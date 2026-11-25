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Την παράταση και για το 2027 του ανώτατου ορίου αύξησης κατά 3% στα επαγγελματικά μισθώματα, με καθολική εφαρμογή στις επιχειρηματικές μισθώσεις, ζητά από την Πολιτεία η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου από κάθε γωνιά της χώρας.

Oπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και των τιμών των καυσίμων, η υποχώρηση του τζίρου και η γενικότερη αβεβαιότητα στην αγορά συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η διατήρηση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών μισθωμάτων, το οποίο εφαρμόζεται για το 2026 βάσει του άρθρου 59 του ν. 5255/2025, έχει αποδειχθεί ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης για την αγορά. Η αναγκαιότητα της παράτασής του καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα επαγγελματικά μισθώματα κατέγραψαν σωρευτική αύξηση κατά 23,3% την περίοδο 2020-2025.

Για την ΕΣΕΕ, η παράταση του μέτρου δεν συνιστά απλώς μια πρόσκαιρη οικονομική διευκόλυνση, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της επιχειρηματικής σταθερότητας.

Παράλληλα, η καθολική εφαρμογή του μέτρου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου πλαισίου διαπραγμάτευσης μεταξύ εκμισθωτών και επιχειρήσεων, περιορίζοντας τις πιέσεις για υπέρμετρες αυξήσεις και κατά τη σύναψη νέων ή την ανανέωση υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων.

Η ΕΣΕΕ, σε διαρκή και ουσιαστική επικοινωνία με τους Εμπορικούς Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες, τα Επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, συνεχίζει να μεταφέρει με θεσμική συνέπεια και υπευθυνότητα τη φωνή της πραγματικής οικονομίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σταθερή προτεραιότητά της παραμένει η έγκαιρη ανάδειξη των προβλημάτων της αγοράς και η διεκδίκηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».