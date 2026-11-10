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Η Emirates διευρύνει τις ταξιδιωτικές επιλογές για τους επιβάτες από την Ευρώπη αυτό το χειμώνα, με την Premium Οικονομική Θέση να είναι πλέον διαθέσιμη σε 31 από τους 41 προορισμούς της στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, προσφέρει περισσότερες επιλογές σύνδεσης μέσω Ντουμπάι με δημοφιλείς ηλιόλουστους προορισμούς για χειμερινές αποδράσεις.

Στο πλαίσιο του φετινού χειμερινού προγράμματος, η Emirates θα πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 78 πτήσεις ημερησίως μεταξύ Ντουμπάι και Ευρώπης, ενώ προσθέτει 31 εβδομαδιαίες πτήσεις προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Κέιπ Τάουν, το Ναϊρόμπι, το Πουκέτ, το Ανόι, η Μανίλα, το Τόκιο Ναρίτα και η Άκρα. Με περισσότερες διαθέσιμες πτήσεις, οι ταξιδιώτες απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του ταξιδιού τους.

Οι ταξιδιώτες μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν την ενδιάμεση στάση τους στο Ντουμπάι για μια σύντομη απόδραση, να ανακαλύψουν τις εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, καθώς και να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχείων για κάθε προτίμηση και προϋπολογισμό.

Το δημοφιλές Emirates A380 εξυπηρετεί επίσης 21 ευρωπαϊκούς προορισμούς αυτόν τον χειμώνα, προσφέροντας απρόσκοπτες συνδέσεις με ακόμη 21 προορισμούς του διεθνούς δικτύου της Emirates που εξυπηρετούνται από το εμβληματικό αεροσκάφος της, όπως η Μπανγκόκ, το Σίδνεϊ και το Τόκιο.

Το Ελσίνκι, ο νεότερος ευρωπαϊκός προορισμός της Emirates, έχει προστεθεί στρατηγικά στο δίκτυο της εταιρείας, προσφέροντας εύκολες συνδέσεις με προορισμούς στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, τη Δυτική Ασία, τον Ινδικό Ωκεανό, την Αφρική και την Αυστραλασία. Έτσι, δημοφιλείς προορισμοί και παραθεριστικά θέρετρα βρίσκονται πλέον ακόμη πιο κοντά στους ταξιδιώτες από τη Φινλανδία.

Από νησιωτικές αποδράσεις μέχρι ταξίδια σε μεγάλες πόλεις, οι συνεργασίες κοινού κωδικού και διασύνδεσης της Emirates διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις ταξιδιωτικές επιλογές από την Ευρώπη, προσφέροντας πρόσβαση σε 216 επιπλέον προορισμούς στην Άπω Ανατολή, την Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό, πέρα από το δίκτυο της εταιρείας.

Ο Adnan Kazim, Deputy President και Chief Commercial Officer της Emirates, δήλωσε: «Ο χειμώνας αποτελεί μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση για τους επιβάτες μας στην Ευρώπη και στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε ακόμη περισσότερες επιλογές για να τον απολαύσουν. Είτε θέλουν να ανακαλύψουν έναν νέο προορισμό, να απολαύσουν μια ηλιόλουστη απόδραση ή να περάσουν χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους, το Ντουμπάι έχει πολλά να προσφέρει. Παράλληλα, διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο την πρόσβασή τους σε μερικούς από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς πέρα από το Ντουμπάι, ενισχύοντας το πρόγραμμα πτήσεών μας προς προορισμούς της Ανατολής και διαθέτοντας περισσότερες θέσεις Premium Οικονομικής Θέσης.»

Περισσότερες επιλογές Premium Οικονομικής Θέσης στην Ευρώπη

Στις 25 Οκτωβρίου, το αεροδρόμιο Paris Charles de Gaulle έγινε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο στο οποίο η Emirates προσφέρει την Premium Οικονομική Θέση, ανεβάζοντας σε 31 τους προορισμούς της στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου διατίθεται η συγκεκριμένη καμπίνα. Έτσι, η Premium Οικονομική Θέση είναι πλέον διαθέσιμη στην πλειονότητα των επιβατών της Emirates που ταξιδεύουν από την Ευρώπη.

Η Premium Οικονομική Θέση της Emirates προσφέρει μια πιο άνετη και αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία προς το Ντουμπάι και το ευρύτερο δίκτυο της εταιρείας, με πιο ευρύχωρα καθίσματα, επιπλέον χώρο για τα πόδια, αναβαθμισμένες επιλογές γευμάτων και μια σειρά από παροχές. Στα νεότερα αεροσκάφη Airbus A350 της Emirates, η εμπειρία αναβαθμίζεται περαιτέρω, καθώς κάθε κάθισμα διαθέτει διαχωριστικό πλήρους ύψους για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, το οποίο οι επιβάτες μπορούν να ανεβάζουν ή να κατεβάζουν με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς και ηλεκτρικό στήριγμα ποδιών, προσκέφαλο U-Dream και δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.

