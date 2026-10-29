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Την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά, μέσω νέας συνεργασίας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, ανακοίνωσε η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., η οποία αναλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τον επαγγελματικό εξοπλισμό της εταιρείας, με έναρξη της συνεργασίας εντός του 2027. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω της BevServ, της εξειδικευμένης πλατφόρμας του ομίλου για τη διαχείριση εξοπλισμού, από την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως την ανακατασκευή και την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης της Frigoglass, η οποία αξιοποιεί την ήδη εδραιωμένη παρουσία της στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ παράλληλα διευρύνει το πελατολόγιό της και δημιουργεί προοπτικές για νέες συνεργασίες στην Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η εισηγμένη στο Euronext Athens Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανέθεσε την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., με τη σχετική συνεργασία να αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2027. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω της BevServ, της πλατφόρμας υπηρεσιών του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. για λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσίες εξοπλισμού και διαχείριση κύκλου ζωής παγίων στους κλάδους τροφίμων, ποτών και φιλοξενίας.

Η συνεργασία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της BevServ. Αντανακλά την εμπιστοσύνη στην οργανωτική επάρκεια, την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. να υποστηρίζει σύνθετες λειτουργίες διαχείρισης εξοπλισμού.

Με την ανάθεση αυτή, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. θα αξιοποιήσει το πελατοκεντρικό μοντέλο εξυπηρέτησης και την επιχειρησιακή εμπειρία του ομίλου για να υποστηρίξει την Coca-Cola Τρία Έψιλον στην ελληνική αγορά. Η συνεργασία θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την ικανότητα διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων λύσεων και την αξιόπιστη απόδοση του εξοπλισμού σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Η είσοδος στην Ελλάδα αξιοποιεί την ήδη εδραιωμένη παρουσία των δραστηριοτήτων BevServ στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται μέσω των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., «Provisiona Iberia S.L.» και «Serlusa Refrigerantes LDA». Οι εταιρείες διαθέτουν μακρά εμπειρία στον τομέα του εξοπλισμού για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που επιτρέπει την επέκταση σε νέες υπηρεσίες και αγορές.

Η προσθήκη της Coca-Cola Τρία Έψιλον ενισχύει και διαφοροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο πελατών του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Παράλληλα με τις υφιστάμενες συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και αυτή με την Coca-Cola Europacific Partners, η νέα συνεργασία επιβεβαιώνει τη σημασία του μοντέλου υπηρεσιών της BevServ στην υποστήριξη μεγάλων εταιρειών του κλάδου των ποτών.

Οι δραστηριότητες BevServ του ομίλου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. επικεντρώνονται στη διαχείριση του εξοπλισμού σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, από τα logistics και την εγκατάσταση έως τη

συντήρηση, την ανακατασκευή και την υπεύθυνη διαχείριση στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Το μοντέλο συνδυάζει τεχνική εξειδίκευση, δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο, διαχείριση logistics και ανταλλακτικών, καθώς και ψηφιακές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και υποστηρίζουν τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τον επιχειρησιακό έλεγχο και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Μέσα από την είσοδο στην ελληνική αγορά, ο όμιλος της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. κάνει ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της BevServ. Η παρουσία στην Ελλάδα δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω συνεργασίες στην εγχώρια αγορά, καθώς και για τη σταδιακή διεύρυνση του πελατολογίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κλάδους τροφίμων, ποτών και φιλοξενίας. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, ο όμιλος θα συνεχίσει να διερευνά ευκαιρίες σε νέες αγορές, να ενισχύει τις υφιστάμενες σχέσεις με τους πελάτες του και να διευρύνει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών και το γεωγραφικό του αποτύπωμα με επίκεντρο την Ευρώπη.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που επιλεγήκαμε από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και εκτιμούμε βαθύτατα την εμπιστοσύνη που επέδειξε στις υπηρεσίες BevServ. Η ανάθεση αυτή συνιστά

σημαντικό βήμα στη διεθνή αναπτυξιακή πορεία του ομίλου μας. Παράλληλα, καταδεικνύει τη δυναμική του μοντέλου υπηρεσιών της BevServ πέρα από τις αγορές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου έχουμε ήδη εδραιωμένη παρουσία. Καθώς επεκτεινόμαστε στην ελληνική αγορά, παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεπή και αξιόπιστη υλοποίηση, στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Χάρης Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε.