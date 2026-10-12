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Εθνική αποστολή δέκα ελληνικών εταιρειών με καινοτομίες διττής χρήσης οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο European Defence Week 2026, που θα λάβει χώρα στο Παρίσι από 2 έως 6 Νοεμβρίου. Στόχος της αποστολής είναι η πρόσβαση των ελληνικών εταιρειών σε ευρωπαϊκές αγορές, επενδυτικά κεφάλαια και βιομηχανικές συνεργασίες, καθώς και η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αμυντική αλυσίδα αξίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΛΚΑΚ.

Το European Defence Week 2026 αποτελεί για το ΕΛΚΑΚ στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης του εγχώριου οικοσυστήματος. Αξιοποιώντας τη στρατηγική του συνεργασία με το European Defence Alliance, το ΕΛΚΑΚ προσφέρει στις ελληνικές startups άμεση επαφή με ευρωπαϊκά δίκτυα, επενδυτές και κορυφαίες αμυντικές βιομηχανίες, και παράλληλα ενισχύει τη διεθνή τους ορατότητα, επιταχύνει την τεχνολογική και επιχειρηματική τους ωρίμανση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες, χρηματοδότηση και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Σε συνεργασία με το European Defence Alliance και την πλατφόρμα EuroQuity της Bpifrance, η ελληνική αποστολή θα δραστηριοποιηθεί σε όλο το εύρος των εκδηλώσεων που φιλοξενεί το Παρίσι την εβδομάδα αυτή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, στοχευμένες συναντήσεις matchmaking, θεματικές συζητήσεις και διμερείς συναντήσεις, καθώς και δικτύωση με επενδυτές, τη γαλλική βιομηχανία, θεσμικούς φορείς και την ελληνική ομογένεια. Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας και θα αξιοποιήσει τη διασύνδεση με τη Euronaval, διευρύνοντας τις διεθνείς διαδρομές δικτύωσης, συνεργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης για ελληνικές startups που έχουν εγγραφεί στην αναβαθμισμένη Πλατφόρμα Χαρτογράφησης του ΕΛΚΑΚ. Με την παρουσία του στο Παρίσι, το ΕΛΚΑΚ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να τοποθετήσει την ελληνική αμυντική καινοτομία στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, καταλήγει η ανακοίνωση.

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