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Η Emirates αναδείχθηκε Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για το 2027 στην πρώτη κατάταξη World’s Best Airlines 2027 του TIME και της Statista, η οποία αναγνωρίζει τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως που διακρίνονται για την εξυπηρέτηση των πελατών και την επιχειρησιακή τους απόδοση.

Η αεροπορική εταιρεία κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στις κατηγορίες Καλύτερη Σχέση Ποιότητας-Τιμής (Best Value) και Επαγγελματικά Ταξίδια (Business Travel), ενώ απέσπασε υψηλές διακρίσεις και σε αρκετές ακόμη κατηγορίες.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Παρά τις προκλήσεις της φετινής χρονιάς, συνεχίζουμε απρόσκοπτα να επενδύουμε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, σε κάθε σημείο της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Θα διατηρήσουμε αυτή την προσήλωση, γιατί, όπως αποδεικνύει και η διάκριση από το TIME, οι πελάτες αναγνωρίζουν πότε μια αεροπορική εταιρεία κάνει σωστά τα βασικά. Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στους ανθρώπους μας, οι οποίοι κάνουν πραγματικότητα την εμπειρία της Emirates τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή τους είναι στοιχεία που οι επιβάτες μας βιώνουν καθημερινά. Στον κλάδο μας δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού. Εργαζόμαστε ήδη για ένα ακόμη πιο δυναμικό 2027 και για τα επόμενα χρόνια, επομένως μπορείτε να περιμένετε ακόμη περισσότερα από την Emirates».

Σύμφωνα με το TIME, οι υψηλές επιδόσεις της Emirates στην κατάταξη αντικατοπτρίζουν τη φήμη της για ορισμένες από τις πλέον πολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες στον κλάδο, τη διαρκώς διευρυνόμενη προσφορά της Premium Οικονομικής Θέσης, καθώς και τη διαχρονική δυναμική του Ντουμπάι ως ταξιδιωτικού προορισμού. Παράλληλα, οι συνεργασίες της με τουριστικούς οργανισμούς στον Ινδικό Ωκεανό, την Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία και τα ΗΑΕ συμβάλλουν στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών σε προορισμούς του δικτύου της.

Ο Niels Terfehr, Deputy CEO της Statista R, δήλωσε: «Τα φετινά αποτελέσματα της Emirates διακρίνονται για τη συνέπειά τους. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στη συνολική κατάταξη World’s Best Airlines, σε συνδυασμό με την πρωτιά στις κατηγορίες Best Value και Business Travel, αντικατοπτρίζει τις ισχυρές επιδόσεις της τόσο στην εμπειρία των επιβατών όσο και στην επιχειρησιακή αξιοπιστία, τους δύο βασικούς πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η κατάταξή μας. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην άμεση αξιολόγηση ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, σε συνδυασμό με ανεξάρτητα δεδομένα για την επιχειρησιακή απόδοση των πτήσεων».

Η κατάταξη βασίζεται σε ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε η Statista, κορυφαίος πάροχος δεδομένων και επιχειρηματικής πληροφόρησης, στο πλαίσιο της οποίας συμμετείχαν επιβάτες από όλες τις ηπείρους. Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν έως και πέντε αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες είχαν ταξιδέψει τα τελευταία τρία χρόνια, βαθμολογώντας παράγοντες όπως η άνεση της καμπίνας, η ποιότητα των υπηρεσιών, οι επιλογές ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας, το φαγητό και τα ποτά, η σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και η εξυπηρέτηση οικογενειών με παιδιά. Στη συνέχεια, η Statista συνδύασε τις αξιολογήσεις αυτές με στοιχεία που αφορούν την επιχειρησιακή απόδοση κάθε αεροπορικής εταιρείας, προκειμένου να διαμορφώσει τη συνολική βαθμολογία της.

Οι διαχρονικές επενδύσεις της Emirates στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της διασφαλίζουν ότι κάθε ταξίδι, σε κάθε κατηγορία θέσης, προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία.

Μεταξύ των πρόσφατων σημαντικών επενδύσεων και πρωτοβουλιών της Emirates περιλαμβάνονται:

Πρόγραμμα αναβάθμισης καμπίνας ύψους 7 δισ. δολαρίων ΗΠΑ που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς: Μέχρι σήμερα, έχουν αναβαθμιστεί 108 αεροσκάφη της Emirates, προσφέροντας στους επιβάτες μια αναβαθμισμένη εμπειρία, καθιστώντας τα νεότερα προϊόντα της αεροπορικής εταιρείας διαθέσιμα σε ακόμη περισσότερους ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερα επιτυχημένης Premium Οικονομικής Θέσης. Έως τον Δεκέμβριο του 2026, η Premium Οικονομική Θέση της Emirates θα είναι διαθέσιμη σε σχεδόν 100 προορισμούς του δικτύου της.

