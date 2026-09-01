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Προειδοποίηση για πιθανό τυφώνα σε τμήματα των ακτών του Τέξας και της Λουιζιάνα, καθώς ένα τροπικό σύστημα ενισχύεται στον Κόλπο του Μεξικού, έπειτα από ένα ασυνήθιστα ήρεμο ξεκίνημα της φετινής περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό.

Η τροπική καταιγίδα Edouard βρισκόταν περίπου 155 μίλια (250 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του Πορτ Άρθουρ στο Τέξας, με μέγιστους διατηρούμενους ανέμους ταχύτητας 40 μιλίων την ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ αργά τη Δευτέρα.

Ο Edouard έγινε η πέμπτη ονομασμένη καταιγίδα της εξάμηνης περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό.

Πιθανή ενίσχυση πριν φτάσει στις ακτές

Ο Edouard θα μπορούσε να πλησιάσει σε ισχύ τυφώνα πριν φτάσει στις βορειοδυτικές ακτές του Κόλπου του Μεξικού την Τρίτη, σύμφωνα με το Κέντρο Τυφώνων.

Κύματα ύψους έως 5 ποδιών (1,5 μέτρου) είναι πιθανά σε ορισμένες παράκτιες περιοχές, ενώ η καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει βροχοπτώσεις που θα φτάσουν έως και τις 9 ίντσες (περίπου 23 εκατοστά) σε τμήματα του Τέξας.

Η καταιγίδα είναι μικρή σε μέγεθος, ωστόσο αναπτύσσεται πάνω από αρκετά θερμά νερά ώστε να τροφοδοτήσουν περαιτέρω ενίσχυσή της, όπως επισήμανε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για αιφνίδιες πλημμύρες, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και σε αστικά κέντρα.

Η όποια ενίσχυση, πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι βραχύβια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το σύστημα θα εξασθενήσει γρήγορα μετά την είσοδό του στην ξηρά.

Ασυνήθιστα ήρεμη η φετινή περίοδος στον Ατλαντικό

Μέχρι στιγμής φέτος έχουν σχηματιστεί στον Ατλαντικό τέσσερις βραχύβιες καταιγίδες, καμία από τις οποίες δεν εξελίχθηκε σε τυφώνα.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, μέχρι αυτή την περίοδο θα είχαν ήδη καταγραφεί έξι ονομασμένες καταιγίδες, εκ των οποίων οι δύο θα είχαν ενισχυθεί σε τυφώνες.

Φέτος, ωστόσο, το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνει τη διάτμηση των ανέμων πάνω από τον Ατλαντικό, περιορίζοντας μέχρι τώρα την ανάπτυξη ισχυρότερων τροπικών συστημάτων.

Στο μικροσκόπιο η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι τροπικές καταιγίδες στον Κόλπο του Μεξικού παρακολουθούνται ιδιαίτερα στενά από τις ενεργειακές αγορές, καθώς η περιοχή αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παραγωγή, επεξεργασία και διύλιση πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.

Η πορεία και η ένταση του Edouard αποκτούν έτσι πρόσθετη σημασία, καθώς ενδεχόμενες διακοπές λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και τις αμερικανικές ενεργειακές υποδομές.

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