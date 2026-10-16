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Η Euroxx διατηρεί σύσταση Overweight για την AKTOR και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 15,30 ευρώ, από 9,50 ευρώ που ήταν το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής, αποδίδοντας έτσι περιθώριο ανόδου 62%. Η νέα αποτίμηση έρχεται μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της αναδιάρθρωσης του ομίλου, με τη χρηματιστηριακή να εκτιμά ότι η AKTOR μπαίνει σε φάση ουσιαστικής διεύρυνσης δραστηριοτήτων και κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο όμιλος έχει μπροστά του μια περίοδο κατά την οποία οι υποδομές και η ενέργεια θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο επιχειρηματικό του μοντέλο. Η Euroxx προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 24% την επόμενη πενταετία, με την AKTOR να εξελίσσεται σταδιακά από έναν όμιλο με έντονη κατασκευαστική παρουσία σε μία ευρύτερη πλατφόρμα υποδομών και ενεργειακών δραστηριοτήτων.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αλλάζει την κλίμακα του ομίλου

Για την περίοδο 2026-2031 η Euroxx εκτιμά ότι οι συνολικές επενδύσεις θα διαμορφωθούν κοντά στα 3 δισ. ευρώ, με έμφαση σε παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ και ενεργειακά assets. Η σταδιακή υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να οδηγήσει το προσαρμοσμένο EBITDA πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ το 2030, δηλαδή περίπου σε τριπλάσια επίπεδα σε σχέση με το 2026.

Η Euroxx θεωρεί σημαντικό ότι το μείγμα κερδοφορίας θα μεταβάλλεται όσο προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα. Οι κατασκευές θα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα, αλλά θα ενισχύεται η συμμετοχή δραστηριοτήτων με πιο σταθερές ροές, όπως οι ΑΠΕ, οι παραχωρήσεις, η διαχείριση απορριμμάτων και το LNG.

Ισχυρότερος ισολογισμός και δυνατότητα νέων κινήσεων

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου αφήνει, κατά την Euroxx, περιθώρια για πρόσθετες κινήσεις ανάπτυξης. Ο λόγος καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώνεται σε περίπου 1,9 φορές σε pro forma βάση, ενώ αν εξαιρεθεί ο non-recourse δανεισμός, η AKTOR εμφανίζει καθαρή ταμειακή θέση περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι αυτό δημιουργεί χώρο είτε για νέες επενδύσεις είτε για εξαγορές, ενώ εντοπίζει και πιθανές θετικές αποκλίσεις από το υφιστάμενο business plan, κυρίως από τις ΑΠΕ, την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης και την περαιτέρω επέκταση στο LNG.

Πού φτάνουν τα μεγέθη έως το 2031

Για το 2026 προβλέπονται έσοδα 1,57 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 236 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 31 εκατ. ευρώ. Το 2027 τα αντίστοιχα μεγέθη εκτιμώνται σε 2,49 δισ. ευρώ, 395 εκατ. ευρώ και 96 εκατ. ευρώ.

Το 2030, η Euroxx τοποθετεί τα έσοδα στα 3,81 δισ. ευρώ, το EBITDA στα 617 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 218 εκατ. ευρώ, ενώ το 2031 τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 255 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, από 4,5% το 2026 σε 14,8% το 2030.

Η τιμή στόχος των 15,30 ευρώ προκύπτει από ξεχωριστή αποτίμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του ομίλου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στη Euroxx να αποδώσει διαφορετική αξία σε κάθε business line, αντί να εφαρμόσει έναν ενιαίο πολλαπλασιαστή σε έναν όμιλο που αποκτά πλέον σαφώς πιο σύνθετη δομή.

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