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Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και ισχυρή ενίσχυση των ταμειακών ροών κατέγραψε η ElvalHalcor στο εννεάμηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (a-EBITDA) να διαμορφώνονται στα 209,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 10,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 82,4%, στα 211,3 εκατ. ευρώ, από 115,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στο μέτωπο της ρευστότητας, καθώς οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 110 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025, καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ο όγκος πωλήσεων αλουμινίου αυξήθηκε κατά 5,9%, φτάνοντας τους 345.000 τόνους, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την ισχυρή ζήτηση από τους κλάδους των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας.

Αντίθετα, οι πωλήσεις χαλκού διατηρήθηκαν σταθερές στους 132.000 τόνους, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τη βιομηχανία και τον ενεργειακό κλάδο αντιστάθμισε την υποχώρηση της δραστηριότητας στους τομείς της δόμησης και των κατασκευών.

Ο κ. Νικόλαoς Καραμπατέας, Διευθύνων Σύμβουλος της ElvalHalcor, δήλωσε:

«Το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ανέδειξε τη δυναμική της ElvalHalcor, με βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία και ισχυρές ταμειακές ροές. Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε ένα δύσκολο περιβάλλον: ο πόλεμος στον Κόλπο προκάλεσε αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές, στις θαλάσσιες μεταφορές και στην προμήθεια πρώτων υλών, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια αυξήθηκαν εκ νέου, ενώ η ζήτηση σε κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παρέμεινε υποτονική. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας πρώτων υλών και κατευθύνοντας τις πωλήσεις μας σε προϊόντα και αγορές όπου η ζήτηση ήταν ισχυρότερη. Παρά την άνοδο των τιμών των μετάλλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η προσεκτική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μάς επέτρεψε να μειώσουμε τον δανεισμό και να δημιουργήσουμε ισχυρές ταμειακές ροές.

Η εύρωστη αυτή χρηματοοικονομική θέση, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας. Στον κλάδο του αλουμινίου, η νέα παραγωγική δυναμικότητα έλασης και η ενίσχυση της ανακύκλωσης θα βελτιώσουν περαιτέρω τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε πελάτες σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στον κλάδο του χαλκού, οι επενδύσεις μας στην ανακύκλωση αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού σε πρώτες ύλες και της αποδοτικότητας, καθώς και στην αύξηση της συνεισφοράς μας στην

κυκλική οικονομία. Με ισχυρές βιομηχανικές δυνατότητες, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και υγιή χρηματοοικονομική θέση, είμαστε αισιόδοξοι και παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Επισκόπηση

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 21,2% και ανήλθε σε 3.322,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2.741,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας τόσο την αύξηση των όγκων πωλήσεων όσο και τις υψηλότερες τιμές των μετάλλων. Οι όγκοι πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου αυξήθηκαν κατά 5,9%, στους 345 χιλ. τόνους, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την άκαμπτη συσκευασία και τη σημαντική αύξηση των εφαρμογών στον κλάδο των μεταφορών. Οι όγκοι πωλήσεων του κλάδου χαλκού παρέμειναν σταθεροί στους 132 χιλ. τόνους, με το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο να μετατοπίζεται σταδιακά προς τους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των εφαρμογών HVAC&R, παράλληλα με τη σταδιακή αποχώρηση από προϊόντα ορείχαλκου με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο πόλεμος στον Κόλπο αναδιαμόρφωσε τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, ωστόσο, πέρα από την επίδρασή του στις τιμές του αλουμινίου, δεν είχε ουσιώδη αντίκτυπο στη λειτουργία του Ομίλου. Οι δασμοί 50% των ΗΠΑ βάσει του Section 232 τόσο στο αλουμίνιο όσο και στον χαλκό συνέχισαν να ανακατευθύνουν τις διεθνείς εμπορικές ροές, χωρίς να εκτοπίσουν τον Όμιλο από την αμερικανική αγορά. Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος εφαρμόζεται πλήρως από την 1η Ιανουαρίου, δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνθήκες της αγοράς.

