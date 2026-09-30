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Με θετικό πρόσημο υποδέχονται οι εκπρόσωποι της αγοράς τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις, αλλά και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιέσεων από το ενεργειακό κόστος. ΕΣΕΕ, ΕΣΠ, ΒΕΑ και ΕΒΕΠ αναγνωρίζουν ότι οι αλλαγές κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητά τους θα κριθεί από την εφαρμογή, τους όρους ένταξης και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να παραμείνουν συνεπείς μέχρι την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων.

Παράλληλα, οι φορείς της αγοράς ζητούν πρόσθετες παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η ενεργειακή επιβάρυνση και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

ΕΣΕΕ: «Καλοδεχούμενες οι 120 δόσεις – Η αγορά χρειάζεται διαρκή ετοιμότητα για νέες παρεμβάσεις»

Συγκεκριμένα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) χαιρετίζει τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως τις 120 δόσεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που μπορεί να προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι είχε θέσει επιτακτικά το συγκεκριμένο αίτημα, θεωρώντας πως η επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής μπορεί να συμβάλει στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Παράλληλα, θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της Συνομοσπονδίας και για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, οι οποίες, όπως σημειώνει, κινούνται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των πιέσεων που δέχεται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον η Συνομοσπονδία ζητά από το οικονομικό επιτελείο να διατηρήσει διαρκή ετοιμότητα, ώστε, εφόσον προκύψουν νέες πιέσεις, να μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε πρόσθετες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και η διατήρηση της λειτουργίας της αγοράς πρέπει να παραμείνουν σταθερές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής.

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα οι 120 δόσεις – Ώρα για μια μόνιμη και βιώσιμη ρύθμιση οφειλών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαρακτηρίζει θετική την επέκταση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις, ζητώντας παράλληλα έναν μόνιμο μηχανισμό που θα συνδέει τη μηνιαία δόση με την πραγματική οικονομική δυνατότητα των επιχειρήσεων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου ο ΕΣΠ έχει θέσει δημόσια από τις αρχές του 2026 την ανάγκη για πάγια ρύθμιση έως 120 δόσεων, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ένταξη περισσότερων οφειλετών, αλλά η δυνατότητά τους να παραμένουν στη ρύθμιση μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για αλγοριθμικό προσδιορισμό της ρύθμισης, ώστε το ύψος της μηνιαίας δόσης να συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα και τις ταμειακές ροές κάθε επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Οι 120 δόσεις είναι μια θετική και ουσιαστική εξέλιξη, την οποία η αγορά έχει ανάγκη. Εδώ και μήνες έχουμε επισημάνει ότι μια ρύθμιση δεν κρίνεται μόνο από τον αριθμό των δόσεων, αλλά από το πόσες επιχειρήσεις μπορούν πραγματικά να την ολοκληρώσουν. Γι’ αυτό το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός, με τη δόση να προσαρμόζεται, μέσα από αντικειμενικά και αλγοριθμικά κριτήρια, στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής κάθε επιχείρησης.»

Κατά την εξειδίκευση της νέας ρύθμισης, ο ΕΣΠ θεωρεί σημαντικό να εξεταστεί και η θέση επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άλλες ενεργές ρυθμίσεις, ώστε να μην προκύψουν αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις, καθώς και η δυνατότητα ένταξης νεότερων οφειλών και επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας.

Θετικά αξιολογούνται επίσης οι παρεμβάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των servicers και η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος επιβαρύνει άμεσα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τελικά ολόκληρη την αγορά.

Οι 120 δόσεις αποτελούν σημαντικό βήμα. Στόχος πλέον πρέπει να είναι η μετάβαση από τις έκτακτες ρυθμίσεις σε ένα σταθερό σύστημα που θα επιτρέπει στις βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίζουν και, κυρίως, να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Το ΒΕΑ χαιρετίζει τις 120 δόσεις αλλά ζητεί νέες παρεμβάσεις για τις μικρές επιχειρήσεις

Ικανοποίηση για την υιοθέτηση δύο βασικών προτάσεών του, την επέκταση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και την ένταξη των χρεών που δημιουργήθηκαν έως και το 2024, εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), μετά τις σχετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι πρόκειται για δύο παρεμβάσεις που αποτελούσαν πάγια αιτήματά του τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς θεωρεί ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πλαίσιο αποπληρωμής των συσσωρευμένων υποχρεώσεών τους.

Το ΒΕΑ σημειώνει ότι απαιτούνται και άλλες αλλαγές ώστε η νέα ρύθμιση να καταστεί πραγματικά αποτελεσματική.

Μεταξύ των προτάσεων που εξακολουθεί να προωθεί είναι η δραστική μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης, με πρόταση για σταθερό επιτόκιο έως 2%, καθώς και η μείωση προστίμων και προσαυξήσεων, ώστε η επιμήκυνση της αποπληρωμής να μην εξανεμίζεται από το συνολικό κόστος της οφειλής.

Παράλληλα, ζητεί την κατάργηση περιορισμών που αποκλείουν οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να μεταβούν σε ευνοϊκότερα σχήματα και να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρυνσή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, καθώς, όπως επισημαίνει, η δέσμευση κεφαλαίων μπορεί να στερήσει από μια επιχείρηση τη δυνατότητα να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως μισθούς, προμηθευτές, πρώτες ύλες αλλά και την ίδια τη ρύθμιση.

Για το ΒΕΑ, η επιτυχία του νέου πλαισίου θα κριθεί από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παραμείνουν συνεπείς μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής. Στόχος, όπως αναφέρει, πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία παράλληλα με τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας.

ΕΒΕΠ: Ανάσα ρευστότητας τα κυβερνητικά μέτρα για χρέη και ενέργεια – Ζητούμενο η μόνιμη μείωση κόστους

Την ανάγκη για άμεση στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τις συσσωρευμένες οφειλές αναδεικνύει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σχολιάζοντας τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Το ΕΒΕΠ βλέπει θετικά την επέκταση των ρυθμίσεων χρεών έως τις 120 δόσεις και την ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί από την εφαρμογή τους και τη δυνατότητα πραγματικής ανακούφισης της αγοράς.

Συγκεκριμένα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναγνωρίζει πως οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δύο βασικές πιέσεις που δέχονται σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως το βάρος των συσσωρευμένων οφειλών και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Η επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανάσα στην επιχειρηματικότητα.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί βεβαίως από το εύρος των δικαιούχων και τους όρους ένταξης και διατήρησης της ρύθμισης. Χρειάζονται ελαστικά κριτήρια ένταξης και δόσεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής, ώστε οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις παλαιές οφειλές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Ιδιαίτερα θετική είναι η ενίσχυση της προστασίας του συνεπούς οφειλέτη απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τήρηση μιας συμφωνημένης ρύθμισης πρέπει να δεσμεύει και τις δύο πλευρές. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις και η αποκατάσταση του θιγόμενου οφειλέτη αποκτούν πραγματική αξία όταν εφαρμόζονται γρήγορα, με σαφείς διαδικασίες και αποτελεσματική εποπτεία. Η συνέπεια στις πληρωμές πρέπει να παρέχει ασφάλεια.

Στην ενέργεια, η δέσμευση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης προσφέρουν μικρή ανακούφιση. Η συνολική ελάφρυνση, μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, πρέπει να φτάσει ολόκληρη στην αντλία. Για την αγορά, η μείωση του κόστους μεταφοράς μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τελικές τιμές, ενώ η στήριξη των νοικοκυριών βοηθά να διατηρηθεί η αγοραστική τους δύναμη. Επειδή, μάλιστα, η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, χρειάζεται έγκαιρη επανεκτίμηση ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών.

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