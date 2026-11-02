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Αύξηση 16% στον κύκλο εργασιών, στα €143 εκατ. από €123 εκατ. το 2024, κατέγραψε το 2025 ο όμιλος HotelBrain, συνεχίζοντας για 11η διαδοχική χρονιά την αναπτυξιακή του πορεία και ενισχύοντας τη θέση του στην ελληνική και την κυπριακή ξενοδοχειακή αγορά. Από τα έσοδα αυτά, €140 εκατ. προήλθαν από τη λειτουργία των ξενοδοχείων του ομίλου και περίπου €3 εκατ. από λοιπές δραστηριότητες, κυρίως από υπηρεσίες προς ξενοδοχεία τρίτων.

Το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων που λειτουργεί ο όμιλος ανήλθε το 2025 σε 113 μονάδες, με συνολικά 8.500 δωμάτια σε 33 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, η HotelBrain παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 80 ακόμη ξενοδοχεία τρίτων.

Λειτουργική κερδοφορία και διαφοροποίηση ανά προορισμό

Η λειτουργική επίδοση του 2025 διαμορφώθηκε από την ικανοποιητική κερδοφορία του χαρτοφυλακίου εκτός Κυκλάδων, αλλά και από τις πιέσεις σε συγκεκριμένους νησιωτικούς προορισμούς. Τα ξενοδοχεία εκτός Κυκλάδων πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών €121 εκατ., με λειτουργική κερδοφορία προ μισθωμάτων (EBITDAR) €40,8 εκατ. και περιθώριο 34%. Μετά την καταβολή των μισθωμάτων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, το EBITDA τους διαμορφώθηκε σε €13,4 εκατ., με περιθώριο 11%.

Στις Κυκλάδες, όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής Cycladic Hotel Developments, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €19 εκατ., με EBITDAR €4,4 εκατ. και περιθώριο 23%. Μετά την καταβολή των μισθωμάτων, το EBITDA ήταν αρνητικό κατά €2,8 εκατ.

Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά κυρίως τη δυσμενή τουριστική συγκυρία του 2025 στη Σαντορίνη και τη Μύκονο, ενώ στην Πάρο, την Τήνο και τους υπόλοιπους προορισμούς των Κυκλάδων η σαιζόν ήταν θετική.

Θετικό ενοποιημένο EBITDA και έκτακτες επιβαρύνσεις

Το κόστος κεντρικής διοίκησης και διαχείρισης ανήλθε το 2025 σε περίπου €5 εκατ., ή 3,5% των συνολικών ξενοδοχειακών εσόδων. Συνυπολογίζοντας τις Κυκλάδες και το κόστος διοίκησης, το ενοποιημένο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε €5,7 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €3,4 εκατ., επηρεασμένα από αυξημένες αποσβέσεις και από έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις €2,6 εκατ. Οι επιβαρύνσεις αυτές αφορούν κυρίως σωρευτικές διαγραφές απαιτήσεων και συναφείς λογιστικές προσαρμογές χρήσεων προ του 2024, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου.

Asset-light μοντέλο και χαμηλός τραπεζικός δανεισμός

Η στρατηγική της HotelBrain στηρίζεται σε asset-light μοντέλο ανάπτυξης, μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων ξενοδοχειακών ακινήτων, χωρίς υψηλή δέσμευση κεφαλαίων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Το λειτουργικό μοντέλο συνδυάζει την κεντρική διοίκηση και υποστήριξη με την αποκεντρωμένη λειτουργία κάθε μονάδας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προορισμού.

Στο τέλος της χρήσης, η αναπόσβεστη αξία των παγίων ανερχόταν σε €17 εκατ., ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μόλις €2 εκατ., παρότι το τέλος του ημερολογιακού έτους χαρακτηρίζεται από εποχικά χαμηλή ρευστότητα στον κλάδο.

Σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση

Το 2025 ο όμιλος απασχόλησε περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους σε μόνιμες και εποχικές θέσεις, με συνολικές καταβολές μισθοδοσίας €46 εκατ., συμβάλλοντας ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες των προορισμών όπου δραστηριοποιείται.

Με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο και περιορισμένο δανεισμό, η HotelBrain διαθέτει ισχυρή βάση για τη συνέχεια, με προτεραιότητα την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.