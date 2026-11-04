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Σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και εκπρόσωποι της διπλωματικής και στρατιωτικής ηγεσίας έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου στη διεθνή έκθεση ναυτικής άμυνας Euronaval 2026, που διεξάγεται από χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, έως μεθαύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte, στο Παρίσι.

Το Ελληνικό Περίπτερο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη της Enterprise Greece, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας και της ναυτικής τεχνολογίας.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων της ελληνικής Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, Ιωάννης – Μιλτιάδης Νικολαΐδης και ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Η παρουσία τους, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΣΕΚΠΥ, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης και τη διεύρυνση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα.

Η ελληνική παρουσία στην Euronaval 2026

Στο Ελληνικό Περίπτερο παρουσιάζουν τις δυνατότητές τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα της αμυντικής και ναυτικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, στο Ελληνικό Περίπτερο εκπροσωπούνται οι ακόλουθες 17 εταιρείες: Akmon, B&T Composites, COMPONOUS, CYGNUS, DYNAMIC Marine & Navy Solutions GmbH, ETME Systems Engineering, FARAD, FEAC, Lykomitros Steel, MARESCO, MPD – Melita Marine Group, QUALCO Group, SSMART, SUNLIGHT, SuperAlloys Engineering, HYDRUS Engineering και DEFEA.

Τ. Ροζολής: Στόχος οι μακροχρόνιες διεθνείς συνεργασίες

Στον χαιρετισμό του κατά την τελετή, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, Τάσος Ροζολής, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διαχρονική πλέον παρουσία του Συνδέσμου στη Euronaval και στη σημασία της εξωστρέφειας για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

«Μετά τη συμμετοχή μας το 2022 και το 2024, επιστρέφουμε με συνέπεια, αυτοπεποίθηση και έναν ξεκάθαρο στόχο: να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μακροχρόνιες συνεργασίες στη διεθνή ναυτική βιομηχανία», υπογράμμισε ο Τ. Ροζολής.

Όπως επισήμανε, ο ΣΕΚΠΥ, από την ίδρυσή του το 1982, εκπροσωπεί την ελληνική αμυντική βιομηχανία, αριθμώντας σήμερα περισσότερες από 350 επιχειρήσεις-μέλη.

Μέσα από τη συμμετοχή του στον ευρωπαϊκό οργανισμό ASD και τον ρόλο του ως συνδιοργανωτή της διεθνούς έκθεσης DEFEA, επιδιώκει να συνδέει τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Ο κ. Ροζολής τόνισε, ακόμη, ότι οι ουσιαστικές βιομηχανικές συνεργασίες οικοδομούνται σε βάθος χρόνου, επισημαίνοντας ότι κάθε διοργάνωση της Euronaval προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε προϊόν και τεχνολογική εφαρμογή βρίσκονται μηχανικοί, τεχνικοί και επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει χρόνια εργασίας στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην παραγωγή.

«Το περίπτερο αυτό αποτελεί το σημείο συνάντησής τους με τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Enterprise Greece για τη σταθερή υποστήριξή της, καθώς και τη Naval Group, η οποία συμμετέχει για ακόμη μία φορά ως χορηγός του Ελληνικού Περιπτέρου.

Όπως σημείωσε, «το πρόγραμμα των φρεγατών FDI και το Σχέδιο Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής της Naval Group αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Ο κ. Ροζολής επισήμανε ότι μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ελληνικές επιχειρήσεις απέκτησαν ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ναυτικό εξοπλιστικό έργο, να δημιουργήσουν σχέσεις με διεθνείς προμηθευτές και να αναπτύξουν τεχνογνωσία και δυνατότητες μακροχρόνιας υποστήριξης.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η επιτυχημένη αυτή συνεργασία να αποκτήσει συνέχεια και στη διεθνή αγορά, δημιουργώντας προοπτικές συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών σε νέα προγράμματα και συνεργασίες με πελάτες του εξωτερικού.

Για τις σύγχρονες προκλήσεις της ναυτικής ασφάλειας και ιδιαίτερα την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ επισήμανε ότι τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ οι ενεργειακές υποδομές στηρίζουν τη λειτουργία των νοικοκυριών και της βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, ενδεχόμενη διαταραχή σε αυτές τις υποδομές μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τη γεωγραφική περιοχή ενός περιστατικού.

Η αποτελεσματική προστασία τους απαιτεί δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού ασυνήθιστης δραστηριότητας, αξιολόγησης των εξελίξεων και άμεσης ανταπόκρισης, πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΕΚΠΥ, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις απαιτούμενες δυνατότητες εκπροσωπούνται ήδη στο Ελληνικό Περίπτερο.

«Η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας είναι να συνδυάσουμε αυτές τις δυνατότητες, αναπτύσσοντας κοινές λύσεις για προκλήσεις που καμία χώρα ή επιχείρηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της», σημείωσε ο Τ. Ροζολής.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία διαθέτει την ωριμότητα, τις παραγωγικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία να ανταποκριθεί σε απαιτητικές προδιαγραφές και να αναλάβει σημαντικά βιομηχανικά έργα.

Όπως επισήμανε, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων και στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ναυτικών συστημάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία τους στην παραγωγή και στη συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη.

«Φιλοδοξία μας είναι οι συζητήσεις και οι επαφές που πραγματοποιούνται σε αυτό το περίπτερο να συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση της Euronaval, ώστε στην επόμενη διοργάνωση να επιστρέψουμε με απτά αποτελέσματα που θα έχουμε επιτύχει από κοινού», είπε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων

Η παρουσία του ΣΕΚΠΥ στη Euronaval 2026, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Συνδέσμου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη διεθνή δικτύωση και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Μέσα από τη συμμετοχή του σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ο ΣΕΚΠΥ συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική παραγωγή και καινοτομία, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά άμυνας και ασφάλειας, καταλήγει η ανακοίνωση.