Οι διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων αποτέλεσαν τον σημαντικότερο παράγοντα που επηρέασε τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της περιόδου. Η τιμή του χαλκού κατέγραψε σημαντική άνοδο, φθάνοντας τον Σεπτέμβριο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις ανακατατάξεις στις εμπορικές ροές απόρροια των δασμών των ΗΠΑ, οι οποίες περιόρισαν τα διαθέσιμα αποθέματα, καθώς και στις διαταραχές στην προσφορά από ορυχεία και την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα. Πρόσθετη ώθηση στις τιμές έδωσαν και οι θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της ζήτησης, που απορρέουν από την ενεργειακή μετάβαση, την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων. Η μέση τιμή του χαλκού κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 11.659 ευρώ ανά τόνο, έναντι 8.554 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η τιμή του αλουμινίου ενισχύθηκε περαιτέρω τον Μάρτιο, καθώς οι διακοπές λειτουργίας χυτηρίων στην περιοχή του Κόλπου συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα στο LME βρίσκονταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε σε 2.862 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.300 ευρώ. Η μέση τιμή του ψευδαργύρου ανήλθε σε 3.023 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.483 ευρώ.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) να αυξάνεται κατά 10,5% και να διαμορφώνεται σε 209,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η βελτίωση του προϊοντικού μείγματος συνέβαλαν στη θετική αυτή εξέλιξη, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος και τις ανταγωνιστικές πιέσεις στις τιμές συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων. Και στους δύο κλάδους, η αυξανόμενη συμμετοχή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στήριξης της κερδοφορίας. Το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου είχε σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση, καθώς διαμορφώθηκε σε κέρδος 91,5 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους

6,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, ενισχύοντας το ενοποιημένο EBITDA κατά 52,2%, το οποίο ανήλθε στα 290,8εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9%, σε 25,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου δανεισμού και των υψηλότερων εσόδων από τόκους επί των καταθέσεων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 211,3 εκατ. ευρώ, έναντι 115,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 175,1 εκατ. ευρώ, έναντι 98,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 168,3 εκατ. ευρώ, ή 0,4314 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 93,6 εκατ. ευρώ και 0,2500 ευρώ, αντίστοιχα ένα χρόνο νωρίτερα.

Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα δημιουργίας ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών κατά την περίοδο. Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 567,1 εκατ. ευρώ, μόλις 10,2 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το επίπεδο της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Παρά τη σημαντική άνοδο των τιμών των μετάλλων κατά τη διάρκεια της περιόδου, η αύξηση αυτή παρέμεινε περιορισμένη, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο Όμιλος διατήρησε σημαντικά χαμηλότερο κεφάλαιο κίνησης. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις και στους δύο κλάδους, ενώ κατά την περίοδο καταβλήθηκε μέρισμα ύψους 41 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το μέρισμα της προηγούμενης χρονιάς. Οι ισχυρές

λειτουργικές ταμειακές ροές υπερκάλυψαν τις παραπάνω ανάγκες και επέτρεψαν τη σημαντική μείωση του δανεισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2026, τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, έχουν τοποθετηθεί σε προθεσμιακές καταθέσεις με ανταγωνιστικό επιτόκιο, έως ότου διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου. Συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων αυτών, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε στα 258,9 εκατ. ευρώ. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα καθαρά κεφάλαια ύψους 236,8 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 495,7 εκατ. ευρώ, έναντι 605,3 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και 643,0 εκατ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα, καταγράφοντας μείωση 147,3 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 63,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο και διαμορφώθηκε στα 580,8 εκατ. ευρώ. Το 71% του συνολικού δανεισμού λήγει μετά την πάροδο δύο ετών, ενώ το 72% αφορά δανεισμό με σταθερό επιτόκιο, είτε απευθείας είτε μέσω συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων, διατηρώντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα την έκθεση του Ομίλου σε ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων.

