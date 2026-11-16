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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην ελληνική αγορά εμβασμάτων, με εμπλεκόμενες τις Western Union, MoneyGram και Worldbridge. Η εισήγηση εστιάζει σε συμφωνίες που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό, με συνεδρίαση στις 13 Ιανουαρίου 2027.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 13 Ιανουαρίου 2027 για να εξετάσει, κατόπιν Έκθεσης της αρμόδιας Εισηγήτριας, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 ή/ και 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως ισχύει, και 101 ή/ και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από τις εταιρείες WORLDBRIDGE – ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, WESTERN UNION NETWORK (IRELAND) LIMITED, MONEYGRAM PAYMENTSYSTEMS GREECE Α.Ε., MONEYGRAM INTERNATIONAL SA και MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.

Η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση συγκεκριμένων πρακτικών των ως άνω επιχειρήσεων στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει, καθώς και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στον κλάδο των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω σωρευτικών αποτελεσμάτων αποκλεισμού μέσω παράλληλων δικτύων συμφωνιών προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Σχετική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση είναι η εκτέλεση εμβασμάτων μέσω φυσικών σημείων με τη χρήση μετρητών στην Ελλάδα. Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται αρκετοί διεθνείς πάροχοι, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω εγχώριων ιδρυμάτων πληρωμών και αντιπροσωπεύονται από αυτά. Οι ερευνώμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Στο πλαίσιο της διενεργηθείσας έρευνας, εξετάστηκαν τα παράλληλα δίκτυα κάθετων συμφωνιών, τις οποίες έχουν συνάψει πάροχοι υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων με αντιπροσώπους/ υποπράκτορές τους. Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προώθησης συγκεκριμένου σήματος δηλαδή υποχρεώσεις που επιβάλλουν ή παρακινούν τον εκάστοτε αντιπρόσωπο/υποπράκτορα να συνεργάζεται με ένα προμηθευτή. Λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού και νομικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι συμφωνίες αυτές, προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις προώθησης συγκεκριμένου σήματος μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τον ανταγωνισμό κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 Ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, συμβάλλοντας σημαντικά στη στεγανοποίηση της αγοράς.

Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.