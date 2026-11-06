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Την απόκτηση κοινού ελέγχου της Κορρές από Halcyon και Herbarium ενέκρινε με απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με την υπ’ αριθ. 926/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα» από τις εταιρείες «Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR» και «Herbarium Holding Limited».

Η συγκέντρωση αφορά κυρίως την αγορά παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, τα οποία διατίθενται κατά κανόνα μέσω επιλεκτικών δικτύων διανομής και, κατά κύριο λόγο στην παρούσα υπόθεση, μέσω φαρμακείων, φυσικών και ηλεκτρονικών/e-shops.

Ως σχετική γεωγραφική αγορά της συγκέντρωσης ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν υφίσταται οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά ούτε οποιαδήποτε κάθετη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών.

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται στην απόφαση, παρότι η συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν αναμένεται να προκαλέσει αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχετικών αγορών στις οποίες αφορά.