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κλάδος αλουμινίου διατήρησε τη δυναμική του κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 19 χιλ. τόνους ή 5,9%, στους 345 χιλ. τόνους ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 17,2% και ανήλθε στα 1.642,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των όγκων πωλήσεων όσο και των τιμών του αλουμινίου. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.862 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.300 ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων προήλθε κυρίως από την άκαμπτη συσκευασία, τη μεγαλύτερη κατηγορία δραστηριότητας του κλάδου, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του συνολικού όγκου, όπου καταγράφηκε αύξηση 8,2%, καθώς και από τις εφαρμογές για τον τομέα των μεταφορών, οι οποίες πλέον αντιπροσωπεύουν το 15% των συνολικών πωλήσεων και αυξήθηκαν κατά 32,5%. Αντίθετα, οι πωλήσεις εύκαμπτης συσκευασίας μειώθηκαν κατά 3,3%, ενώ στον τομέα των κατασκευών υποχώρησαν κατά 12,4%, αντανακλώντας την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι όγκοι στις εφαρμογές ενέργειας και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα να παραμένει περιορισμένη σε μέγεθος.

Οι πωλήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, παρά τους δασμούς 50% που επιβάλλονται βάσει του Section 232 στις εισαγωγές αλουμινίου, και αντιπροσώπευαν το 10,9% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Ο πόλεμος στον Κόλπο δεν επηρέασε ουσιωδώς τις επιδόσεις του κλάδου, πέρα από την επίδρασή του στις τιμές των μετάλλων, καθώς εξασφαλίστηκαν εναλλακτικές πηγές προμήθειας πρώτων υλών. Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παραγωγούς της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι σήμερα αισθητά τα οφέλη του στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών παραγωγών. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στο διαρκώς εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 18,7%, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) να διαμορφώνεται στα 138,1 εκατ. ευρώ, έναντι 116,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2025. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Παράλληλα, το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου ανήλθε σε κέρδος 39,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 6,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών του αλουμινίου κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου. Ως αποτέλεσμα, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 177,4 εκατ. ευρώ, έναντι 123,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, ενώ το EBIT ανήλθε σε 138,5 εκατ. ευρώ, έναντι 87,4 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε σε 249,0 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 23,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, παρά την αύξηση της αξίας των αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών του αλουμινίου. Ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι η σύγκριση σε ετήσια βάση όπου το κεφάλαιο κίνησης είναι κατά 62 εκατ. ευρώ μειωμένο από αυτό του Σεπτεμβρίου 2025, παρότι οι τιμές του αλουμινίου αυξήθηκαν κατά περίπου ένα τέταρτο και οι όγκοι πωλήσεων κατά 6%. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 61,7 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ο κλάδος είναι έτοιμος να υλοποιήσει το νέο επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στην εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου και στην ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης. Η νέα μονάδα ανακύκλωσης εντάχθηκε στον κατάλογο Στρατηγικών Έργων της ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA), γεγονός που αναγνωρίζει τη συμβολή της στην

ασφάλεια πρώτων υλών, την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού αυξήθηκε κατά 25,4% και ανήλθε σε 1.680,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.339,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2025, κυρίως λόγω των σημαντικά υψηλότερων μέσων τιμών χαλκού στο LME, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 11.659 ευρώ ανά τόνο, έναντι 8.554 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση των πωλήσεων προϊόντων έλασης και διέλασης χαλκού, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη στροφή προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συνέβαλε επίσης στην αύξηση του κύκλου εργασιών, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις στις τιμές κατεργασίας και την ασθενέστερη ζήτηση σε ορισμένες αγορές.

Ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε σταθερός στους 132 χιλ. τόνους. Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης αυξήθηκαν κατά 7,1% και οι πωλήσεις ράβδων χαλκού κατά 6,6%, καθώς οι λειτουργικές βελτιώσεις και η σταθεροποίηση της παραγωγής μετά τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους επέτρεψαν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας. Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές, παρά την ασθενέστερη ζήτηση για σωλήνες ύδρευσης στην Ευρώπη, καθώς οι πωλήσεις σε αγορές εκτός Ευρώπης αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την υστέρηση. Παράλληλα, ο κλάδος συνέχισε τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, μειώνοντας συνειδητά κατά περίπου 3,9 χιλ. τόνους τους όγκους διέλασης προϊόντων ορείχαλκου με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και ανακατανέμοντας πόρους προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η εικόνα στις επιμέρους αγορές τελικής χρήσης ήταν αντίστοιχα ανομοιογενής. Οι πωλήσεις στον τομέα της ενέργειας και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 6,1%, με τη ζήτηση να ενισχύεται από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης, ενώ οι πωλήσεις στο τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών αυξήθηκαν κατά 9,8% και οι πωλήσεις στον τομέα HVAC&R κατά 3,9%, αντανακλώντας την αυξημένη δραστηριότητα σε αντλίες θερμότητας, κλιματισμό και κέντρα δεδομένων (data centres). Αντίθετα, οι πωλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκαν κατά 22,9%, κυρίως λόγω της συνειδητής μείωσης των προϊόντων ορείχαλκου με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και της ασθενέστερης ζήτησης για σωλήνες ύδρευσης στην Ευρώπη, όπου η υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα και οι αυξημένες τιμές χαλκού εξακολούθησαν να επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων εκτός Ευρώπης. Στον τομέα των μεταφορών, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 5,0%, αντανακλώντας τη χαμηλότερη παραγωγή των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) διαμορφώθηκε στα 71,0 εκατ. ευρώ, έναντι 72,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς οι ανταγωνιστικές πιέσεις στις τιμές κατεργασίας και το υψηλότερο λειτουργικό κόστος, ιδίως το κόστος εργασίας και ενέργειας, αντιστάθμισαν το όφελος από την υψηλότερη συνεισφορά προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε κέρδος 52,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 0,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των τιμών του χαλκού κατά την περίοδο. Ως αποτέλεσμα, το EBITDA αυξήθηκε στα 113,4 εκατ. ευρώ από 67,6 εκατ. ευρώ, ενώ το EBIT ανήλθε σε 96,1 εκατ. ευρώ από 51,8 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλότερες τιμές χαλκού οδήγησαν το κεφάλαιο κίνησης σε 318,2 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένο κατά περίπου 12% σε σχέση με τα 284,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την υψηλότερη αποτίμηση των αποθεμάτων λόγω της ανόδου των τιμών των μετάλλων. Παράλληλα, ο κλάδος διατήρησε τον αυστηρό έλεγχο των ποσοτήτων αποθεμάτων και συνέχισε να δίνει έμφαση στην είσπραξη των απαιτήσεων και στη διαχείριση της ρευστότητας.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 20,4 εκατ. ευρώ επικεντρώθηκαν στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στον αυτοματισμό και στη λειτουργική αποδοτικότητα, υποστηρίζοντας τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική του κλάδου. Παράλληλα, ο κλάδος σημείωσε σημαντική πρόοδο στις στρατηγικές πρωτοβουλίες ανακύκλωσης. Το έργο ΕΤΕΟΚΛΗΣ στην Ελλάδα, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός στρατηγικού κόμβου ανακύκλωσης, χαρακτηρίστηκε Στρατηγικό Έργο στο πλαίσιο του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA) και έλαβε τη Σφραγίδα STEP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών της Ευρώπης, στην κυκλικότητα και στη βιομηχανική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, το έργο ανακύκλωσης χαλκού SVAROG στη Βουλγαρία,

το οποίο έχει επίσης λάβει τη Σφραγίδα STEP, προκρίθηκε στη διαδικασία προετοιμασίας της επιχορήγησης του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ, με προβλεπόμενη χρηματοδότηση έως 6,2 εκατ. ευρώ για επένδυση συνολικού ύψους περίπου 19,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Ο Όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 με σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση. Τα καθαρά κεφάλαια ύψους 236,8 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026, έχουν εισπραχθεί και προορίζονται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, ύψους 455 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες τάσεις της κυκλικής οικονομίας και της απεξάρτησης από τον άνθρακα, έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕ ως στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να στηρίξουν την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και τη διεύρυνση του προϊοντικού μείγματος τα επόμενα χρόνια.

