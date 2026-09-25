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Ένας νέος κύκλος ανοίγει για την Κορρές και τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές επιχειρηματικές ιστορίες των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Ο Γιώργος Κορρές, σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη συμφωνία που έφερε στο μετοχικό κεφάλαιο τη Morgan Stanley και την κινεζική Profex, επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας που ίδρυσε, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Halcyon Equity Partners υπό την Ελένη Μπαθιανάκη.

Η συναλλαγή, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την επίσημη γνωστοποίηση, η Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR και η Herbarium Holding Limited αποκτούν κοινό έλεγχο επί της Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα. Πίσω από τη Herbarium βρίσκεται η πλευρά του ιδρυτή, ενώ το ακριβές ποσοστό που θα ελέγχει κάθε πλευρά και το τίμημα της συναλλαγής δεν έχουν γίνει γνωστά.

Για τον Γιώργο Κορρέ δεν πρόκειται, βέβαια, για επιστροφή στην εταιρεία. Δεν έφυγε ποτέ από αυτήν και παρέμεινε στον επιχειρηματικό της πυρήνα και μετά την αλλαγή ελέγχου του 2017-2018. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι η μετοχική εξίσωση και μαζί της οι όροι ενός στοιχήματος που κρατά περισσότερο από δύο δεκαετίες: να μετατραπεί ένα επιτυχημένο ελληνικό brand με παρουσία σε δεκάδες χώρες σε εταιρεία πραγματικά διεθνούς μεγέθους.

Η Halcyon εισέρχεται σε μια Κορρές που το 2024, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εμφάνισε την ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων ετών.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22%, στα 61,3 εκατ. ευρώ από 50,1 εκατ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 8,45 εκατ. ευρώ από 5,41 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη ήρθε τόσο από την Ελλάδα όσο και από αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία και η Βραζιλία. Παρά τη βελτίωση, η τελική γραμμή παρέμεινε ζημιογόνος, με καθαρές απώλειες 2,04 εκατ. ευρώ.

Από το φαρμακείο

Πίσω από την Κορρές βρίσκεται το ομοιοπαθητικό φαρμακείο του Τζιβανίδη στην Αθήνα, όπου ο φαρμακοποιός Γιώργος Κορρές άρχισε να εργάζεται πριν δημιουργήσει το 1996 τη δική του εταιρεία. Η ελληνική χλωρίδα, τα βότανα και η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τα φυσικά συστατικά έγιναν η ταυτότητα ενός brand που αναπτύχθηκε γρήγορα στα ελληνικά φαρμακεία και σχεδόν από την αρχή κοίταξε προς το εξωτερικό.

Το 2007 η Κορρές μπήκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τιμή εισαγωγής 7,20 ευρώ. Από την αύξηση κεφαλαίου αντλήθηκαν περίπου 11,5 εκατ. ευρώ και ήδη τότε η διεθνής επέκταση βρισκόταν στον πυρήνα του σχεδιασμού.

Έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία έκανε ένα ακόμη βήμα στη Γερμανία, αποκτώντας το 50% της τοπικής District Two, ενώ το 2009 ήρθε η μεγάλη συμφωνία με την Johnson & Johnson για τη Βόρεια Αμερική. Εκείνη την περίοδο η Κορρές είχε ήδη παρουσία σε περίπου 30 χώρες, όμως το εξωτερικό αντιπροσώπευε μόλις το ένα τέταρτο των πωλήσεών της.

Το 2014 ακολούθησε η στρατηγική συμφωνία με την Avon για τη Λατινική Αμερική, ενώ η δημιουργία της Korres USA σηματοδότησε την προσπάθεια για πιο άμεσο έλεγχο της δραστηριότητας στη Βόρεια Αμερική.

Μέχρι το 2015 οι πωλήσεις είχαν φθάσει τα 54,5 εκατ. ευρώ, με περίπου 25 εκατ. ευρώ να προέρχονται από το εξωτερικό. Σχεδόν ο μισός τζίρος ήταν πλέον διεθνής, χωρίς όμως αντίστοιχη εικόνα στην κερδοφορία. Από το 2011 έως και το 2016 η Κορρές κατέγραφε κάθε χρόνο ζημιές, ενώ το 2016 οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 54,6 εκατ. ευρώ. Κορρές comeback

Η Morgan Stanley

Το 2017 ήρθε η πιο φιλόδοξη απόπειρα αλλαγής κλίμακας. Το North Haven Private Equity Asia IV, επενδυτικό κεφάλαιο υπό τη διαχείριση της Morgan Stanley, και η κινεζική Profex συμφώνησαν με την οικογένεια Κορρέ για τη δημιουργία μιας νέας μετοχικής δομής. Στη Nissos Holdings η Morgan Stanley απέκτησε 56%, η Profex 14% και η πλευρά Κορρέ διατήρησε 30%.

