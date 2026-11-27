Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μείωση 28,8% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026, καθώς, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 1.807 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 371.466 m2 επιφάνειας και 1.463.824 m3 όγκου.

Παρουσιάστηκε μείωση κατά 5,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 18,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 28,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2025- Αυγούστου 2026, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 7,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 11,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2024- Αυγούστου 2025.