Στις 30 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ από την ElvalHalcor, με αποτέλεσμα οι δραστηριότητες χυτηρίου της θυγατρικής να ενσωματωθούν απευθείας στη μητρική εταιρεία. Η συγχώνευση αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα της ανακύκλωσης, με στόχο την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και την αυξημένη αξιοποίηση ανακυκλωμένων πρώτων υλών στον κλάδο αλουμινίου. Έως το τέλος του 2026 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία του βασικού εξοπλισμού και να έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την

υλοποίηση των έργων. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη συντήρηση στο εργοστάσιο έλασης αλουμινίου, καθώς και βελτιώσεις στο θερμό έλαστρο, ενόψει των αυξημένων όγκων παραγωγής που θα κληθεί να υποστηρίξει μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων. Η προσωρινή μερική διακοπή της παραγωγής θα επηρεάσει τις πωλήσεις και το κεφάλαιο κίνησης του κλάδου κατά το διάστημα αυτό.

Βραχυπρόθεσμα, το λειτουργικό περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει απαιτητικό. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων που επηρεάζουν τα Στενά του Ορμούζ και τον θαλάσσιο εμπορικό δίαυλο της Ερυθράς Θάλασσας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος, τα ναύλα και την εφοδιαστική αλυσίδα, εντείνοντας τις πιέσεις στην προσφορά αλουμινίου, καθώς η περιοχή του Κόλπου αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής πρωτογενούς αλουμινίου. Οι τιμές του αλουμινίου και του χαλκού έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους επίπεδα, παραμένουν ωστόσο σημαντικά υψηλότερες από τα

αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Ο Όμιλος έχει διευρύνει τη βάση προμηθευτών πρώτων υλών και συνεχίζει να αξιολογεί πρόσθετα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.

Το κανονιστικό και εμπορικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Οι δασμοί των ΗΠΑ βάσει του Section 232 στο αλουμίνιο και τον χαλκό παραμένουν στο 50%. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έχουν μειώσει την πιθανότητα επιβολής δασμών στις καθόδους χαλκού, εξέλιξη που ενδέχεται να διευκολύνει τη ροή τους προς τις ΗΠΑ και να περιορίσει τις ελλείψεις που έχουν προκληθεί σε άλλες αγορές. Παρότι ο Όμιλος διατήρησε την εμπορική του παρουσία στην αμερικανική αγορά κατά το πρώτο εννεάμηνο, οι σημερινές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να μεταβληθούν σε περίπτωση εξομάλυνσης του εμπορικού περιβάλλοντος. Ο

Όμιλος διατηρεί την ευελιξία να κατευθύνει τους όγκους πωλήσεων σε άλλες αγορές, σε περίπτωση υποχώρησης της ζήτησης στις ΗΠΑ. Επιπλέον, στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε προσωρινούς δασμούς από 5,6% έως 51,5% στις εισαγωγές χαλκοσωλήνων από Κίνα, Μεξικό, Βιετνάμ και Ουζμπεκιστάν, με ισχύ από τις 12 Νοεμβρίου 2026 και έως την οριστική απόφαση, η οποία αναμένεται έως τον Μάιο του 2027.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centres), η ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι αντλίες θερμότητας, καθώς και οι εφαρμογές στη ναυτιλία, στην άμυνα και στις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές, συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Παρά τη γενικότερη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος αύξησε τους όγκους πωλήσεων στον κλάδο αλουμινίου και τους διατήρησε σταθερούς στον κλάδο χαλκού. Πρόκειται για τάσεις με μακροπρόθεσμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται

άμεσα με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, τομείς στους οποίους τα προϊόντα της ElvalHalcor μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Στον κλάδο αλουμινίου, οι εφαρμογές άκαμπτης συσκευασίας αναμένεται να παραμείνουν οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, ενώ η ζήτηση στον τομέα των κατασκευών στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι υποτονική. Στον κλάδο χαλκού, η ζήτηση για βιομηχανικούς σωλήνες αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και κατά το τέταρτο τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την αυξημένη ζήτηση για αντλίες θερμότητας, συστήματα κλιματισμού και υποδομές κέντρων δεδομένων (data centres).

Παράλληλα, η στοχευμένη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του κλάδου στις συγκεκριμένες αγορές. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, σε συνδυασμό με τον πειθαρχημένο έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των επενδύσεων, ενισχύει την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε πιθανές νέες προκλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή προσήλωσή του στη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.