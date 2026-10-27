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Ο Όμιλος HotelBrain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα σε αριθμό καταλυμάτων, συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή του πορεία, ανακοινώνοντας τη μίσθωση του Filerimos Village Hotel, στη Ρόδο. Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στα Δωδεκάνησα.

Το Filerimos Village Hotel βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Ρόδου, σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» και 8 χιλιομέτρων από την πόλη της Ρόδου. Πρόκειται για ένα οικογενειακό resort με 230 δωμάτια και bungalows, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 40 στρεμμάτων, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

Με προσανατολισμό στον οικογενειακό τουρισμό και την all inclusive φιλοξενία, το ξενοδοχείο διαθέτει δύο μεγάλες πισίνες, παιδική πισίνα, υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες, καθώς και πλήθος εγκαταστάσεων αναψυχής και αθλητισμού. Οι παροχές του περιλαμβάνουν εστιατόριο ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, παιδικό club, γήπεδα τένις, μπάσκετ και βόλεϊ, ενώ η παραλία της Ιαλυσού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

Η HotelBrain αποτελεί τον μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα σε αριθμό καταλυμάτων, με περισσότερα από 110 καταλύματα σε πάνω από 36 προορισμούς της χώρας. Μέσα από ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών μονάδων και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις μακροχρόνιες μισθώσεις, ο όμιλος εδραιώνεται συνεχώς στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά και παράλληλα επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας, στη λειτουργική αποδοτικότητα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό τουρισμό.