίνδυνο πτώσης, το αμοιβαίο κεφάλαιο προβαίνει επίσης σε πωλήσεις χωρίς κάλυψη ορισμένων μετοχών εταιρειών χρυσού που θεωρεί υπερτιμημένες ή που αντιμετωπίζουν λειτουργικά εμπόδια.

Η στρατηγική επιλογής μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνεται σε εταιρείες με χαμηλότερες αποτιμήσεις και βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές στον τομέα της ανάπτυξης χρυσωρυχείων. Η μεγαλύτερη θέση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι στην καναδική εταιρεία εξόρυξης Eldorado Gold Corp. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της K92 Mining Inc., η οποία εκμεταλλεύεται το χρυσωρυχείο Kainantu στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Η συγκέντρωση στον τομέα της εξόρυξης έχει επίσης ενισχύσει τις αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, και ο Λαμ αναμένει περισσότερες συναλλαγές στον κλάδο του χρυσού. Η πρόσφατη εξαγορά της αυστραλιανής μεταλλευτικής εταιρείας Ausgold Ltd. από την OceanaGold Corp. έναντι 1,36 αυστραλιανών δολαρίων ανά μετοχή αναμένεται να αποφέρει σημαντικό κέρδος στο αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο είχε προσθέσει τη μετοχή στο χαρτοφυλάκιό του σε τιμή περίπου 0,50 αυστραλιανών δολαρίων ανά μετοχή.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για ορισμένες από τις αποδόσεις που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές», δήλωσε ο Λαμ. «Πιστεύουμε ότι πολλοί από τους εταιρικούς μας συνεργάτες θα αποτελέσουν εξαιρετικά ελκυστικούς στόχους για τους παίκτες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης».

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