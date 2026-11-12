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Στα 3,6 εκατομμύρια ανήλθαν οι επιβάτες στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece τον Οκτώβριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε ετήσια βάση. Εννέα αεροδρόμια ξεπέρασαν ήδη τις επιδόσεις ολόκληρου του 2025, με τη Ρόδο, τα Χανιά και την Κέρκυρα να πρωταγωνιστούν στην άνοδο της διεθνούς κίνησης. Αντίθετα, απώλειες καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Εν συντομία:

Τον Οκτώβριο του 2026, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece εξυπηρέτησαν 3,6 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 1,9% (+65K επιβάτες) σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025.

Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:

Σημαντικά ορόσημα: Το 2026 σημειώθηκε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς εννέα από τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece ξεπέρασαν τα επίπεδα επιβατικής κίνησης ολόκληρου του έτους 2025 πριν από το τέλος Οκτωβρίου. Τα αεροδρόμια Χανίων, Κεφαλονιάς, Σκιάθου και Ζακύνθου ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 σε λιγότερο από εννέα μήνες, ενώ τα αεροδρόμια Ρόδου, Κέρκυρας, Ακτίου, Μυκόνου και Σάμου ακολούθησαν σε λιγότερο από δέκα μήνες.

Διεθνής κίνηση: Η συνολική αύξηση τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση της διεθνούς κίνησης, η οποία αυξήθηκε κατά 46Κεπιβάτες / +1,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Ρόδου (+23Κ/3,2%), Χανίων (+21Κ/6,0%), Κέρκυρας (+19Κ/4,6%), Ζακύνθου (+8Κ/6,0%) και Ακτίου (+8Κ/+13,9%) και σε αντίθεση με τη μείωση που καταγράφηκε στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης (-30Κ/-5,7%), Μυκόνου (-4.6Κ/-9,9%) και Σαντορίνης (-3Κ/-2,7%).

Ολοκλήρωση της θερινής περιόδου: Η θερινή περίοδος, όπως ορίζεται από τις χρονοθυρίδες (slots) της IATA, έληξε το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί γενικά την ολοκλήρωση της διεθνούς κινητικότητας. Η δραστηριότητα του Οκτωβρίου κινήθηκε ανοδικά, χάρη στην αύξηση στα αεροδρόμια Χανίων, Ρόδου και Κέρκυρας, η οποία υπερέβη τις μειώσεις που καταγράφηκαν στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης.

Ποσοστό πληρότητας: Τον Οκτώβριο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 (80,6% έναντι 82,1%), με τα περισσότερα αεροδρόμια να καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα, εκτός από τα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Σαντορίνης και Σκιάθου, τα οποία παρέμειναν οριακά στα ίδια επίπεδα με τον Οκτώβριο του 2025.

Χειμερινή περίοδος 2026-27: Η χειμερινή περίοδος 2026/27 διαμορφώνεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά. Οι αεροπορικές εταιρείες επανεξετάζουν τα προγράμματά τους, προσαρμόζοντας τη χωρητικότητα, τους προορισμούς και τις συχνότητες των πτήσεών τους στις νέες οικονομικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Οι μεταβολές αυτές πρέπει να αξιολογούνται στο ευρύτερο πλαίσιο των αποφάσεων των αεροπορικών εταιρειών και της εποχικότητας της ζήτησης.

Βασικά στοιχεία:

Επιβατική κίνηση Εσωτερικού: 733K επιβάτες (Δ: +19K/ Δ%: 2,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 21%)

Διεθνής επιβατική κίνηση: 2,8 εκατ. επιβάτες (Δ: +46K/ Δ%: +1,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 79%)

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 289 εκατομμύρια επιβάτες.