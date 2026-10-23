Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε 55.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, καταβάλλοντας συνολικά 2.092.935,18 ευρώ.

Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώθηκε σε περίπου 38,05 ευρώ ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση