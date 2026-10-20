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Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που στοχεύει στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής έρευνας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του νέου αερολιμένα. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, καθηγητής Βασίλειος Χαρμανδάρης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Νίκος Αναστασίου.

Στόχος είναι η συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας και των αερομεταφορών για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας προβλέπεται μεταξύ άλλων, η διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να ανταποκριθούν σε υφιστάμενες ή μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες του ΔΑΗΚ, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή, δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνολογιών σε χώρους και υποδομές του νέου αεροδρομίου υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Κομβικής σημασίας είναι ο ρόλος του νέου αεροδρομίου ως πεδίου δοκιμής και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες, επιτρέποντας στους δύο οργανισμούς να διερευνούν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν πρωτοποριακές λύσεις με προοπτική την ευρεία κλιμάκωσή τους.

Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Νίκος Αναστασίου δήλωσε: «Σήμερα πραγματοποιούμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρύτερου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την Κρήτη, στο οποίο είναι ιδιαίτερη τιμή που συμμετέχει το ΙΤΕ, ένα ίδρυμα με πλούσιο ερευνητικό έργο και διεθνή αναγνώριση. Είμαι πεπεισμένος ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όχι μόνο για τον οργανισμό μας και για την Κρήτη, αλλά για το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας και των υποδομών. »

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, καθηγητής Βασίλειος Χαρμανδάρης δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί μια καταλυτική σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες μιας σύγχρονης, μεγάλης υποδομής της χώρας μας. Το ΙΤΕ διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό και σημαντική τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών πεδίων, που συμβάλουν εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και προϊόντων. Το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης δεν θα αποτελέσει απλά μια πύλη εισόδου τουριστών προς την Κρήτη από κάθε σημείο του πλανήτη, αλλά μια αμφίδρομη δίοδο χάρη στην οποία τα ποιοτικά προϊόντα του νησιού, ο φυσικός πλούτος, ο τουρισμός και ο πολιτισμός μαζί με τις τεχνολογικές εφαρμογές που αναπτύσσονται από το ΙΤΕ και θα χρησιμοποιηθούν στο αεροδρόμιο, θα γίνουν ευρύτερα γνωστά. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει απτά στην ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και της οικονομίας στην Κρήτη και ευρύτερα».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» έχει συσταθεί για την κατασκευή και διαχείριση του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι της Κρήτης. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και η GMR Airports Ltd (21,64%).