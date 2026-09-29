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Σε ένα περιστατικό καρδιακής ανακοπής, κάθε λεπτό μετράει. Η γνώση, η ψυχραιμία και η άμεση πρόσβαση στον κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς αποτελεί μία αφορμή για να μιλήσουμε για την πρόληψη. Αλλά και για κάτι εξίσου σημαντικό: την ετοιμότητα. Για το πόσο οι χώροι στους οποίους εργαζόμαστε, κινούμαστε και περνάμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας, διαθέτουν τα μέσα και τους ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα επείγον περιστατικό.

Σε αυτή τη διάσταση της πρόληψης και της ετοιμότητας, επενδύει η DIMAND, έχοντας προμηθευτεί και εγκαταστήσει Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές σε κτήρια που έχει αναπτύξει, όπως το ΜΙΝΙΟΝ και ο Πύργος Πειραιά, καθώς και στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά.

Όπως αναφέρει η Head Of CSR & Procurement της DIMAND, Βίκυ Αναγνωστοπούλου: «Για εμάς, η πρόληψη είναι στάση ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους μας και στις κοινότητες γύρω από τις αναπτύξεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η γνώση και τα σωστά μέσα, την κρίσιμη στιγμή, μπορούν να σώσουν μία ζωή Γι’ αυτό επενδύουμε όχι μόνο στον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και στην εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν όταν χρειαστεί. Γιατί κάθε χτύπος μετράει».

Παράλληλα με την εγκατάστασή τους, οι απινιδωτές καταχωρήθηκαν στον Εθνικό Χάρτη Απινιδωτών του KIDS SAVE LIVES, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους και η πλοήγηση προς αυτούς σε περίπτωση ανάγκης. Μέσω της εφαρμογής iSAVElives, οι χρήστες μπορούν σήμερα να εντοπίσουν περίπου 3.700 καταχωρημένους απινιδωτές.Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, όταν η ΚΑΡΠΑ ξεκινήσει αμέσως και ο απινιδωτής χρησιμοποιηθεί μέσα στα πρώτα δύο λεπτά από την καρδιακή ανακοπή, οι πιθανότητες επιβίωσης μπορεί να φτάσουν έως και το 80%. Ο οργανισμός καταγράφει έως σήμερα 44 περιστατικά θυμάτων καρδιακής ανακοπής που ανένηψαν στο πλαίσιο του έργου του.

Ο εξοπλισμός από μόνος του δεν αρκεί

Ένας απινιδωτής μπορεί να βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά. Εάν όμως δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται ή πώς να αντιδράσουμε όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά, η ύπαρξη του από μόνη της δεν αρκεί.

Για αυτό η DIMAND έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην εκπαίδευση. Στελέχη της εταιρείας, καθώς καιτων άλλων εταιρειών που στεγάζονται στα συγκεκριμένα κτήρια, εκπαιδεύονται στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται ως μία εφάπαξ δράση αλλά επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.

Έτσι, γύρω από κάθε συσκευή δημιουργείται κάτι σημαντικότερο από μία υποδομή ασφαλείας: μία κοινότητα ανθρώπων που γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν τη στιγμή που χρειάζεται. Και αυτή η γνώση δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας· τους συνοδεύει στην καθημερινότητά τους, ενισχύοντας την ετοιμότητα και πέρα από το εταιρικό περιβάλλον, όπου και όποτε μπορεί να χρειαστεί.

Στην ίδια λογική βασίζεται και το έργο του KIDS SAVE LIVES, που έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα 500.000 παιδιά και 160.000 ενήλικες, με στόχο όλο και περισσότεροι άνθρωποι να διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε ένα επείγον περιστατικό.

Για τη DIMAND, η φροντίδα για τους ανθρώπους και δεν σταματά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτηρίου. Επεκτείνεται στην καθημερινή χρήση του και στην πρόνοια για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται, κινούνται και δραστηριοποιούνται σε αυτό. Γιατί ένας απινιδωτής αποκτά πραγματική αξία όταν είναι διαθέσιμος τη στιγμή που χρειάζεται και κυρίως, όταν υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιούν.

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς υπενθυμίζει ότι η φροντίδα της καρδιάς ξεκινάει από την πρόληψη. Όταν, όμως, προκύψει ένα επείγον περιστατικό, καθοριστική είναι η ετοιμότητα: να υπάρχει ο σωστός εξοπλισμός, στο σωστό σημείο και ένας άνθρωπος που ξέρει τι πρέπει να κάνει.