Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Στην αγορά μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 2,09 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.
Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε 55.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, καταβάλλοντας συνολικά 2.092.935,18 ευρώ.
Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώθηκε σε περίπου 38,05 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανακοίνωση
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Περιστέρης
(Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), προέβη την 23/10/2026 σε αγορά 55.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 2.092.935,18 ευρώ.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.