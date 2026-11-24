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Στην πίτα των υπηρεσιών που διεκδικούν οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να μπουν πιο δυναμικά και οι 351 «μικροί» της Euronics. Η MEGA ELECTRICS, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το ελληνικό δίκτυο, διευρύνει σημαντικά το επιχειρηματικό της πεδίο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες πηγές εσόδων από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη συντήρηση εξοπλισμού και τις ανακατασκευασμένες συσκευές.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου ο Κωτσόβολος, η Public και το Πλαίσιο έχουν επεκταθεί εδώ και χρόνια πέρα από την πώληση προϊόντων, αναπτύσσοντας υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν τα έσοδά τους. Απέναντί τους βρίσκονται δίκτυα ανεξάρτητων εμπόρων, όπως η Euronics, η Electronet, η Expert και τα Welcome Stores, τα οποία στηρίζονται στην κοινή εμπορική οργάνωση για να παραμένουν ανταγωνιστικά απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόσφατη εκτεταμένη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της MEGA ELECTRICS αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η εταιρεία, που λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός προμηθειών και υποστήριξης του δικτύου Euronics, αποκτά τη δυνατότητα να οργανώσει νέες εμπορικές συνεργασίες και δραστηριότητες προς όφελος των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Το νέο καταστατικό δημιουργεί το σχετικό πλαίσιο, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

Νέες πηγές εσόδων

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές προσθήκες βρίσκεται η δυνατότητα προώθησης συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό αδειοδοτημένων παρόχων. Η MEGA ELECTRICS μπορεί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, εισπράττοντας αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη συμβάσεων, χωρίς να αναλαμβάνει η ίδια τον ρόλο του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίστοιχες δυνατότητες ανοίγονται στις τηλεπικοινωνίες, με την εμπορική διάθεση συνδέσεων Internet και συνδρομητικών πακέτων. Μάλιστα, το νέο καταστατικό προβλέπει ακόμη και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπό δικό της εμπορικό σήμα, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες κανονιστικές προϋποθέσεις.

Πρόκειται για δραστηριότητες με διαφορετική οικονομική λογική από την παραδοσιακή πώληση συσκευών. Ένα κατάστημα μπορεί να εισπράττει προμήθειες από την προώθηση υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να διατηρεί αντίστοιχα αποθέματα εμπορευμάτων. Παράλληλα, αποκτά περισσότερες ευκαιρίες επαφής με τον πελάτη, πέρα από τη στιγμή που εκείνος αποφασίζει να αγοράσει μια τηλεόραση, ένα ψυγείο ή έναν υπολογιστή.

Το άνοιγμα επεκτείνεται και στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, με φωτοβολταϊκά συστήματα, μπαταρίες, αντλίες θερμότητας και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Η εμπορία αυτού του εξοπλισμού μπορεί να συνδυαστεί με εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, δραστηριότητες που βρίσκονται κοντά στο αντικείμενο αρκετών καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών.

Το καταστατικό προβλέπει επίσης τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίων προληπτικής, περιοδικής ή διαρκούς συντήρησης συσκευών και εξοπλισμού. Τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα έσοδα, μεταφέροντας μέρος της εμπορικής σχέσης με τον καταναλωτή από τη μεμονωμένη πώληση στη διαρκή εξυπηρέτησή του.

Μια ακόμη αγορά στην οποία μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της η Euronics είναι εκείνη των ανακατασκευασμένων και μεταχειρισμένων συσκευών. Οι νέες προβλέψεις καλύπτουν την ανταλλαγή, επαναγορά, επισκευή, αναβάθμιση και επαναπώληση προϊόντων, δραστηριότητες στις οποίες το δίκτυο έχει ήδη κάνει βήματα μέσω της πρωτοβουλίας Euronics Renew.

