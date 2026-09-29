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Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς φέρνει χιλιάδες οικογένειες αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος στέγασης των φοιτητών. Σε πολλές πόλεις της περιφέρειας, όπου οι τιμές αγοράς κατοικιών παραμένουν σε σχετικά προσιτά επίπεδα, η αγορά ενός μικρού διαμερίσματος αναδεικνύεται πλέον ως μια οικονομικά συμφέρουσα εναλλακτική λύση έναντι της ενοικίασης.

Το αυξημένο κόστος των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει μεταβάλει τα δεδομένα. Σε αρκετές φοιτητουπόλεις, το συνολικό ποσό που καταβάλλει μια οικογένεια για ενοίκιο κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ή πέντε ετών φοίτησης μπορεί να προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει σημαντικό μέρος της αξίας αγοράς ενός ακινήτου.

Παράλληλα, το ακίνητο παραμένει στην κατοχή της οικογένειας ως περιουσιακό στοιχείο, διατηρώντας μεταπωλητική αξία ή προσφέροντας μελλοντικό εισόδημα μέσω εκμίσθωσης.

Ιδιαίτερα σε πόλεις της περιφέρειας, όπως η Κομοτηνή, η Ξάνθη, η Καλαμάτα, η Λάρισα ή η Κοζάνη, ακόμη σε πολλές περιπτώσεις και η Θεσσαλονίκη, εξακολουθούν να υπάρχουν επιλογές μικρών διαμερισμάτων σε τιμές που καθιστούν την αγορά ανταγωνιστική έναντι του συνολικού κόστους ενοικίασης. Η δυνατότητα αξιοποίησης στεγαστικών προγραμμάτων και η προσδοκία υπεραξιών ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν ότι η απόφαση αγοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια φοίτησης, το ύψος της αρχικής επένδυσης, τα έξοδα συντήρησης και τη μελλοντική ζήτηση στην περιοχή. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η απόκτηση κατοικίας για τη στέγαση ενός φοιτητή δεν αποτελεί μόνο λύση στο στεγαστικό ζήτημα, αλλά και μια μακροπρόθεσμη επένδυση με προοπτικές απόδοσης.

Καθώς η αγορά ενοικίων παραμένει πιεσμένη, ολοένα και περισσότερες οικογένειες εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς κατοικίας, εκτιμώντας ότι η επένδυση σε ένα ακίνητο μπορεί να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα από την πολυετή καταβολή ενοικίου χωρίς τη δημιουργία περιουσιακού στοιχείου.

Η Intrum REO διαθέτει στην Ξάνθη, μια από τις πιο ζωντανές φοιτητουπόλεις, ένα διαμέρισμα τέταρτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ., σε μια καλοδιατηρημένη πενταώροφη πολυκατοικία. Στην καρδιά της Ξάνθης, με δική της θέση στάθμευσης και αποθηκευτικό χώρο, η γκαρσονιέρα αυτή προσφέρει μια λειτουργική αστική λύση διαμονής για φοιτητές. Το διαμέρισμα αναπτύσσεται ως φωτεινός ανοιχτός χώρος καθιστικού και χώρου ύπνου, με ξεχωριστή κουζίνα και μπάνιο, ενώ ένα μπαλκόνι επεκτείνει τον χώρο προς τα έξω. Ως μονάδα με πρόσοψη σε ανώτερο όροφο, η κατοικία απολαμβάνει καλό φυσικό φωτισμό και ανοιχτή θέα προς τη γύρω γειτονιά.

Στην πόλη της Λάρισας, μια από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της Θεσσαλίας, διατίθεται, διαμέρισμα 2ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ, ιδανικό για φοιτητές. Το ακίνητο προσφέρει μια συμπαγή και πρακτική λύση κατοικίας, με διαρρύθμιση που αξιοποιεί πλήρως τον διαθέσιμο χώρο, ενώ το εσωτερικό απολαμβάνει φυσικό φωτισμό δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης.

Στην πιο ζωντανή φοιτητούπολη, τη Θεσσαλονίκη, η Intrum REO διαθέτει ένα ανώγειο διαμέρισμα, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ. σε κεντρική περιοχή της πόλης με άμεση πρόσβαση σε καταστήματα, μέσα μαζικής μεταφοράς και καθημερινές ανέσεις. Το διαμέρισμα αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, ανεξάρτητη κουζίνα και ένα μπάνιο, καθώς και ένα μπαλκόνι που προσθέτει χρήσιμο εξωτερικό χώρο. Η πρακτική και απλή διαρρύθμιση διευκολύνει την οργάνωσή του σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες.

Το διαμέρισμα είναι ιδανικό για φοιτητές αλλά και επενδυτές που αναζητούν ένα κεντρικά τοποθετημένο ακίνητο στη Θεσσαλονίκη — είτε ως πρώτη κατοικία, είτε ως αστική βάση, είτε ως προσθήκη σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων προς ενοικίαση σε μια διαρκώς περιζήτητη αστική αγορά.

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