Η Morgan Stanley και η Profex επένδυσαν συνολικά 48,3 εκατ. ευρώ, ενώ προβλεπόταν και δυνατότητα νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης έως 10 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη. Η Profex, από την πλευρά της, άνοιγε τον δρόμο προς την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Η Nissos ξεκίνησε να αποκτά τις μετοχές της εισηγμένης προς 5,08 ευρώ ανά μετοχή, ακολούθησε δημόσια πρόταση και τον Αύγουστο του 2018 η Κορρές αποχώρησε από το Χρηματιστήριο.

Έντεκα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο ταμπλό για να χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, τη διεθνή της ανάπτυξη, η εταιρεία έβγαινε από αυτό έχοντας ουσιαστικά τον ίδιο μεγάλο στόχο: το άλμα στο εξωτερικό. Μόνο που αυτή τη φορά είχε πίσω της τα κεφάλαια ενός παγκόσμιου επενδυτικού ονόματος και έναν στρατηγικό εταίρο για την κινεζική αγορά.

Το αμερικανικό μέτωπο

Η αμερικανική αγορά αποδείχθηκε ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα, παρότι η Κορρές είχε επενδύσει σε αυτήν ήδη από την εποχή της συμφωνίας με την Johnson & Johnson.

Μετά την αναδιοργάνωση του ομίλου Nissos το 2019, η Korres USA έπαψε να αποτελεί θυγατρική της Κορρές Α.Ε. και μετατράπηκε σε συγγενή επιχείρηση. Η ελληνική εταιρεία κατείχε αρχικά το 20%, όμως δεν συμμετείχε σε μεταγενέστερες αυξήσεις κεφαλαίου και το ποσοστό της περιορίστηκε τελικά στο 8,47%.

Η Nissos χρηματοδότησε περαιτέρω την αμερικανική δραστηριότητα, βάζοντας 4,71 εκατ. δολάρια το 2021 και άλλα 4 εκατ. δολάρια το 2022.

Το 2022 η Korres USA είχε πωλήσεις περίπου 13,4 εκατ. ευρώ και ζημιές 7,78 εκατ. ευρώ. Έκτοτε η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά, όχι όμως σε βαθμό που η αμερικανική δραστηριότητα να έχει περάσει στην κερδοφορία. Το 2024 οι πωλήσεις έφθασαν τα 14,29 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 10%, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στα 2,72 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της αμερικανικής εταιρείας ανέρχονταν σε περίπου 24,8 εκατ. ευρώ έναντι περιουσιακών στοιχείων 13,45 εκατ. ευρώ.

Οι αναδιαρθρώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες δραστηριότητες. Στις οικονομικές καταστάσεις της Κορρές καταγράφονται ζημιές αναδιοργάνωσης 1,69 εκατ. ευρώ το 2024, σχεδόν όσες και το 2023, ενώ η Kings & Queens βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης και η Φάρμακον Βορείου Ελλάδος έχει δεχθεί σημαντικές απομειώσεις.

Το βάρος

Παρά τη σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας το 2024, το χρηματοοικονομικό βάρος παραμένει σημαντικό. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα έφθασαν σχεδόν τα 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν τόκους και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και ομολογιακού δανείου. Τα θετικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης των 2,37 εκατ. ευρώ εξανεμίστηκαν έτσι πριν από την τελική γραμμή.

Στο τέλος του 2024 ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε 42,86 εκατ. ευρώ, έναντι ταμειακών διαθεσίμων 3,08 εκατ. ευρώ και ιδίων κεφαλαίων 9,16 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης στο 82%.

Μέσα στην ίδια χρονιά η εταιρεία προχώρησε σε νέο κοινό ομολογιακό δάνειο 28 εκατ. ευρώ, με τα 27 εκατ. ευρώ να χρησιμοποιούνται για αναχρηματοδότηση του προηγούμενου. Τον Μάρτιο του 2025 ακολούθησε νέο ομολογιακό 5 εκατ. ευρώ για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, με εγγυητή τη Nissos Holding και συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που πρέπει να τηρούν τόσο η Κορρές όσο και η μητρική της.

Την ίδια ώρα, η ανάπτυξη του 2024 είχε ισχυρή διεθνή διάσταση. Η Γερμανία κινήθηκε με +10,4%, η Γαλλία με +5,7%, η Βραζιλία με +69,6%, η Ανατολική Ευρώπη με +95,3% και η Αυστραλία με +18,4%, ενώ τα ψηφιακά κανάλια αντιπροσώπευαν πλέον το 26% των παγκόσμιων πωλήσεων των εταιρειών Κορρές.

Με αυτά τα δεδομένα πραγματοποιείται και η αλλαγή σκυτάλης στο μετοχικό κεφάλαιο. Η Morgan Stanley ολοκληρώνει τον κύκλο που άνοιξε το 2017 και η Halcyon υπό την Ελένη Μπαθιανάκη ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο μαζί με τον Γιώργο Κορρέ, με την κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική δομή και την περαιτέρω ανάπτυξη στο εξωτερικό να αποτελούν τα βασικά μέτωπα της επόμενης ημέρας.

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