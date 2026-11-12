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Δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υπολογιστικής ισχύος, συνολικού ύψους 74 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να κατασκευάσει η SpaceX, επιταχύνοντας τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ένα νέο κέντρο δεδομένων, αξίας 50 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα, καθώς και μια δεύτερη εγκατάσταση στο Τέξας.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω της ιστοσελίδας της το σχέδιο για την Αριζόνα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρόθεσή της να επενδύσει 24 δισ. δολάρια σε υπολογιστικές υποδομές κοντά στην έδρα της, στη Starbase του Τέξας.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 74 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή, ιδιοκτησία και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην εγκατάσταση του Τέξας, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Bloomberg.

Η στροφή της SpaceX στην τεχνητή νοημοσύνη

Η προσπάθεια του Μασκ να ενισχύσει την υπολογιστική ισχύ της SpaceX σηματοδοτεί τη σταδιακή μεταμόρφωση της εταιρείας από κορυφαίο κατασκευαστή πυραύλων και πάροχο διαστημικών εκτοξεύσεων σε σημαντικό προμηθευτή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις όπως η Anthropic και η Alphabet.

Παράλληλα, η SpaceX φιλοδοξεί να αναπτύξει και τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει, σε συνεργασία με την Tesla, τις εργασίες για τη δημιουργία ενός τεράστιου εργοστασίου παραγωγής μικροκυκλωμάτων, με την ονομασία Terafab.

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με τη SpaceX, η κατασκευή του κέντρου δεδομένων στο Τέξας έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ μετά την έναρξη λειτουργίας του αναμένεται να απασχολούνται σε μόνιμη βάση 500 εργαζόμενοι.

Ακόμη μεγαλύτερο εκτιμάται ότι θα είναι το αποτύπωμα της επένδυσης στην Αριζόνα. Στην κομητεία Κοτσίς, η εταιρεία προβλέπει τη δημιουργία περίπου 5.500 θέσεων εργασίας κατά τη φάση της κατασκευής και 1.000 μόνιμων θέσεων μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ενεργειακές ανάγκες και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί εάν και η εγκατάσταση στην Αριζόνα θα βασίζεται στη χρήση φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της.

Η SpaceX ανέφερε ότι σχεδιάζει να συνεργαστεί με τοπικούς ενεργειακούς συνεταιρισμούς, να αξιοποιήσει υφιστάμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εφαρμόσει συστήματα ξηρής ψύξης, προκειμένου να αποφύγει την κατανάλωση υπόγειων υδάτων για βιομηχανική χρήση.

Όσον αφορά το έργο στο Τέξας, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει δεσμεύσει 220 εκατ. δολάρια για την επέκταση των υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων στην κοντινή πόλη Μπράουνσβιλ και στην κομητεία Κάμερον, όπου βρίσκεται η Starbase.

Η κομητεία Κάμερον, στην οποία η πλειονότητα των ψηφοφόρων είχε στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, κατέγραψε σημαντική μεταστροφή στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, με τους Δημοκρατικούς να επικρατούν με μεγάλη διαφορά.