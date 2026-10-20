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Το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR (“Halcyon Equity Partners”) επενδύει στην Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα Α.Ε. («Ροδούλα»), εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, γλυκών και αρτοσκευασμάτων, η οποία εξυπηρετεί με τα προϊόντα της τις αγορές μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων, supermarket στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επένδυση θα υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Ροδούλα, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας στις Αχαρνές Αττικής, την συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την περαιτέρω διεθνή της επέκταση. Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Halcyon Equity Partners να επενδύει σε Ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του, “Invest in the Best of Greece”.

Η Ροδούλα ιδρύθηκε το 1999 και εξελίχθηκε από μια οικογενειακή βιοτεχνία σε κορυφαία βιομηχανική Εταιρεία, με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, σφολιατοειδή, γλυκά και αρτοσκευάσματα τα οποία διατίθενται στην αγορά μέσω του brand «Ροδούλα». Η Ροδούλα αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρίες του κλάδου με ένα τόσο ευρύ φάσμα προϊόντων και σήμερα λειτουργεί τρεις διακριτές παραγωγικές μονάδες, καθώς και δύο κέντρα διανομής στην Αθήνα, ενώ εξυπηρετεί περισσότερα από 3.500 σημεία πώλησης στους κλάδους της μαζικής εστίασης (φούρνους, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ), των supermarket και των ξενοδοχείων. Επιπλέον, η Ροδούλα εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη και αυξανόμενη παρουσία με κύριες αγορές την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Τα τελευταία χρόνια, η Ροδούλα έχει καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία, υποστηριζόμενη από συνεχείς επενδύσεις στην βελτίωση της παραγωγικής της διαδικασίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκτασή της εκτός συνόρων.

Βασικός πυλώνας της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Ροδούλα θα είναι η κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας 32.000τ.μ. σε ιδιόκτητη έκταση της Εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής. Η επένδυση αναμένεται να ενοποιήσει το σύνολο των υφιστάμενων παραγωγικών και εφοδιαστικών δραστηριοτήτων σε μία ενιαία, υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης εγκατάσταση, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα.

Το Halcyon Equity Partners θα συνεργαστεί στενά με τη διοίκηση για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Ροδούλα, με έμφαση στον παραγωγικό μετασχηματισμό, τη διεθνή επέκταση, την προϊόντική καινοτομία και την περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

«Από την ίδρυσή της, η Ροδούλα έχει χτιστεί πάνω στη σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας. Είμαστε υπερήφανοι για την oμάδα που έχουμε δημιουργήσει και ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε το Halcyon Equity Partners για το επόμενο στάδιο της πορείας μας. Η εμπειρία της ομάδας του Halcyon στην στήριξη αναπτυσσόμενων Ελληνικών επιχειρήσεων το καθιστά τον ιδανικό συνεργάτη για το νέο κεφάλαιο ανάπτυξής μας. Μια νέα σελίδα ανοίγει στη μακρόχρονη ιστορία της εταιρείας μας για την επίτευξη φιλόδοξων στρατηγικών στόχων μέσα από ένα ευρύ πενταετές επενδυτικό πλάνο με σκοπό να ανταποκριθεί η εταιρεία στις απαιτήσεις της εποχής μας και να καταστεί πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική, προς όφελος όχι μόνο των παλιών και νέων μετόχων, αλλά και προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων και του συνόλου των συνεργατών μας », δήλωσε ο Παναγιώτης Καραχάλιος, συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ροδούλα Α.Ε.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Ροδούλα και ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματός μας για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και εξωστρέφεια. Μαζί με το Halcyon Equity Partners, τους ανθρώπους μας και με την κατασκευή του νέου εργοστασίου, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη λειτουργική μας κερδοφορία, να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Φιλοδοξούμε να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες του κλάδου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό», δήλωσε ο Ηλίας Καραχάλιος συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ροδούλα Α.Ε.»

«Η Ροδούλα ενσαρκώνει τον τύπο επιχείρησης που επιδιώκουμε να στηρίζουμε: μια κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της, με ισχυρή διοικητική ομάδα, ανθεκτική θέση στην αγορά και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο επερχόμενος παραγωγικός μετασχηματισμός της εταιρείας, η αυξανόμενη εξαγωγική της παρουσία και η προσήλωσή της στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.», δήλωσε ο Γιάννης Μπαθιανάκης, Partner του Halcyon Equity Partners.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την οικογένεια Καραχάλιου και στηρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της Ροδούλα. Το Halcyon Equity Partners θα συνεργαστεί στενά με τη διοίκηση για την υλοποίηση βασικών στρατηγικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης της νέας μονάδας και της διεθνούς επέκτασης. Πιστεύουμε ότι η Ροδούλα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας κατεψυγμένα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.», δήλωσε ο Λυκούργος Γαλανόπουλος, Partner του Halcyon Equity Partners.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη των Deloitte Greece, KPC Finance, Lambadarios Law Firm και PwC Greece.