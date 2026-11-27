Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα αναβαθμίσει τον ρόλο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και θα ανοίξει νέους δρόμους στις διεθνείς αγορές διαβλέπει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση και έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις», επισημαίνοντας ότι σειρά διατάξεων κινείται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης πάγιων αιτημάτων του κλάδου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία, όπως επισημαίνει, αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη συγκρότηση μιας διακριτής και μόνιμης δομής που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.

Η εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά και οι ναυπηγήσεις

Στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τον ΣΕΚΠΥ, η θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας κατά 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί τη συγκεκριμένη πρόβλεψη αναγκαία αφετηρία για την ενδυνάμωση της ελληνικής παραγωγικής βάσης, διατηρώντας, ωστόσο, ως πάγια διεκδίκηση την εξασφάλιση βιομηχανικών επιστροφών τουλάχιστον 30%. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού σαφών, μετρήσιμων και εφαρμόσιμων όρων συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ξεχωριστή θέση στις προτεραιότητες του ΣΕΚΠΥ καταλαμβάνει ο ναυπηγικός τομέας. Ο Σύνδεσμος τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης προγραμμάτων που θα επιτρέψουν την 100% εγχώρια ναυπήγηση πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα, όπου αυτό είναι εφικτό.

Προκρίνει, επίσης, τη διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης κοινών ναυπηγικών προγραμμάτων για τους δύο φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι αντίστοιχες επιχειρησιακές ανάγκες.

Εξαγωγές και επενδύσεις στην καινοτομία

Θετικά αξιολογείται και η δυνατότητα σύναψης και υλοποίησης διακρατικών συμφωνιών για την εξαγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων, οι οποίες θα μπορούν να συνοδεύονται από την παροχή τεχνικής, διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς το αντισυμβαλλόμενο κράτος.

Κατά τον ΣΕΚΠΥ, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού μπορεί να διευρύνει την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσει την εξωστρέφειά τους και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση και επέκταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση του ρόλου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), μέσω της δυνατότητας προμήθειας καινοτόμων λύσεων βάσει προκαθορισμένων επιδόσεων.

Η ρύθμιση εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει την απόσταση μεταξύ της αναγνώρισης μιας επιχειρησιακής ανάγκης και της ανάπτυξης, αξιολόγησης και τελικής αξιοποίησης νέων τεχνολογικών λύσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο ΣΕΚΠΥ εκτιμά ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων διατάξεων μπορεί να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, την τεχνογνωσία και την καινοτομία, να αναβαθμίσει τη θέση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και να συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει την πορεία του νομοσχεδίου και θα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις, με στόχο οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις να αποκτήσουν ουσιαστικό και διαρκές αντίκρισμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.