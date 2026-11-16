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Μια πρόσθετη τεχνολογική διαδρομή για την αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ εξετάζεται στις Βρυξέλλες, με πιθανές συνέπειες για τις επενδύσεις των κατασκευαστών και τις επιλογές των οδηγών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035, εφόσον λειτουργούν αποκλειστικά με πιστοποιημένα ανανεώσιμα καύσιμα.

Το οικονομικό στοίχημα, ωστόσο, ξεπερνά τη νομοθετική έγκριση. Η τιμή των καυσίμων και ο τρόπος διασφάλισης της αποκλειστικής χρήσης τους θα καθορίσουν εάν αυτή η επιλογή μπορεί να αποκτήσει πρακτικό αντίκρισμα στην αγορά ή θα παραμείνει περιορισμένης εφαρμογής.

Η εξαίρεση και οι προϋποθέσεις

Η πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει ειδική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων οχημάτων στον υπολογισμό των εκπομπών. Προβλέπει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως μηδενικών εκπομπών CO₂ για νομοθετικούς σκοπούς, υπό συγκεκριμένους όρους πιστοποίησης.

Καθοριστικό στοιχείο είναι το καύσιμο. Δεν προβλέπεται γενική συνέχιση των πωλήσεων συμβατικών βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων. Η προτεινόμενη εξαίρεση συνδέεται με την αποκλειστική κατανάλωση επιλέξιμων ανανεώσιμων καυσίμων, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο του ανεφοδιασμού βασική προϋπόθεση εφαρμογής.

Στις σχετικές τεχνολογίες περιλαμβάνονται τα συνθετικά καύσιμα, ή e-fuels, και τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Η αντιμετώπισή τους στηρίζεται στην αντιστάθμιση των εκπομπών μέσω της παραγωγικής διαδικασίας και στην πιστοποίηση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος.

Αυτό δεν συνεπάγεται απουσία διοξειδίου του άνθρακα από την εξάτμιση. Ο κινητήρας εξακολουθεί να εκπέμπει CO₂ κατά τη λειτουργία του. Η διαφοροποίηση αφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εκπομπές συνυπολογίζονται στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι επενδύσεις και η πορεία της ηλεκτροκίνησης

Για κατασκευαστές που επενδύουν στα εναλλακτικά καύσιμα, η ρύθμιση θα μπορούσε να διατηρήσει περισσότερες τεχνολογικές επιλογές στις μελλοντικές γκάμες τους. Οι Porsche και Ferrari υποστηρίζουν διαχρονικά την ανάπτυξη συνθετικών καυσίμων, ενώ οι Toyota, BMW, Bosch και Repsol πραγματοποιούν δοκιμές ανανεώσιμης βενζίνης στην Ισπανία.

Παράλληλα, παραμένει ανοικτή η συζήτηση για την επίδραση στην ηλεκτροκίνηση. Σε σενάριο εφαρμογής της πρότασης, το ελάχιστο μερίδιο αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που εκτιμάται ότι θα απαιτείται στις νέες πωλήσεις του 2030 θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 39%, από 57% με το υφιστάμενο πλαίσιο. Τα ποσοστά αποτελούν εκτιμήσεις επίδρασης και όχι θεσμοθετημένες ποσοστώσεις.

Η νομοθετική διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται τον Δεκέμβριο και ακολούθως προβλέπονται διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ.

Μέχρι την οριστικοποίηση του πλαισίου, παραμένουν ανοιχτοί τόσο οι όροι εφαρμογής όσο και το εύρος της πιθανής εξαίρεσης. Το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς αυτοκινήτων και τον χώρο που θα καταλαμβάνει κάθε τεχνολογία στην αγορά τη ΕΕ.