Πρωτοποριακές καινοτομίες άνεσης: Μεταξύ των πιο πρόσφατων καινοτομιών της Emirates, που θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο, περιλαμβάνονται το πρώτο παγκοσμίως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα Premium Οικονομικής Θέσης με διαχωριστικό ιδιωτικότητας, καθώς και το προσκέφαλο U-Dream, το πρώτο του είδους του στην Οικονομική Θέση. Μέσα στους επόμενους έξι μήνες, το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα Premium Οικονομικής Θέσης με διαχωριστικό ιδιωτικότητας θα διατίθεται σε 11 αεροσκάφη της Emirates, ενώ το νέο προσκέφαλο U-Dream της Οικονομικής Θέσης θα είναι διαθέσιμο σε 29 αεροσκάφη.

Συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων: Το Starlink Wi-Fi, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε 74 αεροσκάφη της Emirates, προσφέρεται δωρεάν στους επιβάτες όλων των κατηγοριών θέσης, επιτρέποντάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού να παρακολουθούν περιεχόμενο μέσω streaming, να παίζουν παιχνίδια, να πραγματοποιούν κλήσεις, να εργάζονται και να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο από τις οθόνες των καθισμάτων όσο και από τις προσωπικές τους συσκευές ταυτόχρονα.

Βραβευμένη ψυχαγωγία: Το ice, το βραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει της Emirates, προσφέρει περισσότερα από 6.500 κανάλια με τις πιο πρόσφατες ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική, παιχνίδια και podcasts, διαθέσιμα on demand σε περισσότερες από 40 γλώσσες.

Αναβαθμισμένη γαστρονομική εμπειρία εν πτήσει: Από τοπικές σπεσιαλιτέ μέχρι αγαπημένες γεύσεις από όλο τον κόσμο, τα μενού της Emirates αντλούν έμπνευση από τους προορισμούς του δικτύου της και αναδεικνύουν τις γεύσεις των περιοχών στις οποίες ταξιδεύει. Η αεροπορική εταιρεία προσφέρει περισσότερα από 1.570 ημερήσια μενού σε όλο το δίκτυό της. Τα μενού εν πτήσει ανανεώνονται κάθε μήνα, ενώ οι συνταγές επανεξετάζονται και βελτιώνονται διαρκώς. Τον τελευταίο χρόνο, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε επίσης μια νέα συλλογή σαμπάνιας και κρασιών σε όλες τις κατηγορίες θέσης, καθώς και ειδικά και εποχικά μενού για εορτές, σημαντικές περιστάσεις και αθλητικές διοργανώσεις που υποστηρίζει ως χορηγός.

Μια ταξιδιωτική εμπειρία με έμφαση στην οικογένεια: Σχεδόν σε όλα τα δρομολόγια και σε κάθε κατηγορία θέσης, τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν γευστικά και θρεπτικά παιδικά γεύματα. Στις οικογένειες που ταξιδεύουν με βρέφη προσφέρονται βιολογικές βρεφικές τροφές και βρεφικό γάλα, ενώ κατόπιν αιτήματος διατίθενται μπιμπερό, καθώς και ειδικά σετ βρεφικής φροντίδας.

Μέσω του ice, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές ψυχαγωγίας, όπως συλλογές από Disney, Marvel Studios και Star Wars, τη σειρά Harry Potter, ειδικά παιδικά κανάλια κινουμένων σχεδίων και περισσότερα από 100 βιντεοπαιχνίδια. Παράλληλα, παιδιά όλων των ηλικιών λαμβάνουν δωρεάν παιχνίδια και αναμνηστικά, ενώ το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία Polaroid, η οποία προσφέρεται σε συλλεκτική κορνίζα περιορισμένης έκδοσης ως αναμνηστικό του ταξιδιού. Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης διοργανώσει προγράμματα Travel Rehearsals, υποστηρίζοντας οικογένειες με παιδιά με αυτισμό σε περισσότερους από 80 προορισμούς.

Σχεδιασμός για επαγγελματικά ταξίδια: Η Emirates συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στα επαγγελματικά ταξίδια, με τη σταδιακή διάθεση των ανανεωμένων καμπινών Διακεκριμένης Θέσης και των νεότερων καθισμάτων της στους στόλους Boeing 777, Airbus A380 και A350. Στο έδαφος, οι επιβάτες μπορούν να χαλαρώσουν, να εργαστούν ή να γευματίσουν σε 42 σαλόνια αναμονής παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των flagship lounges στο Ντουμπάι, ενώ η δωρεάν μεταφορά με προσωπικό οδηγό στις αγορές όπου διατίθεται η υπηρεσία προσφέρει μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία από πόρτα σε πόρτα.

Η πλήρης λίστα των βραβεύσεων είναι διαθέσιμη εδώ.