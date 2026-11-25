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Ετήσια αύξηση 5,9% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,9%, έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ετήσιες μεταβολές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,9%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Μηνιαίες μεταβολές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Οκτώβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: