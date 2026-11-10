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Μια σημαντική διάκριση κατέκτησε η doValue στην Ελλάδα με την Πιστοποίησή της ως Great Place to Work® για τρίτη συνεχή χρονιά.

Η Πιστοποίηση παρέχεται από τον οργανισμό Great Place to Work® και βασίζεται σε μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση του Οργανισμού, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως προκύπτουν από εμπεριστατωμένο ερωτηματολόγιο προς το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα που συγκέντρωσε υψηλό δείκτη εμπιστοσύνης, αποτυπώνει το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας όπως αξιολογείται με βάση την άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η ανάδειξη της DoValue ως Great Place to Work αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση που έρχεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με υψηλή βαθμολογία από το προσωπικό της εταιρίας και με πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι το 2026 στην έρευνα συμμετείχε το 87% των εργαζομένων, ποσοστό που καταδεικνύει έμπρακτα την δέσμευση, την εμπιστοσύνη και την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση ως Great Place to Work, εντάσσει την doValue αλλά και όλες τις εταιρίες του ομίλου στην Ελλάδα στις εταιρίες που κερδίζουν σταθερά την εκτίμηση των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας την αξία που προσθέτει στην εταιρική κουλτούρα το θετικό, συμπεριληπτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον εργασίας που ακολουθείται με συνέπεια και δέσμευση.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Τάσος Πανούσης, «Η αξία της Πιστοποίησης Great Place to Work βρίσκεται πρωτίστως στο ότι προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας και τη δική τους καθημερινή εμπειρία στο εργασιακό περιβάλλον της εταιρίας. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για εμάς λόγο υπερηφάνειας, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, σεβασμού και ουσιαστικής στήριξης. Ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει τη μοναδικότητα και την προσφορά κάθε εργαζομένου, με κατανόηση των προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, και προσφέρει χώρο για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Με αυτή τη δέσμευση, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την εργασιακή εμπειρία και να ενισχύουμε τις προοπτικές των ανθρώπων μας, ώστε η πρόοδος της εταιρείας να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.»