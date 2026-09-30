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Η TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει νέα επένδυση στο Τέξας για την επέκταση της παραγωγής chips στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με που γνωρίζουν το θέμα.

Η πιθανή επένδυση προστίθεται στην επιπλέον των 265 δισ. δολαρίων που έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει η ταϊβανέζικη εταιρεία στην Αριζόνα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Τα σχέδια, ωστόσο, δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, ενώ οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Νέα επέκταση της TSMC στις ΗΠΑ

Η εξέλιξη είχε μεταδοθεί αρχικά από ταϊβανέζικα μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν ανώνυμες πηγές από τον κλάδο των ημιαγωγών.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε νέα επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα, αυξάνοντας τη συνολική της δέσμευση στην πολιτεία στα 265 δισ. δολάρια, με στόχο την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ημιαγωγών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TSMC, C.C. Wei, είχε δηλώσει τότε ότι πιθανότατα θα κατασκευαστούν «τέσσερα ή περισσότερα επιπλέον εργοστάσια», συμπεριλαμβανομένων μονάδων παραγωγής προηγμένων chips αλλά και εγκαταστάσεων τελικής συσκευασίας.

Με τα υφιστάμενα και τα προγραμματισμένα έργα, οι εγκαταστάσεις της TSMC στην Αριζόνα αναμένεται να περιλαμβάνουν συνολικά 12 μονάδες παραγωγής και προηγμένης συσκευασίας, καθώς και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης.

Ο οικονομικός διευθυντής της TSMC, Wendell Huang, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στις ΗΠΑ, καθώς η ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς, ιδιαίτερα λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, παραμένει ισχυρή.

Η πιθανή επέκταση στο Τέξας εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της TSMC να διευρύνει την παραγωγική της βάση εκτός Ταϊβάν και να ενισχύσει την παρουσία της στην αμερικανική αγορά.

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