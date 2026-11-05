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Μείωση κερδών μεγαλύτερη του 50% κατέγραψε ο όμιλος Emirates Group κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής του χρήσης, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου επιβάρυναν τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία διεθνών μεταφορών στον κόσμο.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,6 δισ. ντιρχάμ (1 δισ. δολάρια) για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για πτώση 66% σε σύγκριση με τα 10,6 δισ. ντιρχάμ που είχε καταγράψει την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Ήταν ένα απαιτητικό εξάμηνο», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, σεΐχης Άχμεντ μπιν Σαΐντ Αλ Μακτούμ , επισημαίνοντας τις «πρωτοφανείς περιφερειακές προκλήσεις και τις υψηλές τιμές των καυσίμων».

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε την Emirates να ακυρώσει χιλιάδες πτήσεις, να αναδιαμορφώσει το διεθνές δίκτυό της και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να πραγματοποιεί πτήσεις με σχεδόν άδεια αεροσκάφη προς τον κόμβο της στο Ντουμπάι, καθώς οι ταξιδιώτες απέφευγαν την περιοχή.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο αποτελεί τη βασική επιχειρησιακή βάση της Emirates, ανέστειλε επίσης τη λειτουργία του για ένα χρονικό διάστημα.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης είχαν γίνει αισθητές ήδη στα προηγούμενα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Τα κέρδη της εταιρείας για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις και, ως αποτέλεσμα, η Emirates κατέβαλε μικρότερα μπόνους στους εργαζομένους της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πέμπτης, η Emirates έχει πλέον αποκαταστήσει το 91% του δικτύου πτήσεων που λειτουργούσε πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, καθώς και για ενδεχόμενη επέκταση των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, εξακολουθούν να επηρεάζουν τις προοπτικές των αεροπορικών εταιρειών του Κόλπου.

Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον σχεδιασμό των δρομολογίων και στην πρόβλεψη της ταξιδιωτικής ζήτησης.

Ο όμιλος Emirates εισέρχεται στο δεύτερο μισό της οικονομικής χρήσης με «συγκρατημένη αισιοδοξία», σύμφωνα με τον Αλ Μακτούμ.

«Έχουμε αντιμετωπίσει προκλήσεις και στο παρελθόν και, χάρη στην ισχυρή ταμειακή μας θέση και στα στέρεα θεμέλια που έχουμε δημιουργήσει με την πάροδο των ετών, ο όμιλος βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούν η αστάθεια και οι υψηλές τιμές των καυσίμων», πρόσθεσε.

Η διοίκηση αναγνωρίζει έτσι τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο λειτουργικό περιβάλλον, αλλά εκτιμά ότι η χρηματοοικονομική ισχύς της Emirates προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανθεκτικότητας.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων πιέζουν ολόκληρο τον κλάδο

Οι αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής δεν είναι οι μόνες που αντιμετωπίζουν πιέσεις στην κερδοφορία τους.

Η αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων έχει επηρεάσει ευρύτερα τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους των αερομεταφορέων διεθνώς.

Τον Ιούνιο, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) προχώρησε σε σχεδόν υποδιπλασιασμό των προβλέψεών της για τα συνολικά κέρδη της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας.

Η αναθεώρηση αντανακλά τη σημαντική επιβάρυνση από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αερομεταφορές.