Η επέκταση της Premium Οικονομικής Θέσης εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου της Emirates, μέσω του οποίου 107 αεροσκάφη έχουν ήδη αναβαθμιστεί με τις νεότερες καμπίνες και τους ανανεωμένους εσωτερικούς χώρους της εταιρείας.

Μια σύντομη χειμερινή απόδραση στο Ντουμπάι

Οι ταξιδιώτες μπορούν να μετατρέψουν την ενδιάμεση στάση τους στο Ντουμπάι σε μια σύντομη χειμερινή απόδραση, απολαμβάνοντας τις παραλίες, εξερευνώντας την έρημο και ανακαλύπτοντας την πλούσια γαστρονομική σκηνή και τις επιλογές αγορών της πόλης. Παράλληλα, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα ξενοδοχείων για κάθε προτίμηση και προϋπολογισμό.

Ο χειμώνας αποτελεί επίσης ιδανική περίοδο για να ανακαλύψουν μερικές από τις σημαντικότερες διοργανώσεις και υπαίθριες δραστηριότητες της πόλης, από το Dubai Shopping Festival και το Global Village, το θεματικό πάρκο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως, μέχρι ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών και φεστιβάλ, με αποκορύφωμα τους εορτασμούς της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για πακέτα ενδιάμεσης στάσης στο Ντουμπάι, συνδυάζοντας πτήσεις και διαμονή μέσω του Dubai Experience ή της Emirates Holidays. Επιπλέον, με την Κάρτα επιβίβασης της Emirates (My Emirates Pass), μπορούν να επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές σε εστιατόρια, spa, αξιοθέατα και καταστήματα σε όλα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απλώς επιδεικνύοντας την κάρτα επιβίβασής τους.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς το Ντουμπάι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από απεριόριστες δωρεάν αλλαγές ημερομηνίας, διατήρηση της τιμής του ναύλου για 24 ώρες χωρίς χρέωση και μειωμένες χρεώσεις επιστροφής χρημάτων.

Για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν την ολοκληρωμένη ταξιδιωτική κάλυψη της Emirates, η οποία διατίθεται σε 27 χώρες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απεριόριστη κάλυψη ιατρικών εξόδων παγκοσμίως, έξοδα επείγουσας μεταφοράς και εκκένωσης, ακύρωση ταξιδιού και κάλυψη αποσκευών. Περιλαμβάνει, επίσης, πρόσθετη κάλυψη σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, με αποζημίωση για ιατρικά έξοδα έως και 25.000 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και δωρεάν παράταση του ταξιδιού για έως και 30 ημέρες.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών

Οι συνεργασίες κοινού κωδικού και διασύνδεσης της Emirates διευρύνουν σημαντικά το δίκτυό της, προσφέροντας στους επιβάτες που ταξιδεύουν από την Ευρώπη πρόσβαση σε περισσότερες από 216 πόλεις στην Άπω Ανατολή, την Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό.

Μέσω των συνεργασιών της, οι ταξιδιώτες μπορούν να πραγματοποιούν ολόκληρο το ταξίδι τους με ένα ενιαίο εισιτήριο, απολαμβάνοντας ομαλές ανταποκρίσεις, μεταφορά των αποσκευών έως τον τελικό προορισμό, προνόμια τακτικών επιβατών και πρόσβαση σε lounges. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές προορισμών και μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του ταξιδιού τους.

Στην Άπω Ανατολή, 35 συνεργαζόμενες εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Japan Airlines, Korean Air, Garuda Indonesia, Bangkok Airways και Philippine Airlines, προσφέρουν πρόσβαση σε περισσότερες από 123 πόλεις, από νησιωτικούς προορισμούς όπως το Κο Σαμούι, το Που Κουόκ και το Λανγκάουι, έως πόλεις όπως το Μπουσάν, η Σουραμπάγια και η Φουκουόκα.

Παράλληλα, η Emirates ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή μέσω νέων συνεργασιών σιδηροδρομικής διασύνδεσης με την Korail στη Νότια Κορέα και τη Hong Kong Airport Direct προς το Μακάο.

Στην Αφρική, συνεργάτες όπως οι South African Airways, Airlink και Kenya Airways συνδέουν τους ταξιδιώτες με σχεδόν 75 προορισμούς σε ολόκληρη την ήπειρο, μεταξύ των οποίων δημοφιλή φυσικά αξιοθέατα, Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προορισμοί για σαφάρι, όπως οι Καταρράκτες Βικτώρια, το Κιλιμάντζαρο και το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων.

Στον Ινδικό Ωκεανό, οι Maldivian, Air Seychelles και Air Mauritius προσφέρουν συνδέσεις με δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, από τις ατόλες των Μαλδίβων έως το Πραλέν και τη Μαδαγασκάρη.