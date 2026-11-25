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Σε διεύρυνση της βιομηχανικής δραστηριότητάς της προχωρά η METLEN, μέσω της M Technologies, με την υπογραφή συμφωνίας με την IDV, εταιρεία του ομίλου Leonardo, για την κατασκευή και τη συναρμολόγηση εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών σε μια σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν για συμπαραγωγή στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η οποία καταδεικνύει την στρατηγική βιομηχανική συνεργασία των δύο εταιρειών, με επίκεντρο την εγχώρια κατασκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων.

Η συνεργασία συνδέεται με ένα προηγμένο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, το οποίο έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αξιοποιεί δε τις προηγμένες παραγωγικές δυνατότητες και τη μακρόχρονη εμπειρία της M Technologies σε σύνθετα αμυντικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η IDV θα προμηθεύσει στρατιωτικά φορτηγά βασισμένα στην αποδεδειγμένα αποτελεσματική πλατφόρμα SMR (Standard Military Range). Με σύστημα μετάδοσης κίνησης 8×8, υψηλή ικανότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου και εξαιρετικές επιδόσεις εκτός δρόμου, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει υψηλή κινητικότητα, αξιοπιστία και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η M Technologies θα επεκτείνει τις βιομηχανικές της δυνατότητες στον τομέα της κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων, συμβάλλοντας στο πρόγραμμα με τις προηγμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία μηχανικής που διαθέτει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Defence Hub του Βόλου.

Η επέκταση στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη διεύρυνση και διαφοροποίηση του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου της M Technologies. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με διεθνείς κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού και την παρουσία της σε προγράμματα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων.

Με την ανάληψη παραγωγικών εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης στην Ελλάδα, η συνεργασία συμβάλλει στη δημιουργία ελληνικής προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η μεταφορά τεχνολογίας ενισχύει τις εγχώριες δυνατότητες και την ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, διευρύνοντας τη συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Η συμφωνία με την IDV ενδυναμώνει περαιτέρω τον ρόλο της METLEN ως στρατηγικού βιομηχανικού εταίρου σε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, με επίκεντρο την παραγωγή στην Ελλάδα και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας της M Technologies.