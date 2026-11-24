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Με σχεδόν 37 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 4,8% κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece καταγράφουν μια ακόμη θετική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών προορισμών και τη σημασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας για τις περιφερειακές οικονομίες.

Τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης, οι επενδύσεις στις αεροδρομιακές υποδομές, καθώς και οι προοπτικές και οι προκλήσεις του κλάδου των αερομεταφορών βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Fraport Greece για τους εκπροσώπους του Τύπου, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, παρουσίασε τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης για τη σεζόν 2026, η οποία κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου ανήλθε σε 36,98 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 4,8% σε σχέση με το 2025. Η διεθνής και η εγχώρια κίνηση κατέγραψαν άνοδο 4,7% και 5,4% αντίστοιχα, ενώ οι κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 5,1%. Θετικές επιδόσεις σημείωσαν, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια της Σάμου (+12,6%), της Σκιάθου (+11,7%), των Χανίων (+8,4%), της Κέρκυρας (+6,4%) και της Θεσσαλονίκης (+4,6%). Αξιοσημείωτο ήταν επίσης ότι εννέα από τα 14 αεροδρόμια είχαν ήδη ξεπεράσει έως το τέλος Οκτωβρίου τη συνολική επιβατική κίνηση του 2025.

Η θετική τάση συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με 3,57 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 1,9% σε ετήσια βάση. Συνολικά, από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η Fraport Greece έχει εξυπηρετήσει περίπου 289 εκατομμύρια επιβάτες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία συντόνισε ο κ. Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, αναδείχθηκε επίσης η σημασία της συνεχούς αναβάθμισης των αεροδρομιακών υποδομών και της ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ελληνικών προορισμών. Όπως επισημάνθηκε, μετά την υλοποίηση του αρχικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 440 εκατομμυρίων ευρώ, η Fraport Greece συνεχίζει να επενδύει έως και 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στη συντήρηση και αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων, ενώ παράλληλα νέες περαιτέρω επεκτάσεις υποδομών για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών προγραμματίζονται σε Κέρκυρα και Κω για τις αρχές του 2027. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κλάδος των αερομεταφορών, καθώς οι οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τον σχεδιασμό των αεροπορικών εταιρειών και διαμορφώνουν ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Αναφερόμενος στην πορεία και τις προοπτικές των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ο κ. Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Η πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων επιβεβαιώνει τη δυναμική των ελληνικών προορισμών και τη σημαντική αξία που δημιουργούν οι αεροπορικές υποδομές για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία. Ενόψει του 2027, αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα όλο και πιο απαιτητικό περιβάλλον. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι οικονομικές πιέσεις σε βασικές αγορές προέλευσης και τα μεταβαλλόμενα σχέδια των αεροπορικών εταιρειών απαιτούν συγκρατημένες προσδοκίες και υπεύθυνο σχεδιασμό. Στην Fraport Greece, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις υποδομές, την ασφάλεια και τη λειτουργική αποδοτικότητα των αεροδρομίων μας. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της αγοράς και παραμένουμε ευέλικτοι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το δίκτυό μας παραμένει ανθεκτικό και προετοιμασμένο για μελλοντικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης, όταν αυτές προκύπτουν.»

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου δεκαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, με την αύξηση της επιβατικής κίνησης να αποτυπώνεται τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια δραστηριότητα. Η επίδοση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της δυναμικής των ελληνικών προορισμών και της στενής συνεργασίας με τις αεροπορικές εταιρείες και τους φορείς του τουρισμού. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, την ανάπτυξη νέων συνδέσεων και τη διεύρυνση των ευκαιριών που προσφέρει το δίκτυό μας, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των προορισμών που εξυπηρετούμε».