Στον διευρυμένο εταιρικό σκοπό περιλαμβάνονται ακόμη υπηρεσίες λογισμικού, cloud, κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης δικτύων, καθώς και δραστηριότητες logistics, αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών για τρίτους. Προβλέπονται επίσης η μίσθωση εξοπλισμού και η ανάπτυξη συνεργασιών franchise.

Η δύναμη του δικτύου

Η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας της Euronics. Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο δίκτυο διατηρούν την επιχειρηματική τους αυτοτέλεια, ενώ η MEGA ELECTRICS αναλαμβάνει την κεντρική οργάνωση των προμηθειών, τις συμφωνίες με προμηθευτές και την εμπορική υποστήριξή τους.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που επιτρέπει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε υποδομές και εμπορικούς όρους μεγαλύτερης κλίμακας, διατηρώντας παράλληλα την παρουσία τους στις τοπικές αγορές. Πολλά από τα καταστήματα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις με πολυετή δραστηριότητα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, όπου η προσωπική εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η ίδια οργάνωση μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ανάπτυξη υπηρεσιών. Αντί κάθε κατάστημα να διαπραγματεύεται ξεχωριστά με παρόχους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογικών λύσεων, η κεντρική εταιρεία μπορεί να αναλάβει τη σύναψη κοινών εμπορικών συμφωνιών, δίνοντας στους συνεργαζόμενους εμπόρους τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους πελάτες τους.

Το δίκτυο διαθέτει ήδη κοινό e-shop, οργανωμένες υπηρεσίες παράδοσης και εγκατάστασης και δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης, συνδέοντας τη φυσική παρουσία με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με την πρόσφατη προσθήκη νέου καταστήματος στο Μαρούσι, ο αριθμός των συνεργαζόμενων σημείων έφτασε τα 351 πανελλαδικά. Το κατάστημα της Ματσιάρη Ο.Ε., με εκθεσιακούς χώρους 900 τ.μ., προσφέρει μεταξύ άλλων δυνατότητα παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσα σε δύο ώρες.

Στο ετήσιο συνέδριο της Euronics, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες, η γενική διευθύντρια, κα Γιώτα Σουλιμιώτη, έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην ενίσχυση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με νέα εργαλεία και εμπορικές συνεργασίες.

Κέρδη και ρευστότητα

Η διεύρυνση του επιχειρηματικού πεδίου βρίσκει τη MEGA ELECTRICS με αυξημένη κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 71,28 εκατ. ευρώ, έναντι 70,92 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,5%. Παρά τη σχεδόν αμετάβλητη πορεία των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 18,4%, φτάνοντας τα 1,41 εκατ. ευρώ από 1,19 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 5,72 εκατ. ευρώ από 5,48 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 1,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 16%.

Η βελτίωση συνοδεύτηκε από ενίσχυση της ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 13,46 εκατ. ευρώ, έναντι 12,16 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 20,41 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία αποπλήρωσε το υπόλοιπο του τραπεζικού δανεισμού της, ύψους 312.500 ευρώ, ολοκληρώνοντας τη χρήση χωρίς τραπεζικά δάνεια. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, φτάνοντας τα 1,64 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών 126.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Τα μεγέθη αυτά αφορούν αποκλειστικά τη MEGA ELECTRICS και όχι το σύνολο των λιανικών πωλήσεων των ανεξάρτητων καταστημάτων Euronics. Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η κεντρική εταιρεία λειτουργεί κυρίως ως εμπορικός και προμηθευτικός μηχανισμός του δικτύου.

Αυτό αποτυπώνεται και στη διάρθρωση των εσόδων της. Από τα 71,28 εκατ. ευρώ του κύκλου εργασιών, τα 69,07 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 97%, προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις εμπορευμάτων. Τα έσοδα από υπηρεσίες διαμορφώθηκαν σε 2,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,2%, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 2,9% του συνολικού τζίρου της MEGA ELECTRICS. Μια αναλογία που αναδεικνύει το βάρος της παραδοσιακής χονδρικής δραστηριότητας και το περιθώριο διαφοροποίησης των εσόδων της κεντρικής εταιρείας.