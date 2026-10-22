Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες προοπτικές για την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και δυνατότητες συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, δημιουργεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και της Mubadala Investment Company, διεθνής επενδυτικός οργανισμός με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

H υπογραφή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του συνεδρίου Investopia, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, την Εκτελεστική Διευθύντρια Κρατικών Συνεργασιών της Mubadala, Meera Al Suwaidi, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο της ΕΑΤΕ, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου και Χάρη Λαμπρόπουλο, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εντάσσεται στο υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΤΕ και της Mubadala, το οποίο θεσπίστηκε το 2022, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής της Mubadala σε επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούν:

Εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΑΤΕ και των επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία συμμετέχει.

Εταιρείες ή έργα που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Άλλες ευκαιρίες συνεπένδυσης που εξετάζουν κατά καιρούς η ΕΑΤΕ και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, τη συνεργασία με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Με αφορμή την υπογραφή του MoU, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, επισήμανε τα εξής: «Η συνεργασία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου με τη Mubadala και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων διευρύνει τις δυνατότητες συνεπένδυσης στην Ελλάδα και ενισχύει τις προοπτικές υλοποίησης επενδύσεων με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική. Η εξέλιξη του Ταμείου σε ενεργό επενδυτή αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του. Μέσα από συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, επιδιώκουμε να κινητοποιούμε πρόσθετα κεφάλαια, να αξιοποιούμε εξειδικευμένη επενδυτική τεχνογνωσία και να συμβάλλουμε στη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία».

Η Meera Al Suwaidi, Εκτελεστική Διευθύντρια Κρατικών Επενδυτικών Συνεργασιών της Mubadala, ανέφερε τα εξής: «Η ένταξη του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη μακρόχρονη συνεργασία της Mubadala με την ΕΑΤΕ αξιοποιεί την ισχυρή παρουσία μας στην Ελλάδα και διευρύνει το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών που μπορούμε να διερευνήσουμε από κοινού. Συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία και τα δίκτυά μας με την τοπική τεχνογνωσία των συνεργατών μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε επιχειρήσεις με ισχυρές εμπορικές προοπτικές, να επιδιώκουμε βιώσιμες χρηματοοικονομικές αποδόσεις και να συμβάλλουμε στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, Χάρης Λαμπρόπουλος και Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δήλωσαν: «Η διεύρυνση της μακρόχρονης και επιτυχούς συνεργασίας μας με τη Mubadala και η συμμετοχή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στο υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας δημιουργούν νέες δυνατότητες για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία. Η ΕΑΤΕ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ εγχώριων επιχειρήσεων, επενδυτικών σχημάτων και διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επιταχύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί στις προοπτικές της χώρας μας και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου επενδυτικού οικοσυστήματος».

Το Investopia Mediterranean πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα και αποτελεί διεθνές οικονομικό και επενδυτικό φόρουμ που φέρνει σε επαφή πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες, και επενδυτές από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο την εξέταση ευκαιριών στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού, της τεχνολογίας και των ιδιωτικών επενδύσεων. Στρατηγικός εταίρος της διοργάνωσης ήταν το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Λεζάντα κεντρικής φώτο: (από αριστερά προς τα δεξιά): Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, Meera Al Suwaidi,Εκτελεστική Διευθύντρια Κρατικών Συνεργασιών της Mubadala, Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.