Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η αντιμετώπιση του clawback βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, με τη συμμετοχή των εταιρειών-μελών της.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο στρατηγικός ρόλος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία και τη δημόσια υγεία, με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας, στη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων και στη διατήρηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές θεραπείες.

Στη Συνέλευση παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Σπύρος Σαπουνάς, ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ Αθανάσιος Ζαμάνης, η πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου και ο πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) Άρης Αποστόλου.

Οι προτεραιότητες της φαρμακοβιομηχανίας έως το 2030

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκε ο απολογισμός της χρονιάς και εξετάστηκαν οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και οι στρατηγικοί του στόχοι για την περίοδο 2027-2030.

Η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η ενίσχυση των εξαγωγών και η διασφάλιση της φαρμακευτικής επάρκειας αποτέλεσαν κεντρικά ζητήματα της συζήτησης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της και να περιορίσει την εξάρτησή της από ευάλωτες εφοδιαστικές αλυσίδες, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο στο ευρωπαϊκό παραγωγικό σύστημα.

Η ΠΕΦ ζητά τη διαμόρφωση ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου φαρμακευτικής και βιομηχανικής πολιτικής, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υλοποιούν μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τρύφων: Το clawback στερεί πολύτιμους πόρους από τις επενδύσεις

Στην ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών επιβαρύνσεων που περιορίζουν την επενδυτική δυνατότητα των φαρμακοβιομηχανιών στάθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων, αναδεικνύοντας το clawback ως ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για τα επόμενα χρόνια.

Όπως επισήμανε, η ενίσχυση της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας προϋποθέτει ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, ισχυρά επενδυτικά κίνητρα και σταθερό κανονιστικό περιβάλλον.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη μετάβαση σε πιο καθαρές παραγωγικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ συνέδεσε την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας με τον συνολικό μετασχηματισμό του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, τονίζοντας ότι η ισχυρότερη μεταποίηση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες εξαγωγές, υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία και μεγαλύτερη συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής.

«Κρίσιμο σημείο για την πολιτική των επόμενων ετών είναι η αντιμετώπιση του clawback, το οποίο αφαιρεί σημαντικούς επενδυτικούς πόρους», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Στο επίκεντρο η φαρμακευτική επάρκεια και η πρόσβαση των ασθενών

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων αποτέλεσε η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική φαρμακευτικής παραγωγής, η οποία θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ΠΕΦ επισημαίνει ότι η διατήρηση και η επέκταση της εγχώριας παραγωγής μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στον περιορισμό της εξάρτησης από τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της σταθερής πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτικά, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα.